Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 1, ст. 51; N 18, ст. 2495; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4198, 4237, 4248, 4284, 4294; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4766, 4767, 4771, 4796, 4829; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 70, 90, 91; N 10, ст. 1437; N 15, ст. 2031; N 27, ст. 3954; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115, 5131, 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8404, 8464; 2019, N 18, ст. 2200; N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3317, 3319; N 29, ст. 3861; N 30, ст. 4140, 4150, 4156; N 31, ст. 4426, 4445; N 52, ст. 7798; 2020, N 22, ст. 3383, 3384; N 29, ст. 4512; N 31, ст. 5028; N 50, ст. 8049; N 52, ст. 8591, 8593; 2021, N 1, ст. 33, 44, 57; N 15, ст. 2446) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 дополнить предложением следующего содержания: "Государственная регистрация перехода права на объект недвижимости, ограничения права на объект недвижимости, обременения объекта недвижимости или сделки с объектом недвижимости проводится при условии наличия государственной регистрации права на данный объект в Едином государственном реестре недвижимости, если иное не установлено федеральным законом.";

2) в статье 2:

а) в части 1 слова "Правовую основу государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав" заменить словами "Правовую основу отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона,";

б) в части 2 слова "правовую основу государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав" заменить словами "правовую основу отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона,";

3) в статье 3:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами (далее - орган регистрации прав).";

б) в пункте 6 части 3 слова "и предоставление сведений, содержащихся в нем" заменить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом";

в) части 4 и 5 признать утратившими силу;

4) дополнить статьей 31 следующего содержания:

"Статья 31. Федеральное государственное бюджетное учреждение, подведомственное органу регистрации прав и осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав

1. В сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав отдельные полномочия и оказание отдельных государственных услуг могут осуществляться федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным федеральному органу исполнительной власти, указанному в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 настоящей статьи, в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав осуществляет следующие полномочия и оказывает следующие государственные услуги:

1) выездной прием заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, выдача посредством курьерской доставки документов, подтверждающих осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, иных документов, подлежащих выдаче заявителям после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в соответствии с настоящим Федеральным законом в форме документов на бумажном носителе, а также уведомлений о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, уведомлений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, уведомлений о прекращении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;

2) предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также аналитической информации, полученной на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

3) ведение реестра границ, указанного в пункте 3 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона;

4) обеспечение информационного взаимодействия органа регистрации прав с кадастровыми инженерами в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона;

5) выполнение функций оператора федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости;

6) перевод документов, содержащихся в реестровых делах, хранение которых осуществляется (осуществлялось) в форме документов на бумажном носителе, в форму электронных образов таких документов;

7) разработка, внедрение и информационная поддержка электронных сервисов, необходимых для оказания услуг в сфере государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также оказание указанных услуг посредством этих электронных сервисов;

8) определение координат характерных точек границ смежных и (или) несмежных земельных участков, определение площади таких земельных участков, координат характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также координат характерных точек границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств при исправлении ошибок, предусмотренных частью 3 статьи 61 настоящего Федерального закона;

9) иные полномочия, предусмотренные решением федерального органа исполнительной власти, указанного в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, за исключением полномочий, установленных пунктом 4 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона.

3. На федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 настоящей статьи, при осуществлении им полномочий и оказании услуг, предусмотренных настоящей статьей, распространяются предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" требования к организации и порядку взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных услуг и положения об ответственности за нарушение данных требований. Положения настоящего Федерального закона применяются к такому федеральному государственному бюджетному учреждению постольку, поскольку иное не вытекает из существа соответствующих правоотношений.

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 настоящей статьи, вправе в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, осуществлять подготовку документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, указанных в пункте 3 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона.

5. Доходы от осуществления деятельности, указанной в настоящей статье, а также в части 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", поступают в распоряжение федерального государственного бюджетного учреждения, указанного в части 1 настоящей статьи, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.";

5) часть 4 статьи 5 после слова "лесничеств," дополнить словами "территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд,";

6) часть 3 статьи 6 дополнить предложением следующего содержания: "Сведения о геодезической и картографической основах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования.";

7) в статье 7:

а) в части 2:

пункт 3 после слова "лесничеств," дополнить словами "территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд,";

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) перечней координат пунктов геодезической основы в местных системах координат, установленных в отношении кадастровых округов.";

б) часть 3 после слов "кадастровые карты" дополнить словами ", перечни координат пунктов геодезической основы в местных системах координат", дополнить словами "с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом";

в) в части 8 после слова "документов" дополнить словами ", а также документов, подлежащих выдаче заявителям после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в соответствии с настоящим Федеральным законом, но не полученных ими,", слова "федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона" заменить словами "органом нормативно-правового регулирования";

г) часть 10 признать утратившей силу;

8) в статье 8:

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "Данные сведения вносятся в кадастр недвижимости на основании документов, указанных в пунктах 7, 72- 74 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";

б) в части 3 цифры "1 - 3" заменить словами "2 и 3", дополнить предложением следующего содержания: "Дополнительные сведения об объекте недвижимости могут изменяться в порядке государственного кадастрового учета в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.";

в) в части 4:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) кадастровые номера иных объектов недвижимости, в границах которых или в которых расположен объект недвижимости (кадастровый номер земельного участка, в границах которого расположены здание, сооружение или объект незавершенного строительства, если объектом недвижимости является здание, сооружение или объект незавершенного строительства, либо кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено помещение или машино-место, если объектом недвижимости является помещение или машино-место, либо кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, если объектом недвижимости является комната), а также кадастровый номер единого недвижимого комплекса либо предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса либо если объект недвижимости и (или) право на него (в том числе право аренды) входят в состав предприятия как имущественного комплекса;";

пункт 16 признать утратившим силу;

в пункте 19 слова "имуществу общего пользования" заменить словами "общему имуществу";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20) фамилия, имя и при наличии отчество каждого кадастрового инженера, выполнявшего кадастровые работы в отношении объекта недвижимости, уникальный реестровый номер в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и наименование данной организации, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования каждого кадастрового инженера, выполнявшего кадастровые работы в отношении объекта недвижимости, номера и даты заключения договоров на выполнение кадастровых работ, дата завершения кадастровых работ;";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22) кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, и (или) кадастровые номера объектов недвижимости, права на которые (в том числе право аренды) входят в состав предприятия как имущественного комплекса, если объектом недвижимости является предприятие как имущественный комплекс и в его состав входят объекты недвижимости и (или) права на них;";

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23) вид жилого помещения (комната, квартира), если объектом недвижимости является жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме;";

в пункте 26 слово "пределах" заменить словом "границах";

г) в части 5:

в пункте 2 слово "пределах" заменить словом "границах";

в пункте 9 слова "жилое, многоквартирный дом, жилое строение" заменить словами "многоквартирный дом, жилой дом";

в пункте 16 слова "о расположении земельного участка" заменить словами "о том, что земельный участок расположен";

в пункте 23 слова "уполномоченном в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" на распоряжение таким земельным участком" заменить словами "на основании решения которого был образован данный земельный участок";

дополнить пунктами 26 - 28 следующего содержания:

"26) сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы путем перераспределения земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, на основании решения об утверждении схемы расположения земельного участка либо согласия органа государственной власти или органа местного самоуправления на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

27) сведения о решении об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд;

28) сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд.";

9) в части 3 статьи 9:

а) пункт 1 после слов "его законного представителя," дополнить словами "о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или обременения такого земельного участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации,";

б) пункт 8 признать утратившим силу;

10) в статье 10:

а) в части 1:

пункт 1 после слов "зон и территорий" дополнить словом ", лесничеств";

пункт 2 дополнить словами ", а также лесничеств";

пункт 3 после слов "таких зон," дополнить словом "лесничеств,";

в пункте 9 слова "расположенного на землях лесного фонда," исключить;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, положением об особо охраняемой природной территории.";

б) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. В реестр границ вносятся сведения о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, в том числе:

1) реквизиты решений органов государственной власти или органов местного самоуправления о таком резервировании земель;

2) цели и сроки такого резервирования земель;

3) возникающие в связи с таким резервированием земель ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах зарезервированных земель;

4) описание местоположения границ резервируемых для государственных или муниципальных нужд земель в соответствии со схемой расположения этих земель в объеме, предусмотренном порядком ведения Единого государственного реестра недвижимости.";

11) в статье 11:

а) в части 2 слова ", за исключением случая, указанного в части 4 настоящей статьи" исключить;

б) часть 4 признать утратившей силу;

12) в части 2 статьи 12 слова "органом регистрации прав" исключить;

13) в пункте 1 статьи 13 после слов "основных сведений об объекте недвижимости" дополнить словами "и, если иное не предусмотрено федеральным законом, дополнительных сведений об объекте недвижимости, указанных в пункте 4 части 5 статьи 8 настоящего Федерального закона,", слова "и сведений" заменить словами "а также сведений";

14) в статье 14:

а) в части 2:

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) решения третейских судов, по которым выданы исполнительные листы в соответствии с вступившими в законную силу судебными актами судов общей юрисдикции или арбитражных судов, вместе с такими исполнительными листами;";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) межевой план (при государственном кадастровом учете образуемых земельных участков, государственном кадастровом учете в связи с образованием части земельного участка (за исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 44 настоящего Федерального закона), государственном кадастровом учете в связи с изменением описания местоположения границ земельного участка и (или) его площади в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 настоящего Федерального закона);";

дополнить пунктами 72 - 74 следующего содержания:

"72) утвержденная карта-план территории, подготовленная в результате выполнения комплексных кадастровых работ (далее - карта-план территории);

73) технический план (при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав либо при государственном кадастровом учете в связи с созданием в результате строительства или изменением в результате реконструкции зданий, сооружений, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в отношении объектов незавершенного строительства; при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в отношении помещений или машино-мест в здании, сооружении; при государственном кадастровом учете помещений или машино-мест в здании, сооружении);

74) акт обследования (при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прекращения прав либо при государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения или машино-места);";

б) пункт 2 части 3 после слов "пунктами 8 - 10" дополнить цифрами ", 12";

в) пункт 2 части 4 после слов "пунктах 8 - 10" дополнить цифрами ", 12";

г) в части 5:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) в связи с созданием или реконструкцией объекта недвижимости (за исключением случаев, если в результате реконструкции объекта недвижимости образованы новые объекты недвижимости) на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, которое представлено в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 19 настоящего Федерального закона;";

в пункте 6 слова "характеристик объекта недвижимости" заменить словами "сведений об объекте недвижимости";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) в отношении земельных участков, образуемых из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением земельных участков, в отношении которых непосредственно после образования возникают права или ограничения прав, обременения объекта недвижимости, подлежащие государственной регистрации;";

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) в связи с выбором правообладателем земельного участка, здания или сооружения вида разрешенного использования такого объекта недвижимости в случае, если такой правообладатель в соответствии с законом вправе выбрать данный вид разрешенного использования земельного участка, здания или сооружения.";

15) в статье 15:

а) в части 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) собственника земельного участка, либо лица, которому земельный участок принадлежит на ином праве, если в соответствии с видом или видами разрешенного использования земельного участка допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, либо лица, использующего земельный участок на условиях сервитута, публичного сервитута, либо лица, которому в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предоставлено право на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, - при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на созданные или создаваемые на таких землях или земельном участке здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс;";

в пункте 41 слова "данный земельный участок" заменить словами "данные объекты недвижимости";

в пункте 42 слова "данный земельный участок" заменить словами "данные объекты недвижимости";

дополнить пунктами 43 - 45 следующего содержания:

"43) принявшего наследство наследника физического лица, которому согласно записям в Едином государственном реестре недвижимости до дня открытия наследства принадлежали прекратившие свое существование здание, сооружение, помещение или машино-место в них, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, - при государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования таких объектов недвижимости и государственной регистрации прекращения зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости прав на такие объекты;

44) лица, которому земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в пожизненное наследуемое владение или постоянное (бессрочное) пользование, - при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на земельные участки, образованные в результате раздела таких земельных участков или в результате объединения с другими земельными участками;

45) нотариуса или его работника, уполномоченного в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - при государственной регистрации права на объект недвижимости, возникшего на основании нотариально удостоверенной сделки, в результате которой образованы новый объект недвижимости либо несколько новых объектов недвижимости;";

б) в части 2:

в пункте 1 слова "созданного объекта недвижимости" заменить словами "в связи с созданием объекта недвижимости или изменением основных сведений о нем в связи с его реконструкцией";

в пункте 21 слова "данный земельный участок" заменить словами "данные объекты недвижимости";

в пункте 22 слова "данный земельный участок" заменить словами "данные объекты недвижимости", дополнить словами ", или если таким зданием является многоквартирный дом";

дополнить пунктами 23 и 24 следующего содержания:

"23) принявшего наследство наследника физического лица, которому до дня открытия наследства принадлежали прекратившие свое существование здание, сооружение, помещение или машино-место в них, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, - при государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования таких объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

24) органа государственной власти или органа местного самоуправления, на которые на основании федерального закона возложена обязанность по образованию земельных участков, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, - при государственном кадастровом учете земельных участков, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах;";

дополнить пунктами 41 - 44 следующего содержания:

"41) лица, которому земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или в безвозмездное пользование (если договор аренды или договор безвозмездного пользования заключен на срок более пяти лет), - при государственном кадастровом учете земельного участка в соответствии со статьей 43 настоящего Федерального закона;

42) лица, обладающего объектом недвижимости на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, доверительного управления либо аренды или безвозмездного пользования (если договор аренды или договор безвозмездного пользования заключен на срок более пяти лет), - при государственном кадастровом учете в отношении здания, сооружения, помещения или машино-места в них, объекта незавершенного строительства, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных на указанном праве;

