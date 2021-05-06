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06.05.2021 08:07
Рубрика: Легковые авто

Блогеры строят "УАЗ будущего" с прозрачным кузовом

Текст: Григорий Гомельчук

Белорусская мастерская Лихой ТопорЪ начала постройку концепткара, представляющего собой фантазию на тему микроавтобуса УАЗ-452 ("Буханка") из будущего. У концепта будет полностью прозрачный кузов и 22-дюймовые колесные диски.

Фото: Пресс-служба Bremach.
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Проект не имеет никакого отношения к ульяновскому заводу. Просто ребята из Лихого Топора случайно наткнулись в сети на эскиз минского дизайнера Артема Смирнова и загорелись идеей воплотить его в жизнь. Опыт в создании прозрачных капотов для автомобилей у них есть, почему бы не замахнуться на целый концепт? Артем был не против, и работа закипела - мастера уже выложили первое видео процесса постройки на своем YouTube-канале.

В качестве основы для создания концепта был приобретен потрепанный Isuzu Midi. В данном случае состояние "донора" не так уж и важно, ведь от него будет использоваться только платформа. Мастера срезали почти весь кузов микроавтобуса, оставив лишь пол, и уже начали делать каркас для нового. Он будет выполнен из стального профиля, а внешние панели - из прозрачного пластика.

Чтобы сохранить пропорции дизайнерского эскиза, создатели "Буханки будущего" решили использовать колесные диски диаметром 22 дюйма. Также для этого пришлось перенести крепление рулевой рейки. Сейчас белорусы подумывают, не сделать ли посадку водителя по центру. Еще одна идея - перевести концепт на электрический привод, но она воплотится лишь при поступлении необходимых средств от роликов на YouTube. Интригой остается и то, как будет выглядеть машина сзади - Смирнов этот вид не рисовал, поэтому мастера собираются придумать его сами.

Будем следить за проектом, ведь может получиться что-то весьма интересное. С одной стороны, у белорусов нет опыта подобных проектов, с другой - руки растут из правильного места и вкус явно присутствует.

#УАЗ