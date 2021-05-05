Споры о снижении нештрафуемого сегодня превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч разгораются с новой силой. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения вновь поручила МВД и минтрансу до 1 августа подготовить позицию по этому вопросу. На сей раз - согласованную.

По мнению экспертов, перед тем, как снижать нештрафуемый порог, необходимо навести порядок со скоростными ограничениями. Иначе польза от этого будет только для владельцев камер фиксации нарушений. Фото: Александр Корольков/РГ

Речь идет, по сути, о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 - 20 км/ч. Но сейчас уже не повсеместно, а лишь в населенных пунктах. Автором инициативы стал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, который входит в правительственную комиссию, сообщает "КоммерсантЪ".

Напомним, что ответственность водителей за превышение скорости на 10 - 20 км/ч существовала до 2013 года. Но от нее отказались, потому что выявлять данное нарушение стали с помощью камер фотовидеофиксации в автоматическом режиме. За выявленное таким способом нарушение можно наказать автовладельца по минимальной санкции, предусмотренной статьей Кодекса об административных правонарушениях. А минимальной санкцией было предупреждение. По сути, статья не работала. Вот от нее и отказались.

В то же время о необходимости возврата наказания за такое нарушение с некоторой периодичностью начинают говорить различные представители власти. Разрабатываются соответствующие проекты. На одном из таких общественных обсуждений впервые прозвучала идея понизить порог до 10 км/ч для населенных пунктов. Но и она была отвергнута.

Тогда представители ГИБДД заявляли о необходимости для начала провести ревизию всех дорожных ограничений скорости, навести порядок и только после этого говорить о возможности снижения нештрафуемого порога. Но ревизия до сих пор не проведена, на дорогах постоянно встречаются бессмысленные, а порой и волюнтаристские ограничения скоростного режима, но снова ведется речь о необходимости снижения нештрафуемого порога.

Необходимость его понижения инициаторы объясняют тем, что при разрешенных 60 км/ч автомобили едут 80. А при наезде на пешехода с такой скоростью шансы выжить стремятся к нулю.

В то же время в регионах нашли способы бороться с этой проблемой. В Московской области в большинстве населенных пунктов скорость ограничена 50 км/ч. В Татарстане - вообще 40 км/ч.

От введения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч вырастет только количество штрафов, а отнюдь не безопасность

То есть вопрос безопасности пешеходов регулируется с помощью знаков и не требует изменения законодательства.

Напомним, что в ноябре прошлого года в интервью на телеканале "Россия 1" министр внутренних дел Владимир Колокольцев подтвердил позицию ведомства, которое не поддерживает снижения этого порога.

"Мы категорические противники такого нововведения - сокращения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч, - сообщил тогда министр. - Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП, и даже величина штрафа не меняется. Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие - это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем это манипулирование - 10 километров больше, 10 километров меньше".

Вряд ли за прошедшее с тех пор время позиция ведомства изменилась.

Фото: Александр Корольков/РГ

Что же касается минтранса, то при прежнем министре ведомство поддерживало идею снижения нештрафуемого порога. Нынешняя позиция неизвестна.

Автоэксперты же в большинстве своем утверждают, что нынешний порог необходимо сохранить, поскольку он позволяет смягчать последствия необоснованного занижения скоростных режимов. А такое встречается повсеместно.

На хорошей дороге, позволяющей безопасно ехать с большей скоростью, устанавливаются лишние ограничения. Характерный пример: когда на столичной Северо-восточной хорде - широкой дороге без пересечений - стояло ограничение скорости 60 км/ч, количество нарушений там было от 1 до 2 процентов от количества проезжающих автомобилей. Как только скорость там увеличили до 80 км/ч, количество нарушителей снизилось до 0,1 процента, а в некоторые дни - до 0,01 процента. То есть в 100 раз. А аварийность снизилась.

Возможно потому, что водителям не надо лишний раз выискивать знаки, ограничивающие скорость, и едут они с той скоростью, с которой комфортно.

Также эксперты напоминают, что в этот нештрафуемый порог заложена погрешность приборов. Сами приборы точны, но их установка вызывает вопросы.

От введения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч вырастет только количество штрафов, а отнюдь не безопасность. Между тем, по данным за прошлый год, у нас оформлено более 145 миллионов штрафов. То есть оштрафован практически каждый житель России. Но количество никак не переходит в качество.