43) правообладателя здания, сооружения или земельного участка - при государственном кадастровом учете в связи с выбором таким правообладателем вида разрешенного использования указанного объекта недвижимости, если такой правообладатель в соответствии с законом вправе выбрать данный вид разрешенного использования;

44) лица, которому земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в аренду или в безвозмездное пользование, - при государственном кадастровом учете в связи с разделом или объединением земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории либо схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;";

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) органа государственной власти или органа местного самоуправления - при снятии с государственного кадастрового учета земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, который не предоставлен гражданам или организациям и на котором отсутствуют здания, сооружения, либо при снятии с государственного кадастрового учета земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, который не предоставлен гражданам или организациям, при наличии на указанном земельном участке зданий, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве гражданам или организациям, в случае, если границы такого земельного участка не соответствуют утвержденной документации по планировке территории, с согласия указанных лиц;";

в) в пункте 1 части 3 слова "возникновения прав на созданный или образованный объект недвижимости" заменить словами "случаев, при которых в соответствии с настоящим Федеральным законом государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно";

г) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Если иное не установлено федеральным законом, с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права, возникающего с момента государственной регистрации, на объект недвижимости, который приобретается в общую долевую собственность, обращаются все лица, которые приобретают такой объект в общую долевую собственность. Если иное не установлено федеральным законом, с заявлением о государственном кадастровом учете изменений сведений об объекте недвижимости, находящемся в общей долевой собственности, обращаются все лица, в собственности которых такой объект находится.";

д) дополнить частью 52 следующего содержания:

"52. При осуществлении государственной регистрации прав в связи с переходом права собственности на государственное или муниципальное недвижимое имущество к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию не требуется представления заявления от имени публично-правового образования, право собственности которого прекращается в связи с его переходом.";

е) дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:

"9. В случае ликвидации юридического лица или исключения недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц на момент подачи заявления о государственной регистрации перехода права собственности продавца, являющегося юридическим лицом, право собственности которого на отчуждаемый объект недвижимости зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, государственная регистрация перехода права собственности на данный объект недвижимости осуществляется на основании заявления покупателя и выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей внесение в этот реестр записи о ликвидации данного юридического лица или исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, а также предусмотренных договором купли-продажи документов, подтверждающих исполнение сторонами договора своих обязательств (в том числе по полной уплате цены договора, по передаче объекта недвижимости). Если указанная выписка не представлена заявителем, орган регистрации прав запрашивает выписку (сведения, содержащиеся в ней) в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

10. Положения пунктов 41 и 42 части 1, пунктов 21 и 22 части 2 настоящей статьи также применяются в случае исключения недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц.";

16) часть 1 статьи 16:

а) дополнить пунктами 81 - 83 следующего содержания:

"81) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней;

82) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица либо об отмене такого решения;

83) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав судебного акта о приостановлении операций с имуществом, принятого на основании части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо об отмене такого судебного акта;";

б) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:

"13) пять рабочих дней со дня поступления в орган регистрации прав заявления о государственной регистрации последующих договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости после государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства этого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а в случае поступления заявления и документов, указанных в настоящем пункте, в электронной форме - в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления соответствующих документов;

14) семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления о государственной регистрации последующих договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости после государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства этого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.";

17) в статье 18:

а) в части 1:

в пункте 1 слова "орган регистрации прав, к уполномоченному лицу органа регистрации прав" заменить словами "федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, в многофункциональный центр, в том числе", слова ", через многофункциональный центр" исключить;

в пункте 2 слова "или официального сайта" заменить словами "порталов государственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации на основании заключенных органом государственной власти субъекта Российской Федерации и органом регистрации прав соответствующих соглашений (далее - региональные порталы государственных и муниципальных услуг), официального сайта, в том числе посредством использования сервиса "Личный кабинет", размещенного на официальном сайте с использованием единой системы идентификации и аутентификации и обеспечивающего хранение ранее направленных в орган регистрации прав заявлений и прилагаемых к ним документов (далее - личный кабинет)";

б) дополнить частями11 - 15 следующего содержания:

"11. Представление заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством выездного приема осуществляется за плату, за исключением случаев, указанных в настоящей части. Порядок осуществления федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, выездного приема и размеры платы за его осуществление устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. Выездной прием осуществляется без взимания платы для следующих категорий граждан-заявителей: ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп - при предъявлении ими соответствующих документов. Порядок осуществления многофункциональным центром выездного приема, размеры платы за его осуществление, а также случаи, при которых такая плата не взимается, устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

12. В форме электронного документа посредством использования личного кабинета без подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью правообладателя могут быть представлены:

1) заявление о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости;

2) заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на созданный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства, садовый дом;

3) заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в отношении земельного участка или земельных участков, образуемых путем перераспределения земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, на основании решения об утверждении схемы расположения земельного участка или согласия органа государственной власти либо органа местного самоуправления на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

4) заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в случае образования двух и более земельных участков в результате раздела земельного участка, а также образования земельного участка в результате объединения с другими земельными участками;

5) заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости;

6) другие заявления в случаях, установленных частью 1 статьи 36, частью 1 статьи 38, частью 21 статьи 61 настоящего Федерального закона.

13. Посредством использования личного кабинета правообладатель объекта недвижимости вправе представить в форме электронного документа в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав, возникающих, изменяющихся, прекращающихся или переходящих к другому лицу на основании сделки, заключенной в отношении объекта недвижимости, принадлежащего данному правообладателю. Заключение такой сделки может осуществляться с применением примерных условий соответствующих договоров, разработанных органом регистрации прав, размещенных на официальном сайте и опубликованных в печати в соответствии со статьей 427 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14. Органы государственной власти и органы местного самоуправления представляют заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к ним документы в орган регистрации прав только в форме электронных документов в порядке, установленном пунктом 2 части 1 настоящей статьи.

15. Заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в форме документов на бумажном носителе, а также в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации, или в форме электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, могут передаваться в орган регистрации прав от заявителей, указанных в частях 1 - 3 статьи 15 настоящего Федерального закона (за исключением случая, если заявителем выступает кадастровый инженер), через нотариуса в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I.";

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Представление документа об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав вместе с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав не требуется. Заявитель вправе представить такой документ по собственной инициативе. Если на момент представления заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах отсутствует информация об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав и документ о ее уплате не представлен вместе с указанным заявлением, исчисление предусмотренного частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона срока начинается с даты получения органом регистрации прав сведений о такой уплате.";

г) в части 10 слова "государственной регистрации прав" заменить словами "государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав";

д) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. В случае представления заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством отправления в электронной форме такие заявление и документы представляются путем заполнения размещенной на едином портале, региональных порталах государственных и муниципальных услуг, официальном сайте формы заявления с прикреплением соответствующих документов, в том числе посредством использования личного кабинета, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а также с использованием иных информационных технологий взаимодействия с органом регистрации прав. Заявление и прилагаемые к нему документы при отправлении в электронной форме могут быть сформированы и представлены посредством иных информационных технологий взаимодействия с органом регистрации прав в соответствии с утвержденными форматами таких заявления и представляемых с ним документов. Форма заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, заявления о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости и требования к их заполнению, а также требования к форматам таких заявлений и представляемых с ними документов в электронной форме утверждаются органом нормативно-правового регулирования.";

е) пункт 2 части 12 дополнить словами ", за исключением случаев передачи в орган регистрации прав документов, предусмотренных настоящей частью, в порядке, установленном статьей 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписей заявителей";

ж) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. В случае представления заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном носителе, в том числе посредством почтового отправления, такие заявление и документы переводятся органом регистрации прав в форму электронных образов документов (за исключением случаев, установленных федеральным законом). При этом предусмотренные настоящей частью документы в форме документов на бумажном носителе с отметкой об их переводе в форму электронных образов документов передаются заявителю после завершения процедуры осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав вместе с иными подлежащими выдаче документами. Электронные образы документов, созданные в соответствии с настоящей частью, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа регистрации прав и имеют ту же юридическую силу, что и документы, представленные заявителем в форме документов на бумажном носителе. В случае подачи заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном носителе в многофункциональный центр такие документы после завершения процедуры осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав вместе с иными подлежащими выдаче документами передаются органом регистрации прав в многофункциональный центр для возврата заявителю в случаях, предусмотренных настоящей частью. В случае, если указанные документы не были получены заявителем в течение сорока пяти дней со дня их передачи органом регистрации прав в многофункциональный центр, указанные документы на бумажном носителе подлежат возврату в орган регистрации прав.";

з) пункт 2 части 17 после слов "в многофункциональный центр," дополнить словами "в том числе при выездном приеме,", после слов "в электронной форме" дополнить словами ", в том числе посредством использования личного кабинета,";

и) в части 20 слова "в день поступления" заменить словами "не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления";

18) в статье 19:

а) часть 1 дополнить словами ", в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Орган государственной власти или орган местного самоуправления в случае представления заявления о государственной регистрации прав в связи с совершенной им с физическим или юридическим лицом сделкой, указанной в части 2 настоящей статьи, в форме документа на бумажном носителе осуществляет перевод документа в форму электронного образа документа путем сканирования и заверяет усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица такого органа. Изготовленный должностным лицом органа государственной власти или органа местного самоуправления электронный образ документа имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе. Изготовление указанного электронного образа документа осуществляется без взимания платы.";

в) часть 3 дополнить словами ", в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия";

19) статью 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Правила информационного взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации прав

1. Информационное взаимодействие кадастрового инженера с органом регистрации прав может осуществляться в электронной форме через официальный сайт с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - электронный сервис "Личный кабинет кадастрового инженера") в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования, при этом обеспечиваются в том числе фиксация всех фактов информационного взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации прав, предварительная автоматизированная проверка кадастровым инженером межевых планов, технических планов, актов обследования, карт-планов территорий, карт (планов) объектов землеустройства, подготовленных кадастровым инженером. Перечень критериев, по которым осуществляется предварительная автоматизированная проверка, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Использование кадастровым инженером электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" осуществляется без взимания платы, за исключением случаев использования указанного сервиса в целях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

3. Прошедшие предварительную автоматизированную проверку посредством использования электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории, карта (план) объекта землеустройства, подготовленные кадастровым инженером, могут быть помещены кадастровым инженером на временное хранение в электронное хранилище, ведение которого осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, с присвоением каждому документу идентифицирующего номера. Временное хранение указанных документов осуществляется за плату до представления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете или заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, в том числе межевого плана, технического плана, акта обследования, карты-плана территории, в установленном настоящим Федеральным законом порядке. Размер данной платы, порядок ее взимания и возврата устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. Межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории, карта (план) объекта землеустройства из электронного хранилища могут быть получены в электронной форме бесплатно изготовившим такие документы кадастровым инженером посредством использования электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" в установленном органом нормативно-правового регулирования порядке.

4. В случае, если межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории помещены на временное хранение в электронное хранилище, при представлении заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов заявитель вправе указать в заявлении идентифицирующий номер соответственно межевого плана, технического плана, акта обследования, карты-плана территории, временно хранящихся в электронном хранилище, не представляя при этом вместе с таким заявлением межевой план, технический план, акт обследования, карту-план территории.

5. Орган регистрации прав уведомляет кадастрового инженера посредством использования электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" об осуществлении на основании подготовленных кадастровым инженером документов одного из следующих действий:

1) приостановление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав либо государственного кадастрового учета, если решение о таком приостановлении принято органом регистрации прав по результатам рассмотрения документов, подготовленных кадастровым инженером, в том числе в связи с созданием или реконструкцией объекта недвижимости, на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, которое представлено органом государственной власти, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Федерального закона;

2) выявление ошибки, указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона, содержащейся в подготовленных кадастровым инженером межевом плане, техническом плане, акте обследования или карте-плане территории, воспроизведенной в Едином государственном реестре недвижимости.

6. Уведомление, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, должно содержать в том числе дату и номер заявления о государственном кадастровом учете или заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав; фамилию, имя и при наличии отчество физического лица или наименование юридического лица, являвшихся заказчиком кадастровых работ; причины и срок приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; наименование органа или организации, выдавших разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, дату и номер такого разрешения; дату подготовки межевого плана, акта обследования или технического плана, в том числе приложенного к разрешению на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

7. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 5 настоящей статьи, уведомление кадастрового инженера осуществляется путем направления ему органом регистрации прав решения о необходимости устранения ошибки, указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона.

