Число жертв рейда полиции в Рио-де-Жанейро увеличилось до 25

По данным издания O Globo, в результате перестрелки в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 25 человек, включая полицейского. Перестрелка произошла во время полицейской операции рано утром возле станции метро в фавеле района Жакарезиньо, одном их самых бедных в крупнейшем бразильском городе.

Городская полиция начала операцию после сообщений о том, что торговцы наркотиками активно вербуют детей в свою банду. По сообщению бразильских СМИ, банда, ставшая целью этого рейда, занимается незаконным оборотом наркотиков, грабежами, убийствами и похищениями людей. Команда на уничтожении бандитов была дана после того, как один из боевиков прицельным выстрелом убил одного офицеров, полицейского инспектора Андре Леонардо де Мелло Фриаса. В заявлении полиции Рио в Facebook говорится, что "он уважал профессию, которую любил, и его будет сильно не хватать".

Два пассажира в поезде метро были ранены в перестрелке, но выжили, сообщает Reuters. Первоначально сообщалось о 15, затем о 23 жертвах, однако еще два человека скончались на пути в больницу. Рио-де-Жанейро - один из самых жестоких городов Бразилии, и его обширные районы находятся под контролем преступников, многие из которых связаны с могущественными бандами торговцев наркотиками. Силы безопасности в Бразилии часто обвиняют в чрезмерном применении силы против гражданского населения во время операций по борьбе с преступностью в крупных городах.