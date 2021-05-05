С какими колесами нереально пройти техосмотр

Ужесточившиеся требования техосмотра обернулись проблемами для владельцев автомобилей с нестандартными колесами. Есть несколько моментов, которые нужно помнить всем, кто отправляется за диагностической картой.

Во-первых, следует обратить внимание на строгое использование утвержденных производителем дисков и шин. Если раньше можно было увеличить за счет этого клиренс или придать автомобилю более спортивный вид, то сейчас подобные новшества - прямой путь к отказу в прохождении техосмотра. Сверьтесь с табличкой на стойке кузова с внутренней стороны двери: там указана допустимая размерность.

Второй пункт - это наличие грыж и повреждений корда. Эти дефекты не позволяют шинам должным образом удерживать давление, пишет aif.ru. Если давление упадет - снизится управляемость, а это уже вопрос безопасности дорожного движения.

Сюда же можно отнести шины с поврежденными краями. Это случается, когда колесо влетает в яму на высокой скорости, а вылетает уже без части резины, ободравшейся об острые края асфальта. Даже если такое колесо, с точки зрения автовладельца, нормально себя ведет на дороге и держит давление, перед прохождением техосмотра его придется заменить. Ремонт порезов с помощью вулканизации - тоже не вариант.

Следующий момент касается старых колес. Даже если покрышки не сильно изношены, протектор нормально сохранился, но поставили их на автомобиль более 5-7 лет назад, с техосмотром будут проблемы. Со временем любая резина теряет свои свойства, пропадает сцепление с поверхностью дороги. Новые шины - это вопрос безопасности. Возраст покрышки можно определить по маркировке, выбитой сбоку. Поэтому ввести в заблуждение специалистов пунктов ТО не получится.

Любые нарушения в креплениях колес - это повод отказать в техосмотре. Важно обратить внимание не только на наличие или отсутствие болтов и гаек, но и на их соответствие форме и размерности.

И последний пункт - это сезонность колес. Зимой диагностическая карта не светит автовладельцу с летними шинами, летом - с зимними. На одной оси у колес должны совпадать модель и размер, а также рисунок протектора. Колеса должны выдерживать ту максимальную скорость, на которую способен данный автомобиль.