8. Посредством использования электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" кадастровый инженер вправе направлять запросы о предоставлении сведений и информации, необходимых для выполнения им кадастровых работ, в государственные информационные системы, содержащие сведения, которые могут быть получены с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, необходимые для выполнения кадастровым инженером кадастровых работ, предоставляются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.";

20) в статье 21:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Необходимые для осуществления государственной регистрации прав документы в форме документов на бумажном носителе, выражающие содержание сделки, являющейся основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения права и обременения недвижимого имущества, а также иные необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы в форме документов на бумажном носителе (за исключением актов органов государственной власти, актов органов местного самоуправления, а также судебных актов, установивших права на недвижимое имущество) представляются в экземпляре-подлиннике. Такие документы с отметкой об их переводе в форму электронного образа документа (за исключением случаев, установленных законом) возвращаются заявителю после завершения процедуры осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав вместе с иными подлежащими выдаче документами.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав копии актов органов государственной власти, актов органов местного самоуправления в форме документов на бумажном носителе, а также судебных актов, установивших права на недвижимое имущество, в форме документов на бумажном носителе представляются в одном экземпляре, который после сканирования при выдаче документов после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав возвращается заявителю.";

в) в части 7:

в пункте 1 слова "(один экземпляр таких документов должен быть подлинником)" исключить;

в пункте 2 слова ", если настоящим Федеральным законом предусмотрено, что такие документы при их представлении в форме документов на бумажном носителе могут быть представлены в виде копии без представления подлинника" заменить словами "(в том числе акты органов государственной власти, акты органов местного самоуправления, а также судебные акты, установившие права на недвижимое имущество)";

г) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Электронные образы документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица кредитной организации, могут быть представлены в орган регистрации прав с использованием информационных технологий взаимодействия кредитной организации с органом регистрации прав в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона в случае, если факт издания (принятия), подлинность и достоверность таких документов (в том числе содержащихся в них сведений) могут быть проверены органом регистрации прав. Электронные образы документов, представленные в орган регистрации прав в соответствии с настоящей частью, проверяются органом регистрации прав с использованием государственных информационных систем, единой информационной системы нотариата.";

21) в статье 22:

а) пункт 3 части 2 дополнить словами ", в том числе в целях исправления указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона ошибки в описании местоположения границ земельного участка";

б) в части 6 слова "образуемым или измененным" исключить, слова "путем установления сервитута" заменить словами "в случае, если такой доступ может быть обеспечен путем установления сервитута";

в) в части 7 слова "государственных геодезических сетей или опорных межевых сетей" заменить словами "государственной геодезической сети или геодезических сетей специального назначения";

г) в части 11:

в абзаце первом слово ", лесопарков" исключить;

в пункте 1 слово ", лесопарка" исключить;

22) в статье 24:

а) в части 61 слова "геометрической фигуры" заменить словами "плоскостной геометрической фигуры";

б) в части 62 слова "и (или) максимально" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Максимально допустимый размер машино-места не ограничивается.";

в) в части 7 слова "государственных геодезических сетей или опорных межевых сетей" заменить словами "государственной геодезической сети или геодезических сетей специального назначения";

г) в части 71 слова "государственных геодезических сетей или опорных межевых сетей" заменить словами "государственной геодезической сети или геодезических сетей специального назначения";

д) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. В случае, если подготовка технического плана в отношении учтенных до 1 января 2013 года здания, сооружения, объекта незавершенного строительства осуществляется исключительно для целей внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении таких объектов на земельном участке, для подготовки указанного технического плана не требуется использование проектной документации, разрешения на ввод в эксплуатацию таких объектов или разрешения на строительство и включение их копий, а также включение планов всех этажей здания, сооружения либо планов здания, сооружения в состав технического плана.";

е) в части 10 слова "проекта перепланировки" заменить словами "если подготовка технического плана осуществляется в случаях, предусмотренных частями 3 и 31 статьи 40 настоящего Федерального закона, либо на основании проекта перепланировки";

ж) в части 11 второе предложение дополнить словами "(в том числе при отсутствии или утрате проектной документации в отношении бесхозяйного объекта недвижимости)";

з) часть 14 изложить в следующей редакции:

"14. Технический план здания, сооружения может содержать информацию, необходимую для государственного кадастрового учета всех помещений и машино-мест в здании, сооружении. В этом случае, если в соответствии с проектной документацией в здании, сооружении расположены помещения вспомогательного использования, соответствующая информация о таких помещениях включается в технический план здания, сооружения. Технический план здания, сооружения (если в таком сооружении предусмотрено наличие помещений и (или) машино-мест) в обязательном порядке содержит планы всех этажей здания, сооружения, а при отсутствии у них этажности - планы здания, сооружения, за исключением случая, если ранее такие планы были включены в технический план здания, сооружения, на основании которого был осуществлен государственный кадастровый учет таких здания, сооружения, если иное не установлено настоящей частью. Если планы всех этажей здания, сооружения, а при отсутствии у них этажности - планы здания, сооружения не были включены в технический план здания, сооружения, на основании которого был осуществлен государственный кадастровый учет таких здания, сооружения, в технический план здания, сооружения в связи с образованием части такого здания или сооружения включаются планы тех этажей здания, сооружения, на которых расположена образуемая часть здания или сооружения.";

и) дополнить частью 17 следующего содержания:

"17. В техническом плане гидротехнического сооружения на водном объекте сведения о таком сооружении, за исключением сведений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке и площади его застройки (если основной характеристикой такого сооружения является площадь застройки), указываются на основании представленной заказчиком кадастровых работ проектной документации такого объекта недвижимости, а также исполнительной документации, ведение которой предусмотрено частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Местоположение на земельном участке определяется кадастровым инженером в отношении той части гидротехнического сооружения, которая расположена на суше или примыкает к ней, местоположение части гидротехнического сооружения, расположенной на водном объекте или в водном объекте, указывается в техническом плане с учетом исполнительной документации такого сооружения.";

23) в статье 25:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и документы, прилагаемые к нему, возвращаются без рассмотрения, если:";

б) в пункте 3 слова "пяти дней" заменить словами "пяти рабочих дней";

в) в пункте 4 слова "за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 19 настоящего Федерального закона" заменить словами "за исключением случаев, предусмотренных пунктом 45 части 1 и пунктом 5 части 3 статьи 15, частью 11 статьи 19 настоящего Федерального закона, а также случая государственной регистрации прав в порядке наследования";

г) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) в Едином государственном реестре недвижимости содержится отметка о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или об обременении такого земельного участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации;";

24) в статье 26:

а) в части 1:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) ранее представлены документы на государственную регистрацию права иного лица на этот же объект недвижимости или сделки с ним, ограничения права либо обременения объекта недвижимости и по данным документам решение о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации не принято (за исключением случая, если государственная регистрация прав обоих заявителей может быть осуществлена одновременно (последовательно) и (или) независимо друг от друга, либо если документ, на основании которого ранее заявлена государственная регистрация права, признан судом недействительным, либо если судом признано недействительным (отсутствующим) право, заявление о государственной регистрации которого представлено ранее);";

пункт 16 признать утратившим силу;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22) назначение или разрешенное использование созданного (создаваемого) объекта недвижимости не соответствует виду разрешенного использования земельного участка, на котором он создан (создается), за исключением случаев, если в соответствии с законом размещение такого объекта на данном земельном участке допускается независимо от вида его разрешенного использования;";

в пункте 23 слова "не для целей" заменить словами "для целей, не предусматривающих возможность";

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26) доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к земельному участку, в отношении которого представлено заявление и необходимые для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы, или к иным земельным участкам не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута (в случае осуществления государственного кадастрового учета);";

дополнить пунктом 331 следующего содержания:

"331) в заявлении правообладателя земельного участка, здания, сооружения о государственном кадастровом учете в связи с выбором таким правообладателем вида разрешенного использования данного объекта недвижимости указан вид разрешенного использования, не предусмотренный перечнем установленных применительно к соответствующей территории видов разрешенного использования объектов недвижимости, либо таким правообладателем не получено предусмотренное законом разрешение на условно разрешенный вид использования или согласие в письменной форме на использование земельного участка, здания, сооружения в соответствии с выбранным видом разрешенного использования, либо в соответствии с законом такой правообладатель не вправе использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в заявлении;";

пункт 34 изложить в следующей редакции:

"34) жилое помещение не изолировано и не обособлено или нежилое помещение не обособлено от других помещений в здании или сооружении;";

пункт 36 дополнить словами "(для случая осуществления государственной регистрации ипотеки)";

дополнить пунктом 371 следующего содержания:

"371) в орган регистрации прав поступило уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о включении лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, либо судебный акт о приостановлении операций с имуществом, принятый на основании части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";";

пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40) при продаже доли в праве общей собственности лицу, не являющемуся участником общей долевой собственности (за исключением случаев продажи с публичных торгов, продажи доли в праве общей собственности на земельный участок собственником части расположенных на таком земельном участке здания или сооружения либо собственником помещения или машино-места в этих здании или сооружении), к заявлению о государственной регистрации не приложены документы, подтверждающие отказ остальных участников долевой собственности от покупки доли, и не истек месячный срок со дня извещения продавцом доли остальных участников долевой собственности, за исключением случаев продажи доли в праве общей собственности на основании сделок, совершенных в нотариальной форме;";

в пункте 42 слова "о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках" исключить;

в пункте 45 слово "местоположение" заменить словами "место нахождения", слова "иному описанию местоположения" заменить словом "местоположению";

в пункте 53 слово "площадь" заменить словом "размеры", слова "не будет" заменить словами "не будут", слова "и (или) максимально" исключить;

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по основанию, указанному в пункте 371 части 1 настоящей статьи, приостанавливается до поступления в орган регистрации прав уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, об исключении лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, об отмене решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, либо судебного акта об отмене ранее принятого на основании части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" судебного акта о приостановлении операций с имуществом.";

в) в части 9 слова "Решение о приостановлении" заменить словом "Приостановление", слова "решение о приостановлении" заменить словом "приостановление", слово ", принятые" исключить;

г) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. В случае устранения причин, повлекших за собой приостановление осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, течение срока, установленного статьей 16 настоящего Федерального закона, возобновляется не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения органом регистрации прав документов, подтверждающих устранение причин, повлекших за собой приостановление осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, на срок, оставшийся (неистекший) на дату приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.";

25) в статье 27:

а) слова "В осуществлении" заменить словами "1. В осуществлении";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Если отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав признан судом незаконным (не соответствующим основаниям, указанным в настоящем Федеральном законе) и в решении суда указано на необходимость осуществить государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, указанные действия осуществляются без подачи заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на основании соответствующего решения суда, вступившего в законную силу или подлежащего немедленному исполнению в соответствии с законом и поступившего в орган регистрации прав, и документов, ранее помещенных в реестровое дело (в том числе межевого плана, технического плана, акта обследования). В течение трех рабочих дней со дня поступления такого решения суда государственный регистратор прав обязан уведомить заявителя по указанному в данном заявлении адресу о поступлении такого решения суда и сроке окончания осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.";

26) в части 2 статьи 28 первое предложение изложить в следующей редакции: "Проведенная государственная регистрация договора и иной сделки, а также возникших на основании договора или иной сделки вещного права, ограничения права, обременения объекта недвижимости, в том числе ипотеки, включая изменение или дополнение регистрационной записи об ипотеке на основании договора или иной сделки, удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки.", слова "государственного регистратора прав" заменить словами "уполномоченного должностного лица органа регистрации прав";

27) в статье 29:

а) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются в следующем порядке:";

в пункте 5 слово "выдачу" заменить словом "выдача";

б) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "Возврат прилагаемых к заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав документов, представленных в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, не осуществляется.";

в) в части 5 слова "В день приостановления" заменить словами "Не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления", слова "органом регистрации прав" заменить словами ", органом регистрации прав";

г) в части 51 слова "регистрации прав должно" заменить словами "регистрации прав направляется заявителю органом регистрации прав не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения таких документов и должно";

д) в части 6 третье предложение исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Документы, представленные для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, заявителю не направляются.";

е) в части 7 слова "и подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав подлинников представленных заявителем документов" исключить;

ж) часть 13 дополнить предложением следующего содержания: "Документы, представленные для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, заявителю не направляются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";

з) часть 18 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющая проведенные государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество, может быть выдана лицам, указанным в настоящей статье, многофункциональным центром в форме документа на бумажном носителе, составленного многофункциональным центром и подтверждающего содержание электронного документа, направленного в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги органом регистрации прав.";

и) в части 19 слова "органом регистрации прав" заменить словами "федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или многофункциональным центром";

к) часть 20 изложить в следующей редакции:

"20. Доставка, указанная в части 19 настоящей статьи, осуществляется за плату обозначенным в указанной части способом. Порядок осуществления федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, такой доставки и размеры платы за ее осуществление, за исключением случаев доставки лицам, указанным в части 11 статьи 18 настоящего Федерального закона, устанавливаются органом нормативноправового регулирования. Порядок осуществления многофункциональным центром такой доставки и размеры платы за ее осуществление, а также случаи, при которых такая плата не взимается, устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.";

28) часть 4 статьи 30 дополнить словами ", либо на основании заявления нотариуса";

29) часть 3 статьи 31 после слова "заявителей" дополнить словом "(заявителя)";

30) в статье 32:

а) в части 1:

пункт 2 дополнить словами ", здания, сооружения; о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка; об установлении соответствия между видом разрешенного использования земельного участка, указанным в заявлении об установлении соответствия вида разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков, и видом разрешенного использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков";

пункт 31 дополнить словами "или о внесении изменений в данное положение";

в пункте 32 слова ", расположенного на землях лесного фонда" заменить словами "или о внесении изменений в данный регламент";

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) об изменении назначения здания, сооружения, помещения;";

дополнить пунктами 23 и 24 следующего содержания:

"23) об изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд;

24) о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, об отмене решения о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд.";

б) в части 11 слова "Орган записи актов гражданского состояния" заменить словами "Оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния";

в) дополнить частями 131 - 134 следующего содержания:

"131. Арбитражный суд при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства или о признании гражданина банкротом направляет в орган регистрации прав в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения заверенную копию соответствующего решения в целях погашения в Едином государственном реестре недвижимости записи об аресте имущества должника или гражданина.

132. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, направляет в орган регистрации прав уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомление об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия решения соответственно о включении организаций и физических лиц в указанные перечни и об исключении таких лиц из указанных перечней.

133. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, направляет в орган регистрации прав заверенную копию решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица и заверенную копию решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, об отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, указанных решений.

