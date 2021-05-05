В Роспотребнадзоре рассказали о правильной гигиене рук

Всемирный день гигиены рук отмечается ежегодно пятого мая. В этом году он пройдет под девизом "Секунды спасают жизни - вымойте руки!". Специалисты Роспотребнадзора напомнили правила гигиены.

"Мыть руки с мылом нужно в течение 40-60 секунд, - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства. - Если нет доступа к воде и мылу, следует применять кожные антисептики или специальные очищающие салфетки".

Привычка мыть руки в разы сокращает риски заражения почти на 25% респираторными инфекциями, до 50% - паразитарными, кишечными и еще целым рядом заболеваний, отметили в ведомстве.

Формировать полезный навык следует с детства. Ребенка нужно приучить не только к технике, но и к правильной продолжительности процедуры - для эффективной очистки требуется не менее 20 секунд намыливания. Когда ребенок кашляет или чихает, он должен прикрывать рот, а затем мыть руки.