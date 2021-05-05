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05.05.2021,  
14:05
Текст:  Сергей Птичкин

Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет

Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники - 38-му Научно-исследовательскому испытательному институту Минобороны России, расположенному в подмосковной Кубинке, этим летом исполняется 90 лет. Сейчас там готовятся к испытаниям бронетехники нового поколения.
38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники, на полигоне в Кубинке. Фото: В. Борисенко \ РИА Новости 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники, на полигоне в Кубинке. Фото: В. Борисенко \ РИА Новости
38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники, на полигоне в Кубинке. Фото: В. Борисенко \ РИА Новости

"Российская газета" планирует рассказать и об истории уникального центра, и о самых интересных испытаниях, и о сегодняшнем дне Полигона, который единственный в стране называется не НИИ, а НИИИ. То есть в нем одновременно ведется как серьезная научно-исследовательская работа, так и испытание всех типов бронетехники.

Кстати сказать, о профессии летчика-испытателя слышали, наверное, все. А вот о танкистах-испытателях знают немногие. Между тем испытание бронетехники хоть и менее опасно, чем тестирование в воздухе крылатых машин, но для обороны страны имеет первостепенное значение. Хотя бы потому, что танки были и остались главной ударной силой Сухопутных войск. От качества бронетехники на поле боя зависит слишком многое. Это показала и Вторая мировая война, и все последующие региональные войны второй половины ХХ века. И боевые столкновения уже нового тысячелетия.

Управление мотомеханизации Рабоче-крестьянской Красной армии выдало весьма грамотно составленное задание на проектирование автотракторотанкодрома 25 октября 1930 года. Местом дислокации выбрали подмосковную Кубинку. Тогда это был удаленный от столицы и достаточно глухой район Подмосковья. В то же время рядом находились Минское шоссе и Белорусская железная дорога, что облегчало доставку новой техники. Окончательное формирование этого испытательного центра произошло летом 1931 года.

Первоначально о научной работе там речи не шло. На полигоне планировалось только испытывать автомобили, танки и трактора, которые должны были поступать в Красную армию. Десятилетия этот центр именовался именно как "Полигон". Лишь в 1962 году он получил название "22 НИИ БТ Полигон". А в 1972 году стал 38-м НИИИ БТВТ - бронетанкового вооружения и техники. К этому времени в Кубинке удалось сформировать очень хорошую базу для проведения самых различных исследовательских работ и создать один из самых передовых в отечественных Вооруженных силах электронно-вычислительный центр.

С марта по май 1931 года в Кубинке провели первую испытательную работу по тестированию американского танка "Кристи", купленного в США. Результаты испытаний отправили во все танковые КБ. Заокеанская машина показала себя не с лучшей стороны. Судя по отчетам, испытания вообще провалились. Достаточно сказать, что после пробега по грунтовой трассе длиной всего сорок километров гусеницы порвались, дальше можно было двигаться лишь на катках - конструкция "Кристи" это позволяла.

Тем не менее именно на базе этого американского танка была создана целая серия советских колесно-гусеничных быстроходных танков БТ. Первый образец БТ-2 также испытывался в Кубинке. И эти испытания выявили его несовершенство - отказов практически всех систем было слишком много. Со временем многие из них удалось устранить. И танки серии БТ заняли достойное место в Красной армии.

На Полигоне Управления механизации и моторизации РККА с 1931 по 1941 год испытали всю бронетехнику, с которой наша страна вступила в Великую Отечественную войну. Хотя в песне пелось, что "броня крепка, и танки наши быстры", на деле не все было именно так. Броневая защита зачастую оказывалась слабой, а двигатели и трансмиссии слишком часто ломались. Оптика танков, особенно прицельная, оставляла желать лучшего. Обитаемость боевых машин требовала от танкистов настоящего мужества, которым они, впрочем, всегда были полны.

Фото: Минобороны РФ
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Удивляться низкому качеству советской бронетехники не стоит. В 1931 году в стране вообще не было полноценного комплекса промышленности, которая должна работать на танковое производство. А это, помимо металлургии, еще и машиностроение, двигателестроение, приборостроение, оптическое производство, боеприпасная отрасль. Все находилось в стадии становления. И просто удивительно, как, не имея ничего в 1931-м, к 1941 году удалось спроектировать и наладить производство таких танков как КВ-1, КВ-2 и Т-34/76. Конечно, у этих машин было множество недостатков. Испытатели их находили, подробно описывали, а уже конструкторы и технологи пытались как можно быстрее исправить все недочеты.

Один лишь пример: до января 1943 года в Т-34/76 внесли более 200 конструктивных изменений, большинство по рекомендациям танкистов-испытателей. Был глубоко модернизирован КВ-1. А затем появились лучший в мире на то время тяжелый танк ИС-2 и ставший классикой Т-34/85. Роль Кубинки в этом переоценить невозможно.

В России сейчас практически создано новое поколение отечественной бронетехники. И по-настоящему дать оценку этой технике сможет лишь мощный самостоятельный военный Научно-исследовательский испытательный институт БТВТ Министерства обороны РФ, начинавшийся 90 лет назад как просто испытательный Полигон Управления механизации и моторизации Рабоче-крестьянской Красной армии.

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