134. Суд в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу судебного акта направляет в орган регистрации прав заверенную копию судебного акта о приостановлении операций с имуществом, принятого на основании части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также заверенную копию судебного акта об отмене такого судебного акта.";

г) в части 16 цифры "3 - 13" заменить цифрами "3 - 133";

д) часть 181 после цифр "8 - 10" дополнить цифрами ", 18, 21", после слов "зон с особыми условиями использования территории," дополнить словами "публичных сервитутов,", после слов "особо охраняемых природных территорий," дополнить словом "лесничеств,", дополнить словами ", публичных сервитутов, лесничеств с указанием среднеквадратической погрешности определения таких координат, содержания ограничений в использовании территории";

е) в части 20 слова "в пунктах 12" заменить словами "в пунктах 7, 12";

31) в статье 33:

а) часть 3 после слов "местного самоуправления" дополнить словами "в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения запроса органа регистрации прав";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае, если органы государственной власти или органы местного самоуправления уведомляют об отсутствии документов (содержащихся в них сведений), необходимых для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного информационного взаимодействия, либо если ответ на запрос органа регистрации прав не поступил в течение установленного срока, орган регистрации прав отказывает во внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия по заявлению, указанному в части 1 настоящей статьи. Уведомление о таком отказе направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления органа государственной власти или органа местного самоуправления либо до истечения срока, указанного в части 3 настоящей статьи, в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования.";

32) в статье 34:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Орган регистрации прав в срок не позднее чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления в порядке межведомственного информационного взаимодействия документов (содержащихся в них сведений), за исключением документов, указанных в части 10 статьи 32 настоящего Федерального закона, направляет уведомление о невозможности внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости при наличии одного из следующих оснований:

1) решения (акты), указанные в частях 1, 3 - 9, 11, 13, 132, 133, 15 - 152 статьи 32 настоящего Федерального закона, приняты органами государственной власти или органами местного самоуправления, к полномочиям которых не отнесено принятие таких решений (актов);

2) в составе направленных документов отсутствует карта (план) объекта землеустройства, если ее представление необходимо в соответствии с частью 18 статьи 32 настоящего Федерального закона, или отсутствует предусмотренное частью 181 или 19 статьи 32 настоящего Федерального закона описание местоположения границ соответствующих территорий, зон, лесничеств, или отсутствует предусмотренное частью 151 статьи 32 настоящего Федерального закона описание местоположения границ публичного сервитута, или отсутствует предусмотренное частью 152 статьи 32 настоящего Федерального закона описание местоположения границ Байкальской природной территории и ее экологических зон;

3) поступившие документы не соответствуют требованиям к формату таких документов в электронной форме, установленным в соответствии с частью 16 статьи 32 настоящего Федерального закона, в том числе не подписаны электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) границы населенного пункта, сведения о местоположении которых содержатся в поступивших документах, пересекают границы земельных участков, муниципального образования, территориальной зоны, за исключением случая, если границы населенного пункта могут быть изменены путем приведения в соответствие с границами земельных участков по правилам, предусмотренным частями 8 - 11 настоящей статьи, а также случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ таких муниципального образования, территориальной зоны в документах, на основании которых сведения вносились в Единый государственный реестр недвижимости;

5) границы территориальной зоны, сведения о местоположении которых содержатся в поступивших документах, пересекают границы земельных участков (за исключением земельных участков, пересечение границ которых с границами территориальной зоны допускается в соответствии с федеральным законом), населенного пункта, другой территориальной зоны, лесничества, за исключением случая, если границы территориальной зоны могут быть изменены путем приведения в соответствие с границами земельных участков по правилам, предусмотренным частями 8 - 11 настоящей статьи, а также случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ таких населенного пункта, территориальной зоны, лесничества в документах, на основании которых сведения вносились в Единый государственный реестр недвижимости;

6) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости не представлены документы, необходимые для представления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) форма и (или) содержание документов, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, необходимых для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;

8) имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных документах, и сведениями о таком объекте недвижимости, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости (за исключением случаев, если в сведения о таком объекте недвижимости, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, вносятся изменения);

9) поступившие документы представлены в отношении объекта недвижимости, сведения о котором в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют;

10) сведения о зоне или территории, в отношении которых представлены документы (содержащиеся в них сведения), не подлежат внесению в реестр границ в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "При поступлении в орган регистрации прав документов, указанных в части 10 статьи 32 настоящего Федерального закона, орган регистрации прав осуществляет проверку их соответствия требованиям к формату таких документов в электронной форме, установленным в соответствии с частью 16 статьи 32 настоящего Федерального закона, в том числе проверку на предмет наличия электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации, наличия в Едином государственном реестре недвижимости сведений об объекте недвижимости, в отношении которого представлены документы, указанные в части 10 статьи 32 настоящего Федерального закона, а также наличия иных оснований для отказа в принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, предусмотренных установленным в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона порядком.";

в) часть 10 после слов "в границах" дополнить словами "или за границами";

г) дополнить частью 151 следующего содержания:

"151. Если при внесении в реестр границ сведений о местоположении границ лесничества органом регистрации прав выявлено пересечение их с границами населенных пунктов, сведения о местоположении которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанного пересечения вносит в реестр границ описание местоположения границ такого лесничества, в том числе изменения в сведения об их местоположении, в соответствии с описанием местоположения указанных границ населенных пунктов, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости.";

д) часть 16 изложить в следующей редакции:

"16. Орган регистрации прав вносит в реестр границ указанные в частях 15 и 151 настоящей статьи сведения о местоположении границ лесничества таким образом, чтобы границы лесничества не пересекали границы населенного пункта, земельного или лесного участка, а земельные участки, не отнесенные к категории земель лесного фонда, не были включены в границы лесничества, расположенного на землях лесного фонда.";

е) часть 17 изложить в следующей редакции:

"17. Орган регистрации прав в течение десяти рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости изменений описания местоположения границ лесничества уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области лесных отношений, о соответствующих изменениях с указанием кадастровых номеров земельных участков, реестровых (учетных) номеров границ населенных пунктов, в соответствии с границами которых изменено местоположение границ лесничества.";

33) в статье 36:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление о невозможности регистрации может быть представлено в форме электронного документа посредством использования личного кабинета без подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.";

б) пункт 1 части 2 дополнить словами ", а также при осуществлении государственной регистрации прав в порядке наследования";

в) в части 3 в первом и во втором предложениях слова "о невозможности регистрации" исключить;

34) в пункте 4 части 6 статьи 362 слова "в части 4 статьи 3" заменить словами "в части 1 статьи 31";

35) в части 1 статьи 38 слова "вносится запись" заменить словами "вносятся сведения", дополнить предложением следующего содержания: "Указанное в настоящей части заявление может быть представлено в форме электронного документа посредством использования личного кабинета без подписания усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.";

36) статью 39 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Указанные в статьях 36 и 37, а также частях 1 - 3 статьи 38 настоящего Федерального закона заявления возвращаются представившим их лицам без рассмотрения в случае, если:

1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;

2) заявление о внесении сведений в уведомительном порядке представлено повторно и (или) в Единый государственный реестр недвижимости уже внесены такие сведения в отношении того же зарегистрированного права и (или) того же объекта недвижимости;

3) не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящим Федеральным законом для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, или форма и (или) содержание документа, представленного для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.";

37) в статье 40:

а) в наименовании слова "на созданные здание, сооружение, а также на объект незавершенного строительства" заменить словами "в связи с созданием, реконструкцией, прекращением существования здания, сооружения, объекта незавершенного строительства";

б) часть 1 дополнить словами ", а также случаев, если права на такой земельный участок, ограничения прав или обременения земельного участка не подлежат государственной регистрации в соответствии с законом";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на созданные здание, сооружение осуществляются также в случае, если на момент государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на созданные здание, сооружение истек срок действия договора аренды земельного участка, предоставленного для цели строительства указанных объектов недвижимости, или договора безвозмездного пользования таким земельным участком, при этом на момент ввода в эксплуатацию указанных объектов недвижимости срок действия соответствующего договора не истек.";

г) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Истечение срока действия договора аренды земельного участка, предоставленного для цели строительства объекта недвижимости, или договора безвозмездного пользования таким земельным участком не является основанием для приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права на создаваемый на таком земельном участке объект незавершенного строительства, разрешение на строительство которого на момент представления документов для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав является действующим.";

д) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. При государственной регистрации права собственности на помещение в многоквартирном доме одновременно без соответствующего заявления осуществляется государственная регистрация права общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме на помещения и земельный участок, составляющие общее имущество в нем, если сведения о таких объектах недвижимости содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (без указания в Едином государственном реестре недвижимости имен (наименований) собственников помещений в многоквартирном доме и размеров принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности). Государственная регистрация права собственности на многоквартирный дом не осуществляется.";

е) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. В случае, если ранее был осуществлен государственный кадастровый учет расположенных в здании, сооружении помещений, машино-мест, при государственном кадастровом учете изменений характеристик здания, сооружения, в результате реконструкции которых изменены параметры здания, сооружения (количество этажей, площадь, высота, произведены надстройка, перестройка, расширение), одновременно осуществляется государственный кадастровый учет помещений, машино-мест в связи с изменением их характеристик, или в связи с созданием или образованием новых помещений, машино-мест, расположенных в реконструированных здании, сооружении, или в связи с прекращением существования помещений, машино-мест (в результате частичного сноса или демонтажа). При этом для государственного кадастрового учета в связи с прекращением существования помещений, машино-мест представление предусмотренного пунктом 72 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона акта обследования не требуется.";

ж) дополнить частями 61 и 62 следующего содержания:

"61. Государственный кадастровый учет многоквартирного дома в связи с изменением его параметров в результате реконструкции или при перепланировке расположенных в нем помещений осуществляется соответственно на основании заявления представителя собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченного на подачу такого заявления принятым в установленном федеральным законом порядке решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо лица, осуществившего перепланировку помещений, повлекшую за собой изменение характеристик многоквартирного дома.

62. Если помещения и (или) машино-места в нежилом здании, сооружении принадлежат на праве собственности разным лицам, государственный кадастровый учет таких здания, сооружения в связи с изменением параметров таких здания, сооружения в результате реконструкции или в связи с произведенными изменениями помещений, если такие изменения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не являются реконструкцией здания, сооружения, осуществляется на основании заявления представителя собственников помещений и (или) машино-мест в таких здании, сооружении, уполномоченного на подачу такого заявления решением общего собрания указанных собственников, если помещения и (или) машино-места в указанных здании, сооружении принадлежат на праве частной собственности нескольким лицам, либо на основании заявления лица, осуществившего соответствующее изменение помещений, при наличии согласия на подачу такого заявления всех собственников помещений и (или) машино-мест в таких здании, сооружении.";

з) дополнить частями 71 - 73 следующего содержания:

"71. После государственной регистрации права собственности на здание, сооружение допускается снятие с учета всех помещений и (или) машино-мест, расположенных в таких здании, сооружении, на основании заявления собственника здания, сооружения. При этом представление акта обследования, предусмотренного пунктом 72 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, не требуется.

72. При государственной регистрации права собственности на квартиру орган регистрации прав одновременно снимает с государственного кадастрового учета комнаты в такой квартире и осуществляет государственную регистрацию прекращения прав на комнаты без соответствующего заявления.

73. Если помещения и (или) машино-места в здании, сооружении принадлежат на праве собственности разным лицам, государственный кадастровый учет таких здания, сооружения в связи с прекращением существования всех расположенных в них помещений и (или) машино-мест осуществляется на основании заявления представителя собственников помещений и (или) машино-мест в соответствующих здании, сооружении, уполномоченного на подачу такого заявления собственниками помещений и (или) машино-мест, об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прекращения прав в связи с прекращением существования всех данных помещений или машино-мест.";

и) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Снятие с государственного кадастрового учета объекта незавершенного строительства и государственная регистрация прекращения прав на этот объект, если государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав в отношении его были осуществлены ранее, осуществляются одновременно с государственной регистрацией прав на здание, сооружение, созданные в результате завершения строительства этого объекта, или на все помещения, машино-места в них без соответствующего заявления.";

к) часть 15 после слов "настоящей статьи," дополнить словами "и в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,", после слова "организацией" дополнить словами "разрешения на строительство,";

л) дополнить частями 17 - 19 следующего содержания:

"17. Если в соответствии с проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрены его строительство, реконструкция этапами, каждый из которых представляет собой соответственно строительство, реконструкцию части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства, то в случае поступления необходимых для государственного кадастрового учета или государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав документов в результате ввода в эксплуатацию первого этапа строительства, реконструкции осуществляются государственный кадастровый учет или государственный учет и государственная регистрация прав на здание, сооружение с характеристиками, соответствующими первому этапу строительства. В случае поступления необходимых для государственного кадастрового учета документов в результате ввода в эксплуатацию второго и последующих этапов строительства, реконструкции осуществляется государственный кадастровый учет в связи с изменением здания, сооружения, а также государственный кадастровый учет всех созданных помещений и (или) машино-мест. В этом случае в технический план объекта недвижимости вносятся характеристики здания, сооружения, созданных в результате завершения очередного этапа строительства, соответствующие совокупности всех введенных и вводимых в эксплуатацию на момент подготовки технического плана частей объекта недвижимости.

18. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданное гидротехническое сооружение на водном объекте осуществляются на основании разрешения на ввод соответствующего объекта недвижимости в эксплуатацию и документа, устанавливающего право пользования водным объектом (акваторией (частью акватории) водного объекта), на котором расположен такой объект недвижимости, и (или) прилегающим к водному объекту (части акватории водного объекта) земельным участком.

19. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости записей о государственной регистрации вещных прав на здание, сооружение с одновременной государственной регистрацией вещных прав на помещения, машино-места в таких здании, сооружении не допускается.";

38) в статье 41:

а) в части 11 слова "и (или) максимально" исключить;

б) часть 2 дополнить словами ", за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным законом государственный кадастровый учет осуществляется без одновременной государственной регистрации прав";

в) часть 3 дополнить словами ", за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным законом государственный кадастровый учет осуществляется без одновременной государственной регистрации прав", дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом государственный кадастровый учет образованных объектов недвижимости осуществляется без одновременной государственной регистрации прав на них, снятие с государственного кадастрового учета и государственная регистрация прекращения прав на исходные объекты недвижимости осуществляются одновременно с государственной регистрацией прав на образованные объекты недвижимости.";

г) часть 4 после слов "муниципальной собственности," дополнить словами "перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,";

д) в части 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"8. Для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав необходимы следующие документы:";

дополнить пунктами 7-16 следующего содержания:

"7) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденная в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

8) решение о безвозмездной передаче земельного участка, находящегося в федеральной собственности и подлежащего образованию, в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность;

9) правоустанавливающий документ на исходный или измененный объект недвижимости, если право на такой объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

10) письменное согласие третьих лиц на образование объекта недвижимости, если такое согласие на образование объекта недвижимости является обязательным в соответствии с федеральным законом;

11) проект межевания территории в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации;

12) схема размещения земельного участка на публичной кадастровой карте, если образование земельного участка осуществляется в целях его предоставления гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

13) проектная документация лесных участков, если образование земельных участков осуществлено в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

14) проект межевания земельного участка или земельных участков, утвержденный решением общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения либо утвержденный собственником земельной доли или земельных долей;

15) перечень договоров участия в долевом строительстве, заключенных в отношении объектов долевого строительства в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, расположенных на образуемом земельном участке, для строительства (создания) которых привлекаются средства участников долевого строительства, - при разделе земельного участка в соответствии с частью 21 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

16) иной документ, на основании которого в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется образование земельных участков и иных объектов недвижимости.";

е) часть 11 признать утратившей силу;

ж) в части 14 слова "уполномоченном в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" на распоряжение таким земельным участком" заменить словами "на основании решения которого был образован данный земельный участок";

з) часть 15 дополнить словами ", земельных участков, указанных в части 18 настоящей статьи";

и) дополнить частями 18-20 следующего содержания:

"18. Земельные участки, которые образованы путем перераспределения земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, на основании решения органа государственной власти или органа местного самоуправления об утверждении схемы расположения земельного участка или согласия органа государственной власти или органа местного самоуправления на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории и права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, снимаются с государственного кадастрового учета:

1) по истечении трех лет со дня осуществления их государственного кадастрового учета по решению государственного регистратора прав;

2) до истечения трех лет со дня осуществления их государственного кадастрового учета по заявлению лица, на основании заявления которого государственный кадастровый учет таких земельных участков был осуществлен, либо по заявлению любого лица на основании решения суда.

19. Снятие с государственного кадастрового учета и при наличии зарегистрированных прав государственная регистрация прекращения прав на исходные земельные участки, права на которые прекращаются в связи с образованием из них земельных участков путем перераспределения земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляются только одновременно с осуществлением государственной регистрации прав на земельные участки, образованные на основании решения об утверждении схемы расположения земельного участка либо согласия органа государственной власти или органа местного самоуправления на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

20. Орган регистрации прав по истечении трех лет со дня осуществления государственного кадастрового учета части земельного участка, указанной в пункте 11 части 5 статьи 14 настоящего Федерального закона, снимает с государственного кадастрового учета такую часть земельного участка, если на основании соглашения об установлении сервитута не осуществлена государственная регистрация сервитута в отношении такого земельного участка.";

39) в статье 42:

а) в части 1 третье предложение исключить;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению, за исключением:

1) сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке;

2) сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда;

3) сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";

4) сделок по отчуждению и приобретению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации" (за исключением случая, предусмотренного частью девятнадцатой статьи 73 указанного Закона);

5) договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемых с кредитными организациями;

6) сделок по отчуждению долей в праве общей собственности, заключаемых в связи с изъятием недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части размера долей в праве общей собственности осуществляется по заявлению всех участников долевой собственности, чьи доли в праве общей собственности изменяются, на основании документа, содержащего сведения о размере долей. Если изменение размера долей осуществлено вступившим в законную силу решением суда, с заявлением о внесении изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части размера долей в праве общей долевой собственности может обратиться один из участников долевой собственности. В случае нотариального удостоверения соглашения об изменении размера долей с заявлением о внесении изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части размера долей в праве общей долевой собственности может обратиться один из участников долевой собственности или нотариус.";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. При продаже на основании сделки, совершенной в простой письменной форме, доли в праве общей собственности лицу, не являющемуся участником общей долевой собственности, к заявлению о государственной регистрации прав прилагаются документы, подтверждающие:

1) либо извещение продавцом доли в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю с указанием цены и других условий, на которых продает ее, за исключением случая, указанного в части 41 настоящей статьи;

2) либо отказ остальных участников долевой собственности от реализации преимущественного права покупки доли, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом случае государственная регистрация перехода доли в праве общей собственности проводится независимо от срока, прошедшего с даты извещения продавцом доли остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю, и представление документов, подтверждающих указанное в настоящей части извещение, на государственную регистрацию прав не требуется.";

40) в статье 43:

а) в части 1 слова "о котором сведения" заменить словами "сведения о котором", после слов "к описанию местоположения границ земельных участков" дополнить словами "или в содержащемся в Едином государственном реестре недвижимости описании местоположения границ которого выявлена ошибка, указанная в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона";

б) в части 2 слово "(смежной)" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Правила настоящей части применяются также в случае, если в связи с образованием земельных участков одновременно осуществлено уточнение местоположения части (частей) границ других земельных участков, которая является общей частью (которые являются общими частями) границ образуемого земельного участка.";

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Уточнение границ земельных участков в случае выявления ошибки в описании местоположения границ смежных и (или) несмежных земельных участков, в том числе при выполнении кадастровых работ в отношении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, осуществляется на основании заявления лица, являющегося правообладателем одного из земельных участков, в отношении которых осуществляется уточнение границ, либо указанного в статье 15 настоящего Федерального закона лица, заинтересованного в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права на здание, сооружение, объект незавершенного строительства, а также необходимых для таких государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документов. В указанном случае в межевой план включается обоснование наличия ошибки в описании местоположения границ смежных и (или) несмежных земельных участков, а местоположение границ указанных земельных участков считается согласованным только при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей.";

г) в части 3 слова "форма которого устанавливается" заменить словами "форма которого и требования к заполнению и формату в электронной форме которого устанавливаются";

41) в статье 44:

а) в части 1 после слова "территории" дополнить словами "(подзоны), публичного сервитута, территории объекта культурного наследия или территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд", слова "о такой зоне" заменить словами "о таких зоне (подзоне), публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия или территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд,", слова "такой зоны" заменить словами "таких зоны (подзоны), публичного сервитута, территории объекта культурного наследия или территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд,";

б) часть 2 после слова "сооружения," дополнить словом "помещения,", после слова "сооружения" дополнить словом ", помещения", дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения обо всех помещениях, расположенных в здании, сооружении, и на государственную регистрацию прав представлен договор аренды здания, сооружения, предусматривающий право пользования (владения и пользования) частью здания, сооружения, представляющей собой одно или несколько помещений, имеющих общие строительные конструкции (смежные комнаты в помещении), расположенных в пределах этажа (этажей), здания, сооружения, орган регистрации прав обеспечивает государственный кадастровый учет части здания, сооружения без представления соответствующего технического плана.";

в) в части 4 после слов "такой части" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 части 5 статьи 14 настоящего Федерального закона", второе предложение исключить;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Если в аренду передается часть земельного участка, здания или сооружения, право на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, в частности подъезд, помещение, в том числе в виде этажа, нескольких этажей, совокупность имеющих общие строительные конструкции комнат (смежные комнаты в помещении), расположенных в пределах этажа (этажей), государственный кадастровый учет такой части земельного участка, здания или сооружения осуществляется одновременно с государственной регистрацией договора аренды на такую часть земельного участка, здания или сооружения. Если в аренду передается часть земельного участка, здания, сооружения, помещения или машино-места и вместе с заявлением о государственной регистрации прав и прилагаемыми к нему документами не представлен межевой план, технический план в отношении части таких объектов недвижимости, государственный кадастровый учет данной части земельного участка, здания, сооружения, помещения или машино-места, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, не осуществляется, договор аренды на такие объекты регистрируется как обременение соответствующего объекта недвижимости. В случае передачи в аренду части земельного участка, здания, сооружения государственная регистрация прекращения права на здание, сооружение и снятие таких здания, сооружения с государственного кадастрового учета не осуществляются.";

42) в части 1 статьи 46:

а) в пункте 1 слова "завершением строительства" заменить словом "созданием";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) в связи с объединением нескольких указанных в статье 1331 Гражданского кодекса Российской Федерации объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости и права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, по заявлению их собственника.";

43) статью 47 дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Орган местного самоуправления, осуществляющий хранение протокола общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, содержащего решение об утверждении расчета размеров долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, выраженных в гектарах или баллах, в виде простой правильной дроби, в срок не позднее чем в течение пяти рабочих дней с даты подписания уполномоченным должностным лицом этого органа местного самоуправления такого протокола направляет в порядке, установленном статьей 18 настоящего Федерального закона, в орган регистрации прав заявление о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о размерах принадлежащих участникам общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения долей в праве общей долевой собственности и заверенную этим уполномоченным должностным лицом копию указанного протокола. Указанные изменения вносятся органом регистрации прав в Единый государственный реестр недвижимости в срок, установленный пунктом 1 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Уведомление участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о внесенных в Единый государственный реестр недвижимости изменениях в части размеров принадлежащих им земельных долей осуществляется органом регистрации прав в срок и порядке, которые указаны в части 9 настоящей статьи.";

44) в статье 48:

а) в части 2:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) проектная декларация, получаемая органом регистрации прав путем информационного взаимодействия федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с единой информационной системой жилищного строительства;";

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) предусмотренное пунктом 2 части 6 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" согласие залогодержателя, если до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства земельный участок, на котором осуществляется строительство, права на него были переданы в залог в качестве обеспечения обязательств застройщика по целевому кредиту на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства.";

б) дополнить частями 31 - 33 следующего содержания:

"31. Для государственной регистрации второго и последующих договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости наряду с документами, необходимыми для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, предусмотренными настоящим Федеральным законом, за исключением документов, указанных в пунктах 1 - 3, 6 и 7 части 2 настоящей статьи, застройщик также обязан представлять предусмотренное Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" согласие залогодержателя на прекращение права залога на объекты долевого строительства, если соответствующее согласие выдано в отношении каждого объекта долевого строительства.

32. При государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в рамках проведения правовой экспертизы на предмет наличия оснований для приостановления государственной регистрации прав, предусмотренных пунктом 7 части 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, план создаваемого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и проектная декларация проверяются государственным регистратором прав исключительно:

1) на наличие в таких плане и декларации сведений об объекте долевого строительства, являющемся предметом данного договора;

2) на соответствие содержащихся в таких плане и декларации сведений о виде объекта долевого строительства, назначении такого объекта, об этаже, на котором он расположен, об общей площади такого объекта (для жилого помещения) или его площади (для нежилого помещения или машино-места) сведениям, указанным в данном договоре.

33. При государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в рамках проведения правовой экспертизы на предмет наличия оснований для приостановления государственной регистрации прав, предусмотренных пунктом 7 части 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, проверка законности выдачи уполномоченным органом разрешения на строительство, а также проверка соответствия сведений, содержащихся в проектной декларации и (или) плане создаваемого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, сведениям, указанным в проектной документации, государственным регистратором прав не осуществляется.";

в) в части 7 слова "зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов и" исключить;

г) пункт 2 части 11 признать утратившим силу;

45) пункт 3 части 1 статьи 49 дополнить словами ", форма которой устанавливается органом нормативно-правового регулирования";

46) в статье 51:

а) в наименовании слова "объектом культурного наследия" заменить словами "недвижимым имуществом";

б) часть 9 после слов "выявленным объектом культурного наследия" дополнить словами ", иным объектом недвижимого имущества, безвозмездное пользование (ссуда) которым подлежит государственной регистрации в соответствии с федеральным законом,";

47) в статье 53:

а) в части 4 после слов "регистрация ипотеки," дополнить словами "то государственная регистрация", слово "осуществляется" заменить словом "осуществляются", слова "настоящим Федеральным законом" заменить словами "федеральным законом", дополнить предложением следующего содержания: "Залогодержатель уведомляется о поступлении документов на государственную регистрацию перехода права, ограничения права на заложенное имущество, обременения заложенного имущества, а также о проведенной в указанных случаях государственной регистрации в порядке и способами, которые устанавливаются органом нормативно-правового регулирования.";

б) дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. Форма, требования к заполнению и формату в электронной форме заявления о внесении изменений в регистрационную запись об ипотеке, о регистрации законного владельца закладной устанавливаются органом нормативно-правового регулирования.";

48) в статье 58:

а) наименование после слова "Осуществление" дополнить словами "государственного кадастрового учета и (или)";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество на основании решения суда осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

в) дополнить частями 4 - 10 следующего содержания:

"4. В случае, если необходимость осуществления государственного кадастрового учета установлена решением суда и такое решение суда либо решение суда, разрешившее спор о границах земельных участков и (или) контурах расположенных на них объектов недвижимости, не обязывающее орган регистрации прав осуществить государственный кадастровый учет, содержит необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости основные сведения об объекте недвижимости, в том числе сведения о координатах характерных точек границ земельного участка, координатах характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также соответствует методам их определения, установленным органом нормативно-правового регулирования, представление вместе с этим решением суда в орган регистрации прав межевого плана или технического плана либо акта обследования, подготовленных в результате выполнения кадастровых работ, не требуется.

5. Вступившее в законную силу решение суда о сносе самовольной постройки (если сведения о такой постройке содержатся в Едином государственном реестре недвижимости) является основанием для подготовки после сноса такой постройки акта обследования здания или сооружения, снятия таких здания, сооружения и (или) помещений, машино-мест в них, объекта незавершенного строительства с кадастрового учета и государственной регистрации прекращения права собственности на них.

6. Вступившее в законную силу решение суда, предусматривающее снос части самовольной постройки или необходимость ее реконструкции, является основанием для подготовки технического плана в связи с изменением основных характеристик здания, сооружения и (или) помещений, машино-мест в них, объекта незавершенного строительства и осуществления государственного кадастрового учета в связи с таким изменением.

