В Китае запустили поездки такси без водителя

Интернет-гигант Baidu (аналог Google в Китае) давно занимается разработкой беспилотных автомобилей, и вот теперь все наработки компании воплощены в реальной жизни: в Пекине можно взять такси, которое довезёт до места назначения без водителя, сообщает Carscoops.com.

Пока эксплуатация роботакси запущена на территории парка Шуганг, в котором будут также проходить зимние Олимпийские игры в 2022 году.

Поиск свободных машин осуществляется при помощи приложения на смартфоне Apollo Go, которое позволяет сориентироваться при помощи виртуальной реальности. Для облегчения поиска машина издаёт сигнал. Для того, чтобы стать пассажиром, необходимо отсканировать QR-код и код, который содержит информацию о здоровье. Последний необходим для предотвращения распространения вирусных заболеваний.

Внутри автомобиля есть кнопка "Начать путешествие", после нажатия системы автомобиля проверяют состояние ремней безопасности и блокируют двери. Маршруты на начальном этапе могут показаться скучными: роботакси может отвезти в спортзалы, кафе, отели и рабочие зоны, расположенные в парке Шуганг. Во время Олимпиады роботакси будет осуществлять трансфер спортсменов.

Но что же делать, если возникнет нештатная ситуация? За каждым автомобилем наблюдает оператор, который в случае ЧП возьмёт дистанционное управление на себя.

"Внедрение беспилотных сервисов - необходимый этап для коммерциализации автономного вождения", - заявил вице-президент и генеральный менеджер по технологиям автономного вождения Baidu Юньпэн Ван.