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06.05.2021 03:41
Рубрика: Общество

Длительный сон отнесли к признакам болезни

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Слишком долгий сон может быть симптомом опасных заболеваний. Об этом рассказала врач-невролог и сомнолог Елена Царева.

Фото: iStock
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Она уточнила, что не стоит волноваться, когда человек проводит в постели больше восьми часов, если пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима. "Обратиться к врачу следует, если вы изо дня в день спите много, но все равно постоянно ощущаете недосып, - пояснила специалист в эфире радио Sputnik. - Такое состояние может быть связано с гиперсомнией либо с депрессией".

Ранее специалисты рассказали о том, чего не следует делать перед сном. Настрой на отдых легко может сбить проверка электронной почты или чтение новостных лент на разных интернет-ресурсах. Часто негатив возбуждает нервную систему и человек просто не может сомкнуть глаз. К тому же свет от экрана телефона или планшета разрушает мелатонин, который еще называют "гормоном сна". Именно от него зависят циклы отдыха и бодрствования человека. И это равновесие в организме врачи рекомендуют не нарушать.

Общество Здоровье

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