7. В случае, если решением суда, вступившим в законную силу, установлено отсутствие существования здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, снятие с государственного кадастрового учета таких объектов осуществляется без представления акта обследования.

8. В случае, если решением суда, вступившим в законную силу, установлено, что объект, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не является недвижимостью, такой объект подлежит снятию с государственного кадастрового учета с одновременной государственной регистрацией прекращения прав на него (в случае, если права были зарегистрированы). При этом подготовка каких-либо иных документов для осуществления органом регистрации прав указанных действий не требуется.

9. С заявлениями об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в случаях, указанных в частях 5-8 настоящей статьи, вправе обратиться:

1) правообладатель земельного участка, на котором расположены соответствующие объекты;

2) правообладатель соответствующих объектов;

3) уполномоченные органы государственной власти или органы местного самоуправления по месту нахождения соответствующих объектов.

10. В случае признания судом зарегистрированного права отсутствующим без признания права за другим лицом государственная регистрация прекращения права может осуществляться по заявлению лица, в пользу которого вынесено такое решение.";

49) в статье 59:

а) часть 2 после слов "имуществе супругов" дополнить словами ", нотариально удостоверенного факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2018 года N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

б) часть 3 признать утратившей силу;

50) статью 60 дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. При изъятии для государственных или муниципальных нужд одного или нескольких земельных участков, образованных на основании решения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд в результате преобразования исходного земельного участка, по заявлению органа государственной власти, органа местного самоуправления или организации, на основании ходатайства которой принято решение об изъятии объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд, одновременно осуществляется государственная регистрация прав:

1) правообладателя исходного земельного участка на образованный земельный участок, право на который возникает у такого правообладателя;

2) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, если решение об изъятии было принято по инициативе органа государственной власти или органа местного самоуправления либо организации, которая подала ходатайство об изъятии. При этом осуществление государственной регистрации права правообладателя исходного земельного участка на такие образованные земельные участки не требуется.";

51) в статье 61:

а) в части 1 слова "при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав" заменить словами "при внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости", дополнить предложениями следующего содержания: "При отсутствии оснований для исправления технической ошибки в записях или невозможности ее исправления на основании заявления заинтересованного лица орган регистрации прав не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения установленного настоящей частью срока, обязан отказать в исправлении технической ошибки в записях, направив уведомление об этом с указанием причин отказа обратившемуся с заявлением об исправлении технической ошибки лицу в порядке, установленном в соответствии с частью 5 настоящей статьи. Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки в записях может быть обжаловано в судебном порядке.";

б) часть 2 после слов "также требования к" дополнить словами "заполнению и";

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Указанное в части 1 настоящей статьи заявление может быть представлено в форме электронного документа посредством использования личного кабинета без подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.";

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы или комплексные кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в документах, направленных или представленных в орган регистрации прав иными лицами и (или) органами в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также в ином порядке, установленном настоящим Федеральным законом, либо в порядке, установленном для осуществления государственного кадастрового учета до дня вступления в силу настоящего Федерального закона (далее - реестровая ошибка), подлежит исправлению по решению государственного регистратора прав в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия, свидетельствующих о наличии реестровых ошибок и содержащих необходимые для их исправления сведения, либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении реестровой ошибки (документов, обеспечивающих исполнение такого решения суда). Исправление реестровой ошибки осуществляется в случае, если такое исправление не влечет за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект недвижимости, в порядке:

1) осуществления государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта недвижимости, если реестровая ошибка содержится в документах, представленных ранее с заявлением об осуществлении одновременно государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав либо с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета соответствующего объекта недвижимости;

2) внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, если реестровая ошибка содержится в документах, представленных ранее в таком порядке;

3) внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений в уведомительном или ином предусмотренном федеральным законом порядке, если реестровая ошибка содержится в документах, представленных ранее в таком порядке.";

д) в части 4 слова "существуют основания полагать, что" исключить;

е) дополнить частью 75 следующего содержания:

"75. В случае, если органом регистрации прав в сведениях Единого государственного реестра недвижимости выявлена реестровая ошибка, связанная с использованием системы координат, отличной от местной системы координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в отношении кадастрового округа (далее - иная система координат), орган регистрации прав при наличии у него параметров перехода (ключей) от иной системы координат к местной системе координат вправе без предварительного извещения заинтересованных лиц осуществить пересчет координат характерных точек всех границ (включая границы земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и границы объектов, сведения о которых внесены в реестр границ), сведения о местоположении которых представлены в Едином государственном реестре недвижимости в иной системе координат, в местную систему координат и внести изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости в части местоположения таких границ, а в отношении земельных участков также в части их площади. Значение вычисленной в связи с таким пересчетом площади земельного участка может отличаться от первоначального значения площади не более чем на величину погрешности определения площади земельного участка, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости.";

52) в статье 62:

а) в части 1 слова "органом регистрации прав" заменить словами "федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона,";

б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, размещаются на официальном сайте, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, сведений о правообладателях объектов недвижимости, в том числе их персональных данных. Состав сведений, подлежащих размещению на официальном сайте в соответствии с настоящей частью, и порядок их размещения устанавливаются органом нормативно-правового регулирования.

12. В случае принятия уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами решений о наложении запрета на выдачу сведений о защищаемых лицах и их близких, объектах государственной охраны и членах их семей сведения о таких лицах, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами либо указом Президента Российской Федерации.";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, страховые и кредитные организации запрашивают и получают в федеральном государственном бюджетном учреждении, указанном в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, только в электронной форме.";

г) в части 21 слова "в орган регистрации прав" заменить словами "в федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона,";

д) в части 3 слова "органом регистрации прав" заменить словами "федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона,";

е) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости и предоставленные на основании запроса о предоставлении сведений, независимо от способа их предоставления являются актуальными (действительными) на дату подписания органом регистрации прав соответствующей выписки из Единого государственного реестра недвижимости. В выписке из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости указываются сведения о кадастровой стоимости такого объекта недвижимости на дату, указанную в запросе о предоставлении такой выписки.";

ж) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставляются на основании запроса, форма которого устанавливается органом нормативно-правового регулирования. Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (в том числе порядок и способы направления запросов о предоставлении сведений, формы предоставления сведений, состав и порядок заполнения таких запросов и форм), и порядок уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. Запрос, представленный не по установленной в соответствии с настоящей частью форме и (или) с нарушением установленного в соответствии с настоящей частью порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, считается неполученным и не рассматривается, о чем заявитель уведомляется не позднее срока, установленного частью 9 настоящей статьи.";

з) в части 9 слова "органом регистрации прав" заменить словами "федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона,";

и) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Порядок передачи многофункциональным центром принятых им запросов о предоставлении сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, и порядок передачи таким учреждением подготовленных им документов в многофункциональный центр определяются заключенным многофункциональным центром и федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, соглашением о взаимодействии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При представлении в многофункциональный центр запроса о предоставлении сведений многофункциональный центр передает в федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, такой запрос и прилагаемые к нему документы в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного сотрудника многофункционального центра. При наличии в запросе о предоставлении сведений указания о выдаче подготовленных федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, документов через многофункциональный центр такое учреждение направляет в многофункциональный центр для выдачи заявителю (его представителю) такие документы в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью федерального государственного бюджетного учреждения, указанного в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона.";

к) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Срок передачи многофункциональным центром принятых запросов и документов, указанных в части 10 настоящей статьи, не должен превышать один рабочий день с даты их приема. Срок направления подготовленных в соответствии с частью 10 настоящей статьи документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости, в многофункциональный центр не должен превышать один рабочий день с даты их подписания.";

л) в части 12 слова "орган регистрации прав" заменить словами "федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона,";

м) в части 13:

в абзаце первом слова "а также сведения в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости," заменить словами "обобщенные актуальные сведения об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и (или) обременениях объекта недвижимости,";

пункт 8 после слов "арбитражному управляющему," дополнить словами "лицам, получившим доверенность от арбитражного управляющего,", после слова "принадлежащих" дополнить словом "(принадлежавших)";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) должностным лицам, перечень которых определяется указом Президента Российской Федерации, в целях исполнения ими обязанностей по противодействию коррупции;";

дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) генеральному директору (его заместителям) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", генеральному директору (его заместителям) Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", если соответствующие сведения необходимы для оказания государственных услуг данными государственными корпорациями.";

н) в части 131 слова "Орган регистрации прав" заменить словами "Федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона,";

о) часть 15 изложить в следующей редакции:

"15. Правообладателю, его законному представителю, лицу, получившему доверенность от правообладателя или его законного представителя, по их запросам выдаются в форме документов на бумажном носителе или электронных образов документов копии документов, на основании которых сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе копии договоров и иных документов, которые выражают содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, и содержатся в реестровых делах.";

п) дополнить частью 151 следующего содержания:

"151. Сведения в виде копии содержащегося в межевом плане акта согласования местоположения границ земельных участков предоставляются по запросу правообладателей земельных участков, чьи личные подписи в нем содержатся, их представителей, а также лиц, к которым права на соответствующие земельные участки перешли в порядке универсального правопреемства.";

р) в части 17 слова "Орган регистрации прав обязан по запросу" заменить словами "По запросу", слова "предоставлять ему информацию" заменить словами "ему предоставляется информация";

с) в части 18 слова "орган регистрации прав" заменить словами "федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона,";

т) части 19 и 20 изложить в следующей редакции:

"19. Федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, имеет право предоставлять любому лицу за плату на основании соглашения, заключаемого с таким лицом, аналитическую информацию, полученную на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Размер платы за предоставление такой информации определяется указанным соглашением. Размер платы, устанавливаемый федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, в соглашении в отношении одинакового вида, объема и состава предоставляемой информации, должен быть единым для всех лиц, обращающихся за оказанием соответствующей услуги. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении аналитической информации размещаются на официальном сайте федерального государственного бюджетного учреждения, указанного в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

20. Аналитическая информация, предоставляемая федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, и полученная на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, не может содержать персональные данные физических лиц и данные о юридических лицах, являющихся правообладателями объектов недвижимости.";

у) части 21 и 22 признать утратившими силу;

ф) дополнить частями 23 - 29 следующего содержания:

"23. Информация о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров, полученная на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - информация о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров), предоставляется саморегулируемым организациям кадастровых инженеров. Состав информации о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров и порядок ее предоставления устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 30 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

24. Полученные органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями или гражданами сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, не могут быть предоставлены ими третьим лицам за плату.

25. Не допускается создание сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (за исключением официального сайта и официального сайта федерального государственного бюджетного учреждения, указанного в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона) и программ для электронных вычислительных машин, в том числе мобильных приложений, посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также использование таких сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и (или) обеспечения предоставления, таких сведений заинтересованным лицам.

26. За нарушение положений частей 24 и 25 настоящей статьи граждане, организации и иные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

27. Положения частей 24 - 26 настоящей статьи не распространяются на действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций или граждан, предоставляющих информацию, в том числе документированную (организующих или обеспечивающих предоставление информации, в том числе документированной), содержащую сведения Единого государственного реестра недвижимости, которая одновременно:

1) по форме и содержащейся в ней совокупности сведений не соответствует формам предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости, утвержденным в соответствии с настоящей статьей;

2) не содержит подписи (в том числе электронной) должностных лиц органа регистрации прав и (или) федерального государственного бюджетного учреждения, указанного в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона.

28. В случае предоставления заинтересованному лицу сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, посредством доступа к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости такой доступ прекращается в одностороннем порядке обеспечивающими его органом регистрации прав или федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, при нарушении указанным лицом запретов, предусмотренных частями 24 и 25 настоящей статьи.

29. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, в виде кадастрового плана территории предоставляются лицам, указанным в части 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, только в форме электронного документа.";

53) в статье 63:

а) в части 1:

пункт 2 после слов "Банка России," дополнить словами "Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос",";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) должностных лиц, перечень которых определяется указом Президента Российской Федерации, в целях исполнения ими обязанностей по противодействию коррупции;";

пункт 5 после слов "арбитражного управляющего," дополнить словами "лиц, получивших доверенность от арбитражного управляющего,", после слова "принадлежащих" дополнить словом "(принадлежавших)";

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий, территориальных (районных, городских и других) комиссий; участковых комиссий, если соответствующие сведения необходимы для осуществления их полномочий.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, по запросам о предоставлении сведений лиц, не указанных в части 1 настоящей статьи, аналитическая и иная информация предоставляются за плату. Размер, порядок взимания и возврата платы за предоставление указанных сведений и информации (за исключением аналитической информации) устанавливаются органом нормативно-правового регулирования.";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества в органы по учету государственного и муниципального имущества в объеме, необходимом для работы указанных органов, предоставляются бесплатно.";

54) в статье 64:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Государственный регистратор прав является федеральным государственным гражданским служащим, должностным лицом органа регистрации прав, сдавшим экзамен на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам прав, и наделенным в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования, государственными полномочиями по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.";

б) часть 2 признать утратившей силу;

55) часть 3 статьи 66 после слов "имуществе супругов" дополнить словами ", нотариально удостоверенного факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2018 года N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

56) в статье 70:

а) в наименовании слово "Особенность" заменить словом "Особенности";

б) в части 1:

в абзаце первом слова ", находящемся в государственной или муниципальной собственности, здания, сооружения," исключить;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) поступления заявления собственника земельного участка о снятии с учета части земельного участка, образованной в связи с наличием на земельном участке здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, и отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о расположении таких здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на данном земельном участке.";

в) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Части земельного участка, государственный кадастровый учет которых осуществлен до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, сведения о которых носят временный характер, могут быть сняты с государственного кадастрового учета (за исключением частей земельных участков, образованных в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории):

1) по истечении пяти лет со дня государственного кадастрового учета таких частей по решению органа регистрации прав;

2) до истечения пяти лет со дня государственного кадастрового учета таких частей на основании заявлений правообладателей земельных участков или лиц, в пользу которых установлены ограничения прав или обременения объектов недвижимости, в связи с возникновением которых был осуществлен государственный кадастровый учет таких частей земельного участка.";

г) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. При отсутствии государственной регистрации права собственности на нежилое здание, сооружение, государственный кадастровый учет которых осуществлен до 1 января 2017 года, государственный кадастровый учет всех помещений и (или) машино-мест в таких здании, сооружении может осуществляться на основании заявления застройщика или лица, уполномоченного в порядке, установленном законом, собственниками указанных помещений и (или) машино-мест, лицами, права которых на данные помещения и (или) машино-места возникают, в том числе участниками долевого строительства, и на основании технического плана здания, сооружения, содержащего сведения, необходимые для государственного кадастрового учета указанных помещений и (или) машино-мест.";

д) в части 5 слова "2020 года" заменить словами "2025 года", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация права собственности Российской Федерации на здания и сооружения, не подлежащие передаче в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 8 декабря 2011 года N 423-ФЗ "О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", осуществляются без подготовки технического плана на основании указанной в настоящей части декларации об объекте недвижимости, при этом государственная регистрация перехода прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости, сделок с ними допускается только после уточнения сведений Единого государственного реестра недвижимости о таких объектах недвижимости по результатам выполнения кадастровых работ.";

е) в части 6 слова "постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 3020-I "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность" заменить словами "Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";

ж) дополнить частями 61 и 62 следующего содержания:

"61. В срок до 2025 года документом, являющимся основанием для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объект недвижимости, отнесенный решением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к числу объектов гражданской обороны, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и содержащим описание такого объекта недвижимости, на основании которого сведения об объекте недвижимости указываются в техническом плане, является декларация о таком объекте недвижимости. Форма данной декларации, требования к ее заполнению, состав включаемых в нее сведений устанавливаются органом нормативно-правового регулирования.

