В Бразилии нашли клад из 96 машин, простоявших больше 25 лет

На ферме под Рио-де-Жанейро в Бразилии внезапно обнаружили шесть десятков полностью комплектных Chevrolet Chevette L и хэтчбеков Chevette Junior, некогда популярных и снятых с производства еще в 1994 году.

Поставленные вплотную одинаковые машины бледно-желтого цвета - картина, словно из трюма транспортного судна, но прибывшего не с другого континента, а из другой эпохи.

Справедливости ради, машины эти никто не терял. Ферма Ксерем, которая стала их пристанищем на последние 27 лет, принадлежит наследникам некогда крупного бизнесмена, владевшего таксопарком в Рио, Паскуаля де Руссуресана Альфонса Рего. Собственно все раритетные Chevrolet с фермы служили в его таксопарке. До поры.

Обстоятельства, вынудившие вывести эти машины из эксплуатации, в сюжете не раскрываются, но продаже их препятствовало обременение по судебной тяжбе таксопарка с муниципалитетом. Потом на машины просто махнули рукой и стоять бы им дальше, если б не пандемия COVID-19, ударившая по бизнесу семьи Рего.

Недвижимость, составлявшую хранилище старых такси, было решено сдать в аренду, машины пришлось продать. Желающие прикупить раритеты нашлись сразу, первый покупатель взял сразу десяток, благо владельцы жадничать не стали и отдали машины не дороже 2 тысячи реалов (около 27 тысяч рублей), остальные на момент написания заметки уже распроданы.

"Я не давал объявлений, все покупатели нашлись через молву", - замечает Карлос Рего, наследник Паскуале Рего.

Chevrolet Chevette выпускался бразильским отделением General Motors с 1973 до 1994 год. Имел модификации с кузовами 3-дверный хэтчбек, 2- и 4-дверный седан, пикап и 3-дверный универсал.