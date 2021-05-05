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05.05.2021 09:10
Рубрика: Российский автопром

Свалка "Ё-мобилей" обнаружена в Минске. Они продаются, но покупателей нет

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.tut.by. Фото: www.auto.tut.by.
Фото: www.auto.tut.by.

В промзоне Минска были обнаружены прототипы "Ё-мобилей": девять машин, в том числе эксклюзивный кросс-купе, выставлены на продажу, но за те деньги, которые за них просят, их никто не покупает.

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
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Фото "Ё-мобилей" опубликовал белорусский портал auto.tut.by. По данным ресурса, автомобили были выставлены на продажу в 2018 году по цене от 32 до 200 тысяч долларов, "в зависимости от состояния, работоспособности и наличия документов", но впоследствии объявление было удалено. Однако Андрей Гинзбург, главный конструктор проекта, опровергает информацию о ценах:

"Цифра в 200 тысяч долларов не соответствует действительности. Цена, которую мы просили за самую рабочую машину, была около двух миллионов российских рублей, это около 27 тысяч долларов. Но покупателей не нашлось. Были одни ребята из России, с которыми мы одно время вели переговоры, но договориться не смогли".

Также Гинзбург подтвердил, что один из "Ё-мобилей", бело-голубое кросс-купе, - тот самый прототип, на котором в апреле 2011 года прокатился Владимир Путин, занимавший в то время пост премьер-министра.

Больше всего примечателен "Ё-Crossback EV", который нигде не "светился". По легенде, он был разработан уже после закрытия проекта. По заказу главного инвестора Михаила Прохорова создали четыре машины, на что был выделен миллион евро.

"Синий автомобиль подарили Владимиру Жириновскому, белый - Прохорову. Ещё один остался у разработчиков - вероятно, именно он сейчас и находится на стоянке в Дражне", - пишет белорусский портал.

Фото: www.auto.tut.by.