62. Особенности, установленные частью 61 настоящей статьи, применяются при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости, созданные до дня вступления в силу постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 3020-I "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность".";

з) дополнить частями 15 - 22 следующего содержания:

"15. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на помещение (помещения) или машино-место (машино-места) в многоквартирном доме могут осуществляться при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таком многоквартирном доме в случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона был осуществлен государственный кадастровый учет хотя бы одного жилого или нежилого помещения либо машино-места, расположенных в таком многоквартирном доме, или если государственный кадастровый учет такого многоквартирного дома был осуществлен без государственного кадастрового учета помещений или машино-мест в нем. Условие, предусмотренное настоящей частью, не распространяется на многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию с 13 июля 2015 года.

16. Государственный кадастровый учет расположенных в многоквартирном доме, указанном в части 15 настоящей статьи, помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, осуществляется одновременно с государственным кадастровым учетом такого многоквартирного дома. Государственный кадастровый учет такого многоквартирного дома осуществляется на основании заявления и необходимых для осуществления государственного кадастрового учета документов (разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию и соответствующего технического плана), представленных органом государственной власти или органом местного самоуправления, выдавшими разрешение на ввод такого многоквартирного дома в эксплуатацию, застройщиком, собственником жилого помещения или машино-места либо представителем собственников, уполномоченным решением общего собрания таких собственников, или участником долевого строительства. В случае, если застройщиком, собственником жилого помещения или машино-места либо представителем таких собственников, уполномоченным решением общего собрания указанных собственников, или участником долевого строительства в орган регистрации прав не представлено разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, орган регистрации прав получает такое разрешение путем информационного взаимодействия федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с единой информационной системой жилищного строительства.

17. При внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о здании с видом разрешенного использования "общежитие" в кадастре недвижимости указывается назначение такого здания - "нежилое".

18. При представлении лицом, указанным в Едином государственном реестре недвижимости в качестве собственника здания, сооружения, либо его законным представителем заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о наименовании данных здания, сооружения или помещения либо об изменении такого наименования (если такое изменение не связано с их реконструкцией, перепланировкой или переустройством либо изменением их назначения) такие сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. При этом такие сведения в данном заявлении должны быть указаны в отношении:

1) здания или сооружения в соответствии со сведениями о наименовании, содержащимися в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию;

2) здания или сооружения в соответствии со сведениями о наименовании, содержащимися в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, если такое здание или такое сооружение является объектом культурного наследия и включено в указанный реестр;

3) автомобильной дороги в соответствии со сведениями о наименовании, содержащимися в едином государственном реестре автомобильных дорог, если соответствующее сооружение является составной частью автомобильной дороги.

19. Сведения о наименовании здания, сооружения или помещения могут быть исключены из Единого государственного реестра недвижимости по заявлению собственника такого объекта недвижимости при наличии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о виде разрешенного использования такого объекта недвижимости либо одновременно с внесением сведений о виде разрешенного использования такого объекта недвижимости.

20. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации объекты, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не являются объектами недвижимого имущества (в том числе в связи с исключением таких объектов из числа недвижимых вещей в соответствии с внесением изменений в федеральный закон) и (или) не подлежат государственному учету в соответствии с правилами, установленными настоящим Федеральным законом (до 1 января 2017 года не подлежали государственному учету в соответствии с правилами, предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года), записи о таких объектах и правах на них исключаются из Единого государственного реестра недвижимости по заявлению лица, указанного в Едином государственном реестре недвижимости в качестве собственника (обладателя иных вещных прав) такого объекта, или по заявлению собственника земельного участка, на котором расположен такой объект, если в Едином государственном реестре недвижимости права на указанный объект не зарегистрированы. Орган регистрации прав самостоятельно запрашивает необходимую для принятия решения об исключении из Единого государственного реестра недвижимости таких записей информацию (документы) у органа или организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, осуществивших государственный технический учет зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, или у организации, осуществляющей хранение документов, указанных в части 21 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", в отношении объектов, ранее включенных в соответствующие разделы государственного кадастра недвижимости в соответствии с частью 3 статьи 45 указанного Федерального закона.

21. До 2022 года государственный кадастровый учет в отношении объектов недвижимости, подлежащих передаче в собственность акционерного общества "Почта России" в качестве дополнительного вклада в уставный капитал в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2018 года N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", осуществляется на основании заявления, представленного уполномоченным акционерным обществом "Почта России" лицом, декларации об объекте недвижимости и межевого плана или технического плана, подготовленных в том числе на основании такой декларации.

22. В случае, если в отношении жилого дома или садового дома, созданных на садовом земельном участке либо земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, до дня вступления в силу Федерального закона от 3 августа 2018 года N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" осуществлен государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав на такие объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом осуществляется на основании правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположены указанные объекты недвижимости. В случае, если право заявителя на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, представление правоустанавливающего документа на такой земельный участок не требуется. При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется.";

и) дополнить частью 28 следующего содержания:

"28. До перевода в соответствии с настоящим Федеральным законом хранящихся в реестровых делах (открытых до 1 января 2017 года кадастровых делах, делах правоустанавливающих документов) заявлений и иных документов в форме документов на бумажном носителе в форму электронных документов (электронных образов документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица и имеющих ту же юридическую силу, что и документы на бумажном носителе, такие дела ведутся на бумажном носителе. С момента перевода в соответствии с настоящим Федеральным законом хранящихся в реестровых делах (открытых в том числе до 1 января 2017 года кадастровых делах, делах правоустанавливающих документов) заявлений и иных документов в форму электронных документов (электронных образов документов) такие дела, ведение которых осуществлялось на бумажном носителе, не являются составной частью Единого государственного реестра недвижимости, их дальнейшее ведение осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

57) в статье 72:

а) часть 7 после слова "аренды," дополнить словами "безвозмездного пользования,", после слов "которые носят временный характер" дополнить словами "(за исключением сведений о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в отношении которых до 1 января 2017 года была осуществлена государственная регистрация безвозмездного пользования)";

б) дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:

"8. Отдельные полномочия органа регистрации прав, федерального государственного бюджетного учреждения, указанного в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, предусмотренные настоящим Федеральным законом, могут передаваться органам исполнительной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". В целях применения положений настоящего Федерального закона органы исполнительной власти указанных субъектов Российской Федерации, которым в соответствии с настоящей частью переданы полномочия органа регистрации прав, считаются органом регистрации прав.

9. В целях реализации положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих осуществление отдельных полномочий в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав или оказание отдельных государственных услуг органом регистрации прав, под органом регистрации прав также понимается федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, если такие полномочия осуществляются и (или) такие услуги оказываются в соответствии с настоящим Федеральным законом указанным учреждением.".

Статья 2

Статью 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7064; 2013, N 51, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 11) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в течение двух рабочих дней со дня такого свидетельствования направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в орган регистрации прав указанное заявление и прилагаемые к нему документы в рамках одного нотариального действия.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2001, N 46, ст. 4308; 2002, N 7, ст. 629; 2005, N 1, ст. 42; 2008, N 52, ст. 6219; 2010, N 25, ст. 3070; 2011, N 50, ст. 7347; 2013, N 19, ст. 2328; 2015, N 14, ст. 2022; N 41, ст. 5640; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 48, ст. 7052; 2020, N 29, ст. 4512) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 статьи 9 слова "и наименование органа, зарегистрировавшего это право залогодателя" заменить словами "дата государственной регистрации и номер регистрации этого права залогодателя в Едином государственном реестре недвижимости";

2) в подпункте 10 пункта 1 статьи 14 слова "и органа, зарегистрировавшего это право," исключить;

3) пункт 1 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:

"Не позднее следующего рабочего дня после погашения регистрационной записи об ипотеке орган регистрации прав направляет залогодателю и залогодержателю уведомление о погашении регистрационной записи об ипотеке в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.".

Статья 4

Статью 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2011, N 27, ст. 3873; 2013, N 26, ст. 3207; 2018, N 18, ст. 2560, 2582; 2019, N 12, ст. 1222) дополнить частью восьмой следующего содержания:

"Уполномоченный орган в соответствии с положениями федеральных законов в целях обеспечения замораживания (блокирования) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и иного имущества или прекращения такого замораживания (блокирования) направляет в органы государственной власти и органы местного самоуправления уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней, заверенные копии решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица и заверенные копии решений указанного межведомственного координационного органа об отмене ранее принятых решений о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Формы уведомлений уполномоченного органа о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней определяются уполномоченным органом.".

Статья 5

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2006, N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597; 2011, N 27, ст. 3880; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 10, ст. 1418; N 27, ст. 3997; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4766, 4829; 2018, N 32, ст. 5134, 5135; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442) следующие изменения:

1) в статье 117:

а) в пункте 1:

абзац первый дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 статьи 3929 настоящего Кодекса";

абзац второй дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 статьи 3929 настоящего Кодекса", дополнить предложением следующего содержания: "Допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных земельных участков или одного земельного участка.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется в случаях и порядке, которые предусмотрены главой V4 настоящего Кодекса.";

2) в статье 118:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. У лица, которому предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения земельный участок, из которого при разделе, объединении или перераспределении образуются земельные участки, возникает соответственно право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения на образуемые земельные участки.";

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. В случае образования земельного участка в результате раздела находящегося в залоге земельного участка, предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и используемого на основании договора аренды или договора безвозмездного пользования, залог на измененный земельный участок сохраняется до заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования в отношении образуемого земельного участка, на котором строится (создается) либо построен (создан) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости, для строительства (создания) которых привлекаются средства участников долевого строительства, за исключением случаев, если в соответствии с законом залог на образуемый земельный участок не устанавливается в связи с его прекращением одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства (создания) которых привлекаются средства участников долевого строительства. Действие положений настоящего пункта также распространяется на случаи, если в результате раздела такого исходного земельного участка образуется несколько земельных участков, на которых строятся (создаются) либо построены (созданы) многоквартирные дома и (или) иные объекты недвижимости, для строительства (создания) которых привлекаются средства участников долевого строительства.";

в) пункт 6 после слов "иное не предусмотрено" дополнить словами "пунктом 41 настоящей статьи,";

3) подпункт 12 пункта 9 статьи 3915 после слова "заявителя" дополнить словами "или кадастрового инженера";

4) пункт 5 статьи 3926 дополнить предложением следующего содержания: "Государственный кадастровый учет указанной части земельного участка может осуществляться на основании заявления кадастрового инженера без получения доверенности или иного уполномочивающего документа от уполномоченного органа в случае, если такие полномочия кадастрового инженера предусмотрены договором подряда на выполнение кадастровых работ в связи с образованием указанной части земельного участка.";

5) в пункте 12 статьи 3929 слова "в государственном кадастре недвижимости" заменить словами "в Едином государственном реестре недвижимости", дополнить предложением следующего содержания: "При этом земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок).";

6) абзац третий пункта 31 статьи 53 изложить в следующей редакции:

"выписка из Единого государственного реестра недвижимости (при наличии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таком земельном участке);".

Статья 6

В пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895) второе предложение исключить.

Статья 7

В части 1 статьи 131 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2018, N 32, ст. 5115; 2020, N 22, ст. 3384) слова "прав на недвижимое имущество" заменить словом "недвижимости".

Статья 8

Часть 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2009, N 39, ст. 4542; 2011, N 23, ст. 3263; 2012, N 53, ст. 7596; 2014, N 30, ст. 4264; 2015, N 27, ст. 3967; 2016, N 27, ст. 4288; 2017, N 31, ст. 4806; N 52, ст. 7939; 2018, N 1, ст. 69; N 15, ст. 2030; N 32, ст. 5134; N 53, ст. 8484; 2019, N 22, ст. 2672; 2020, N 22, ст. 3377; 2021, N 1, ст. 33) дополнить пунктом 36 следующего содержания:

"36) принятие решений об определении лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном доме на подачу заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости, входящие в силу закона в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, заявления о государственном кадастровом учете многоквартирного дома в связи с изменением его характеристик в результате реконструкции или при перепланировке расположенных в нем помещений;".

