Турция намерена открыть туристический сезон с 1 июня

Новости

Актер Дмитрий Черных умер от коронавируса 14:28
Аналитики ожидают роста ставок по ипотеке до 9-10% и разворот цен на жилье 14:20
Болгария начнет выдавать визы россиянам не ранее 17 мая 14:19
Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню Победы 13:54
ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС зарубежным госкомпаниям 13:51
В США чернокожему работнику присудили компенсацию в 546 тысяч долларов 13:45
В подготовке к Параду в Москве участвуют 3 тысячи специалистов городских служб 13:41
В Австрии правительство выкупило территорию бывшего концлагеря Гузен 13:37
Шесть игроков покинули расположение сборной РФ по хоккею 13:33
Лавров встретится с Пашиняном в ходе визита в Армению 13:19
Наталья Сергунина: Тематические туры и маршруты ко Дню Победы появились на Russpass 13:13
В Ставрополе водителя автобуса арестовали после гибели детей в ДТП 13:12
Видео, фото: госпитализирована телеведущая Регина Тодоренко 13:09
Лавров: РФ продолжит оказывать Палестине помощь в борьбе с COVID-19 13:05
Превышения вредных веществ в районе пожара в Москве не обнаружено 13:05
В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре в четверг 13:02
Лавров: У РФ есть идеи по переговорам по ближневосточному урегулированию 12:57
Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор 12:52
Подлодки КНР получили возможность поражать всю территорию США 12:48
Фото гигантского Байдена рассмешило соцсети 12:41
Австрия опередит ЕС с введением цифрового "зеленого паспорта" 12:31
В Минске дело Тихановского и его сообщников направлено в суд 12:21
Мишустин назвал дату для отчета о выплатах в 10 тыс рублей на школьников 12:13
Во Франции десятки людей могут получить третью дозу вакцины от коронавируса 12:12
Делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID-19 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 14:25
Рубрика: В мире

Турция намерена открыть туристический сезон с 1 июня

Текст: Константин Волков
Турция с 1 июня планирует открыть туристический сезон, надеясь снизить число заболевших коронавирусом до менее пяти тысяч человек в день. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, сообщает турецкое издание Hurriyet.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он ожидает, что Турцию в нынешнем году посетят около 30 миллионов туристов, это вдвое больше, чем в 2020 году. Для сравнения, в 2019 году страну посетили 45 миллионов иностранных туристов плюс 7 миллионов турок диаспоры.

В Турции ужесточили локдаун, запретив покупки в магазинах

"С 1 июня мы откроем туристический сезон, и если мы сможем сократить количество ежедневных случаев до менее 5000, мы сможем сохранить нашу цель - 30 миллионов туристов в этом году", отметил Эрсой, выступая на министерской онлайн-встрече G20.

В прошлом году турецкие власти из-за пандемии запустили программу сертификации безопасного туризма, в рамках которой проводятся регулярные проверки соблюдения санитарных мер отелями, ресторанами, музеями и другими туристическими объектами.

На долю туризма приходится 12 процентов ВВП турецкой экономики. В 2019 году страна заработала на туристах около 35 миллиардов долларов, в 2020 - 12,5 миллиарда долларов. Власти республики рассчитывают, что после снижения заболеваемости коронавирусом и возобновления туризма в текущем году туризм принесет около 23 миллиардов долларов.

12 мая министр иностранных дел и здравоохранения Турции Мевлют Чавушоглу и Фахреттин Коджа планируют посетить Москву, чтобы обсудить возобновление авиасообщения между двумя странами. Большая часть полетов, за исключением двух рейсов в неделю Москва - Стамбул, выполняемых компаниями "Аэрофлот" и Turkish Airlines, была приостановлена 15 апреля. Как заявили российские власти, это было сделано из-за распространения коронавируса в Турции. Также авиасообщение с Турцией приостановили еще несколько стран.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета