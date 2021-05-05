Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет

Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники - 38-му Научно-исследовательскому испытательному институту Минобороны России, расположенному в подмосковной Кубинке, этим летом исполняется 90 лет. Сейчас там готовятся к испытаниям бронетехники нового поколения.

"Российская газета" планирует рассказать и об истории уникального центра, и о самых интересных испытаниях, и о сегодняшнем дне Полигона, который единственный в стране называется не НИИ, а НИИИ. То есть в нем одновременно ведется как серьезная научно-исследовательская работа, так и испытание всех типов бронетехники.

Кстати сказать, о профессии летчика-испытателя слышали, наверное, все. А вот о танкистах-испытателях знают немногие. Между тем испытание бронетехники хоть и менее опасно, чем тестирование в воздухе крылатых машин, но для обороны страны имеет первостепенное значение. Хотя бы потому, что танки были и остались главной ударной силой Сухопутных войск. От качества бронетехники на поле боя зависит слишком многое. Это показала и Вторая мировая война, и все последующие региональные войны второй половины ХХ века. И боевые столкновения уже нового тысячелетия.

Управление мотомеханизации Рабоче-крестьянской Красной армии выдало весьма грамотно составленное задание на проектирование автотракторотанкодрома 25 октября 1930 года. Местом дислокации выбрали подмосковную Кубинку. Тогда это был удаленный от столицы и достаточно глухой район Подмосковья. В то же время рядом находились Минское шоссе и Белорусская железная дорога, что облегчало доставку новой техники. Окончательное формирование этого испытательного центра произошло летом 1931 года.

Первоначально о научной работе там речи не шло. На полигоне планировалось только испытывать автомобили, танки и трактора, которые должны были поступать в Красную армию. Десятилетия этот центр именовался именно как "Полигон". Лишь в 1962 году он получил название "22 НИИ БТ Полигон". А в 1972 году стал 38-м НИИИ БТВТ - бронетанкового вооружения и техники. К этому времени в Кубинке удалось сформировать очень хорошую базу для проведения самых различных исследовательских работ и создать один из самых передовых в отечественных Вооруженных силах электронно-вычислительный центр.

С марта по май 1931 года в Кубинке провели первую испытательную работу по тестированию американского танка "Кристи", купленного в США. Результаты испытаний отправили во все танковые КБ. Заокеанская машина показала себя не с лучшей стороны. Судя по отчетам, испытания вообще провалились. Достаточно сказать, что после пробега по грунтовой трассе длиной всего сорок километров гусеницы порвались, дальше можно было двигаться лишь на катках - конструкция "Кристи" это позволяла.

Тем не менее именно на базе этого американского танка была создана целая серия советских колесно-гусеничных быстроходных танков БТ. Первый образец БТ-2 также испытывался в Кубинке. И эти испытания выявили его несовершенство - отказов практически всех систем было слишком много. Со временем многие из них удалось устранить. И танки серии БТ заняли достойное место в Красной армии.

На Полигоне Управления механизации и моторизации РККА с 1931 по 1941 год испытали всю бронетехнику, с которой наша страна вступила в Великую Отечественную войну. Хотя в песне пелось, что "броня крепка, и танки наши быстры", на деле не все было именно так. Броневая защита зачастую оказывалась слабой, а двигатели и трансмиссии слишком часто ломались. Оптика танков, особенно прицельная, оставляла желать лучшего. Обитаемость боевых машин требовала от танкистов настоящего мужества, которым они, впрочем, всегда были полны.

Удивляться низкому качеству советской бронетехники не стоит. В 1931 году в стране вообще не было полноценного комплекса промышленности, которая должна работать на танковое производство. А это, помимо металлургии, еще и машиностроение, двигателестроение, приборостроение, оптическое производство, боеприпасная отрасль. Все находилось в стадии становления. И просто удивительно, как, не имея ничего в 1931-м, к 1941 году удалось спроектировать и наладить производство таких танков как КВ-1, КВ-2 и Т-34/76. Конечно, у этих машин было множество недостатков. Испытатели их находили, подробно описывали, а уже конструкторы и технологи пытались как можно быстрее исправить все недочеты.

Один лишь пример: до января 1943 года в Т-34/76 внесли более 200 конструктивных изменений, большинство по рекомендациям танкистов-испытателей. Был глубоко модернизирован КВ-1. А затем появились лучший в мире на то время тяжелый танк ИС-2 и ставший классикой Т-34/85. Роль Кубинки в этом переоценить невозможно.

В России сейчас практически создано новое поколение отечественной бронетехники. И по-настоящему дать оценку этой технике сможет лишь мощный самостоятельный военный Научно-исследовательский испытательный институт БТВТ Министерства обороны РФ, начинавшийся 90 лет назад как просто испытательный Полигон Управления механизации и моторизации Рабоче-крестьянской Красной армии.