Статья 9

Часть 4 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 15; 2014, N 26, ст. 3377; 2016, N 27, ст. 4294; 2018, N 28, ст. 4155; 2019, N 31, ст. 4426) дополнить предложением следующего содержания: "С заявлением о государственном кадастровом учете образованного земельного участка вправе также обратиться кадастровый инженер, выполнивший кадастровые работы в целях образования такого земельного участка, без получения доверенности или иного уполномочивающего документа от уполномоченного органа.".

Статья 10

Часть 15 статьи 5532 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133) дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если выполнение кадастровых работ по подготовке акта обследования здания или сооружения, являющихся самовольной постройкой, было обеспечено органом местного самоуправления, такой орган вправе требовать возмещения расходов на эту подготовку от лиц, указанных в части 6 настоящей статьи.".

Статья 11

В пункте 1 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2009, N 29, ст. 3584; 2012, N 29, ст. 3998; N 53, ст. 7619; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4225; 2016, N 27, ст. 4237; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 1, ст. 90; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317; 2021, N 1, ст. 33) слова "об этажности" заменить словами "о количестве этажей", дополнить словами ", а также условный номер такого объекта долевого строительства в соответствии с проектной декларацией".

Статья 12

Внести в статью 12 Федерального закона от 30 июня 2006 года N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 27, ст. 2881; 2008, N 20, ст. 2251; 2012, N 10, ст. 1156; 2021, N 15, ст. 2446) следующие изменения:

1) в части 1 слова "статьей 29" заменить словами "статьей 392";

2) в части 2:

а) в абзаце первом слова "статьей 29" заменить словами "статьей 392";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) подают от имени граждан (в качестве уполномоченных лиц) заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на земельные участки и находящиеся на таких земельных участках объекты капитального строительства, иные необходимые для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы, а также получают документы после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав либо после отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;";

в) пункты 4 и 5 признать утратившими силу.

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597, 3616; 2009, N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6410; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7365; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4083; 2014, N 26, ст. 3377; N 52, ст. 7558; 2016, N 1, ст. 72; N 18, ст. 2484; N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5101; 2019, N 31, ст. 4426; 2021, N 15, ст. 2446) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 261 слова "предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости" заменить словами "нормативно-правовое регулирование в указанных сферах";

2) в части 15 статьи 29:

а) пункт 6 после слова "помещений," дополнить словом "машино-мест,";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) неосуществления кадастровым инженером кадастровой деятельности в течение трех лет, за исключением случаев нахождения кадастрового инженера в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;";

в) пункт 8 признать утратившим силу;

3) в пункте 9 части 2 статьи 291 слова ", и передавать их в орган регистрации прав в порядке и в сроки, которые установлены органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений" исключить;

4) пункт 1 части 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:

"1) получать в органе регистрации прав информацию о результатах профессиональной деятельности своих членов. Состав такой информации и порядок ее предоставления устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений;";

5) пункт 2 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

"2) в качестве работника юридического лица, в том числе федерального государственного бюджетного учреждения, подведомственного органу регистрации прав, на основании трудового договора с таким юридическим лицом.";

6) в статье 33:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Федеральное государственное бюджетное учреждение, подведомственное органу регистрации прав, вправе заключать договоры подряда на выполнение кадастровых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.";

б) в части 5 слова "и передаче их в орган регистрации прав в порядке и в сроки, которые установлены органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений," исключить;

7) в статье 36:

а) в части 2 третье предложение исключить;

б) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. Договор подряда на выполнение кадастровых работ может содержать условие об обязанности кадастрового инженера - индивидуального предпринимателя, указанного в статье 32 настоящего Федерального закона, или работника юридического лица, указанного в статье 33 настоящего Федерального закона, представлять без доверенности документы, подготовленные в результате выполнения кадастровых работ, в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в случаях, если:

1) кадастровые работы выполняются в связи с подготовкой межевого плана в целях образования земельных участков и заказчиком кадастровых работ является либо собственник земельного участка, из которого в результате раздела, выдела или иного соответствующего законодательству Российской Федерации действия с земельным участком образованы новые земельные участки, либо лицо, которому земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, из которого в результате раздела или объединения образуются новые земельные участки, предоставлен в пожизненное наследуемое владение или постоянное (бессрочное) пользование;

2) кадастровые работы выполняются в связи с подготовкой межевого плана в целях уточнения границ земельных участков и заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка, границы которого уточняются, либо лицо, которому земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование, в аренду или безвозмездное пользование на срок более пяти лет;

3) кадастровые работы выполняются в связи с подготовкой акта обследования и заказчиком кадастровых работ является либо собственник прекратившего существование здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, единого недвижимого комплекса, либо принявший наследство наследник физического лица, которому до дня открытия наследства принадлежали прекратившие свое существование здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, либо собственник земельного участка, на котором были расположены указанные объекты недвижимости, если собственник этих объектов недвижимости ликвидирован (в отношении юридического лица) или если его правоспособность прекращена в связи со смертью (в отношении физического лица);

4) кадастровые работы выполняются в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на созданный объект недвижимости, для строительства которого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не предусматривается выдача разрешения на строительство и (или) разрешения на ввод в эксплуатацию, и заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка либо лицо, которому земельный участок предоставлен для строительства на ином праве, или лицо, которому в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предоставлено право на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления или установления сервитута. В случаях, предусмотренных настоящей частью, документами, подтверждающими полномочия кадастрового инженера - индивидуального предпринимателя или кадастрового инженера - работника юридического лица на подачу заявления в орган регистрации прав, являются договор подряда на выполнение кадастровых работ и (или) справка с места работы, подтверждающая, что кадастровый инженер, выполняющий кадастровые работы, является работником юридического лица, а также документы, свидетельствующие о приемке заказчиком результатов кадастровых работ и его согласии с содержанием подготовленных по результатам таких работ документов.

22. В случае, если судом принято решение о сносе самовольной постройки (части самовольной постройки) или о ее реконструкции, кадастровые работы по подготовке акта обследования, подтверждающего осуществление такого сноса, либо технического плана, подтверждающего осуществление сноса части самовольной постройки или ее реконструкции, могут быть выполнены кадастровым инженером на основании договора подряда, заключенного с органом государственной власти или органом местного самоуправления.";

в) дополнить частями 8 - 10 следующего содержания:

"8. В договоре на выполнение кадастровых работ может быть предусмотрена обязанность кадастрового инженера по помещению в электронное хранилище, создание и ведение которого предусматриваются Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", подготовленных им межевых планов, технических планов, карт-планов территории, актов обследования.

9. По требованию заказчика кадастровых работ кадастровый инженер обязан представить ему результат предварительной автоматизированной проверки межевого плана, технического плана, карты-плана территории или акта обследования посредством электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера", создание и ведение которого предусматриваются Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

10. Договор подряда на выполнение кадастровых работ заключается в письменной форме.";

8) часть 7 статьи 39 дополнить предложением следующего содержания: "При согласовании местоположения границ (частей границ) земельных участков с заинтересованными лицами в индивидуальном порядке допускается осуществлять такое согласование в электронном виде при условии наличия усиленной квалифицированной электронной подписи у всех заинтересованных лиц - участников согласования местоположения границ определенного земельного участка, включая правообладателя земельного участка, местоположение границ которого уточняется.";

9) в статье 40:

а) часть 1 дополнить предложениями следующего содержания: "Акт согласования местоположения границ на бумажном носителе оформляется в одном (единственном) экземпляре. В случае подготовки акта согласования местоположения границ в электронном виде допускается его подготовка в виде одного электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями всех заинтересованных лиц - участников согласования, или в виде нескольких электронных документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями отдельных заинтересованных лиц - участников согласования.";

б) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "Местоположение границ земельного участка при их согласовании в индивидуальном порядке в электронном виде считается согласованным с заинтересованными лицами в случае, если акт согласования местоположения границ заверен усиленной квалифицированной электронной подписью каждого из заинтересованных лиц (их представителей), включая правообладателя земельного участка, местоположение границ которого уточняется.";

в) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если при согласовании местоположения границ земельного участка в индивидуальном порядке в электронном виде у заинтересованного лица (его представителя) имеются возражения относительно данного согласования, такие возражения, оформленные в виде электронного документа и заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью указанного заинтересованного лица (его представителя), прилагаются к соответствующему акту согласования местоположения границ (являются его неотъемлемой частью), при этом в акт согласования местоположения границ земельного участка запись о содержании указанных возражений не вносится.".

Статья 14

Внести в статью 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1651; N 49, ст. 6328) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Выбор предусматривающего строительство, реконструкцию объекта капитального строительства вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в границах субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, в границах Московской области и находящегося в собственности физического лица или юридического лица, осуществляется при условии внесения им платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, определяемой в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, нормативным правовым актом Московской области, с учетом разницы между установленной кадастровой стоимостью земельного участка и кадастровой стоимостью земельного участка с измененным видом разрешенного использования.";

2) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:

"5. При представлении заявления об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с выбором собственником земельного участка вида его разрешенного использования, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в целях подтверждения факта внесения платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка органом регистрации прав направляется межведомственный запрос в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или Московской области, который должен направить ответ на данный запрос в орган регистрации прав в течение двух рабочих дней с момента поступления данного запроса.

6. Положения части 5 настоящей статьи применяются в случае, если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или законом Московской области, указанными в части 4 настоящей статьи, плата за изменение вида разрешенного использования земельного участка подлежит внесению до осуществления государственного кадастрового учета в связи с выбором собственником земельного участка вида его разрешенного использования.".

Статья 15

В части 1 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4248) слова "и (или) максимально" исключить, слова "настоящего Федерального закона, признается" заменить словами "настоящего Федерального закона либо который был создан или создается на основании заключенного до дня вступления в силу настоящего Федерального закона договора участия в долевом строительстве или иного договора и права на который не зарегистрированы, признается".

Статья 16

Внести в статью 10 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4829) следующие изменения:

1) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. С даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ лесничеств в соответствии с частями 15 и 151 статьи 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" для осуществления территориального планирования, оказания государственных услуг и осуществления государственных функций в сфере лесных отношений применяются сведения о границах лесничеств, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости.";

2) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ лесничеств, в том числе изменений в сведения об их местоположении в соответствии с частями 15 и 151 статьи 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон, изменяющих сведения о местоположении границ лесничеств, не лишают заинтересованное лицо права на оспаривание в судебном порядке законности соответствующих решений, повлекших такое изменение описания местоположения границ лесничеств.".

Статья 17

Статью 16 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5133; 2019, N 31, ст. 4426; 2020, N 50, ст. 8049; 2021, N 15, ст. 2446) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. В случае, если в отношении жилого дома или садового дома, созданных на дачном или садовом земельном участке, объекта индивидуального жилищного строительства, созданного на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона осуществлен государственный кадастровый учет, направление уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется.".

Статья 18

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "в" пункта 8, пункты 11 и 16, абзацы второй, двенадцатый подпункта "б", подпункт "з" пункта 17, пункты 22 и 26, подпункт "к" пункта 27, абзацы второй - шестой подпункта "а", подпункт "б", абзацы третий - пятый подпункта "в", подпункты "г", "д", "е" пункта 30, пункт 31, подпункты "г" - "е" пункта 32, подпункт "е", абзацы второй и третий подпункта "л" пункта 37, подпункты "а" и "ж" пункта 38, подпункт "г" пункта 40, пункты 43, 45, 47, подпункты "б" и "и", абзац второй подпункта "ф" пункта 52, подпункты "е", "ж", "и" пункта 56 статьи 1, статьи 3, 4, пункты 8, 9 статьи 13, статья 15 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункты 5 и 6, подпункты "а" и "б" пункта 7, подпункт "г" пункта 8, пункты 9 и 10, абзац третий подпункта "а", абзацы третий - десятый подпункта "б", подпункт "д" пункта 17, пункт 19, абзацы седьмой - девятый подпункта "а" пункта 30, подпункт "а" пункта 33, пункт 35, подпункт "а" пункта 41, абзац второй подпункта "м" пункта 52 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе до 1 января 2023 года представлять в федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемые к нему документы, а также направлять запросы о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в форме документов на бумажном носителе.

5. Положения пункта 12 части 8 статьи 41 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" применяются до 1 января 2035 года.

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", осуществляет ведение и хранение реестровых дел (томов реестровых дел) объектов недвижимости, сформированных им до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до момента их перевода в электронный вид.

7. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, выдавшие после дня вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года N 252-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, обязаны не позднее 1 января 2023 года направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете указанных объектов капитального строительства с такими разрешениями, обязательным приложением к которым являются технические планы введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства.

8. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации зоны, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не являются зонами с особыми условиями использования территории (в том числе в связи с исключением таких зон из числа зон с особыми условиями использования территории в соответствии с внесенными в законодательство Российской Федерации изменениями) и (или) сведения о таких зонах не подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в редакции настоящего Федерального закона), или сведения о таких зонах до 1 января 2017 года не подлежали внесению в государственный кадастр недвижимости в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", сведения о таких зонах, в том числе об установленных ограничениях в использовании объектов недвижимости в связи с установлением или изменением границ таких зон, исключаются из Единого государственного реестра недвижимости по решению органа регистрации прав или по решению федерального государственного бюджетного учреждения, указанного в части 1 статьи 31 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в случае, если в соответствии с федеральным законом полномочия по ведению реестра, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в редакции настоящего Федерального закона), осуществляются данным учреждением.

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 31 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", не вправе заключать договоры, предусматривающие подготовку документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, указанных в пункте 3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в редакции настоящего Федерального закона), а также договоры подряда на выполнение кадастровых работ до установления Правительством Российской Федерации случаев подготовки таких документов в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и случаев заключения указанных договоров подряда в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин