Актер Юра Борисов снимется во втором сезоне сериала "Эпидемия"

Поскольку у второго сезона нет, как у первого, литературного источника, сложно понять, кого сыграет Борисов, тем более, что создатели сериала особо не распространяются об этом. Известно лишь, что персонаж Борисова сыграет важную роль в судьбе "группы выживших". Можно предположить, что это будет некий "сталкер". Но проще заглянуть на страничку актера в Instagram и попытаться понять, кем же он будет на экране из его сегодняшнего поста.

"Я смотрел первый сезон во время карантина и настроение его максимально подходило под мое в тот момент, - говорит "новобранец" сериала Юра Борисов. - Весной 2020 было очень мрачно на душе и также мрачно на экране. Очень хотелось света. И вот мой персонаж появляется и становится проводником для всей команды героев, которых мы уже знаем. Он ведет их навстречу чему-то неизведанному".

Кстати, Юра Борисов уже успел поработать с новым режиссером сериала Дмитрием Тюриным, который сменил Павла Костомарова. Борисов был занят на съемочной площадке на нескольких сменах, но пока еще не встретился с главными героями.

"Мне интересно, как появление моего персонажа трансформирует силы, которые распределялись на всех героев. С кем будет эксперимент, битва в реальной жизни. Я жду, какой станет команда со мной, кто какие позиции займет и с каким настроением, с кем получится найти контакт и какой и к какой динамике в результате это все приведет", - говорит Юра Борисов.

Справка "РГ"

Первый сезон сериала "Эпидемия" производства кинокомпании "1-2-3 Production" был высоко оценен российскими и международными кинокритиками и зрителями. Сериал был продан на международную платформу Netflix и стал первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов в онлайн-кинотеатре.

За первую неделю "Эпидемия" вошла в топ-10 по просмотрам в 56 странах мира. В течение второй недели входила в первую десятку самых просматриваемых проектов. На пике своей популярности сериал поднимался в топ-3 по просмотрам в 72 странах мира, был включен в топ-30 самых популярных телепроектов на IMDB.com и в топ-15 на Rotten Tomatoes.

Премьера нового сезона от продюсеров Валерия Федоровича, Евгения Никишова и Сергея Корнихина состоится на видеосервисе Premier.