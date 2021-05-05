В Израиле может прерваться 12-летнее правление Нетаньяху

Теперь лидеру израильской оппозиции, 57-летнему писателю и драматургу Яиру Лапиду, поручено сформировать правительство. Таким образом впервые за 12 лет может прерваться правление Нетаньяху. Правая партия премьера "Ликуд" получила большинство мест на мартовских выборах, и ей было дано 28 дней на создание коалиционного правительства большинства. Но этот крайний срок истек во вторник, и Реувен Ривлин по закону мог выбрать другого кандидата. Президент страны провел всю среду, консультируясь с политиками, избранными в кнессет, парламент Израиля. И вечером он объявил, что решил поручить формирование кабмина Лапиду, бывшему телеведущему и министру финансов, чья партия "Еш Атид" заняла второе место на последних выборах, хотя и признал, что тот тоже может потерпеть неудачу. "Ясно то, что Яир Лапид в состоянии сформировать правительство, пользующееся доверием кнессета, несмотря на множество трудностей", - сказал Ривлин, которого цитирует Guardian.

Лапид, который пользуется популярностью среди светских израильтян среднего класса, приветствовал этот шаг. Он добавил, что свяжется с парламентариями всего израильского политического спектра в надежде сформировать коалицию. "Правительство единства - это не компромисс или крайняя мера - это цель, это то, что нам нужно", - сказал Лапид. Внутри Израиля Лапида считают центристом. Он поддерживает мирные переговоры с палестинцами, хотя называет себя "ястребом в сфере безопасности". Ожидается, что тот, кто возглавит следующее правительство, продолжит занимать жесткую позицию в отношении продолжающейся оккупации палестинцев.

Одним из потенциальных соискателей поста премьера также является бывший лидер поселенцев и экс-министр обороны 49-летний Нафтали Беннетт. Нетаньяху сказал, что он предложил тому сделку, по которой Беннетт станет премьер-министром на год, а затем вернет ему власть, но она была быстро отклонена. По мнению экспертов, такая же "ротация" между Беннетом и Лапидом является более вероятной.

Имея 28 дней на формирование правительства или риск пятых выборов, Лапиду придется столкнуться с жесткими переговорами, так как, по прогнозам экспертов, 71-летний Нетаньяху попытается преградить ему путь к высокому посту, как он успешно сделал это с нынешним министром обороны Израиля Бенни Ганцем. В течение последних четырех недель Нетаньяху надеялся убедить как союзников, так и противников коалиции с его партией в правительстве, но большинство членов кнессета не пошло на компромисс. В поддержку коалиции высказался 51 депутат из 120 вместо положенных по регламенту 61 члена кнессета. По оценке наблюдателей, миной замедленного действия оказалось дело о коррупции Нетаньяху. Хотя он отрицает обвинения, некоторые политики выразили нежелание работать под руководством находящегося под следствием премьер-министра.