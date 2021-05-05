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05.05.2021 17:42
Рубрика: Общество

Синоптик предупредил о холодах в начале июня

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первая декада июня в России будет относительно холодной, возможны дожди. При этом середина первого летнего месяца ожидается "теплой, даже жаркой", заявил синоптик Александр Шувалов.

Фото: ТАСС
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По его словам, в целом июньская погода будет соответствовать норме. В среднем температура составит порядка плюс 16 градусов.

"Судя по развитию атмосферных процессов в марте, апреле и мае, июнь не будет слишком выдающимся", - заявил синоптик в интервью телеканалу "Звезда".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в России будет теплым. По его прогнозу, на большей части территории страны температура будет около и выше средних многолетних значений.

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