Турция намерена открыть туристический сезон с 1 июня

Турция с 1 июня планирует открыть туристический сезон, надеясь снизить число заболевших коронавирусом до менее пяти тысяч человек в день. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Он ожидает, что Турцию в нынешнем году посетят около 30 миллионов туристов, это вдвое больше, чем в 2020 году. Для сравнения, в 2019 году страну посетили 45 миллионов иностранных туристов плюс 7 миллионов турок диаспоры.

"С 1 июня мы откроем туристический сезон, и если мы сможем сократить количество ежедневных случаев до менее 5000, мы сможем сохранить нашу цель - 30 миллионов туристов в этом году", отметил Эрсой, выступая на министерской онлайн-встрече G20.

В прошлом году турецкие власти из-за пандемии запустили программу сертификации безопасного туризма, в рамках которой проводятся регулярные проверки соблюдения санитарных мер отелями, ресторанами, музеями и другими туристическими объектами.

На долю туризма приходится 12 процентов ВВП турецкой экономики. В 2019 году страна заработала на туристах около 35 миллиардов долларов, в 2020 - 12,5 миллиарда долларов. Власти республики рассчитывают, что после снижения заболеваемости коронавирусом и возобновления туризма в текущем году туризм принесет около 23 миллиардов долларов.

12 мая министр иностранных дел и здравоохранения Турции Мевлют Чавушоглу и Фахреттин Коджа планируют посетить Москву, чтобы обсудить возобновление авиасообщения между двумя странами. Большая часть полетов, за исключением двух рейсов в неделю Москва - Стамбул, выполняемых компаниями "Аэрофлот" и Turkish Airlines, была приостановлена 15 апреля. Как заявили российские власти, это было сделано из-за распространения коронавируса в Турции. Также авиасообщение с Турцией приостановили еще несколько стран.