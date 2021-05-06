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06.05.2021 11:25
Рубрика: В мире

Более 30 человек погибли за неделю протестов в Колумбии

Текст: Диана Ковалева

По меньшей мере 31 манифестант погиб, 1220 получили ранения и 87 пропали без вести за неделю протестов в Колумбии. Об этом сообщается в отчете колумбийского Института исследований развития и мира, который включает данные правозащитных организаций и офиса омбудсмена.

Фото: AP Photo / Fernando Vergara
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"31 человек был убит между 28 апреля и 4 мая, более трех случаев ожидают подтверждения", - следует из сообщения на сайте института.

Сообщается, что из 1220 человек, получивших травмы, 18 случаев - это травмы глаз. Кроме того, зафиксировано 200 случаев агрессии со стороны силовых структур, включая девять случаев сексуального насилия в отношении женщин.

Больше всего жертв (24 человека) зарегистрировано в городе Кали на западе страны. Среди них двое несовершеннолетних и двое граждан старше 60 лет.

Напомним, протесты в Колумбии против повышения налогов идут уже вторую неделю, несмотря на отказ президента Ивана Дуке расширять применение НДС на бензин, коммунальные услуги и базу подоходного налога. Помимо отмены налоговой реформы, рабочие и студенты требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками, а также демилитаризовать города и наказать виновных в убийствах протестующих.

В мире Южная Америка Колумбия

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