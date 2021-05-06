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06.05.2021 09:06
Рубрика: Авто

Эксперты подсчитали расходы россиян на штрафы ГИБДД

Текст: Матвей Линник
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Самой распространенной суммой штрафа среди российских водителей стала 250 рублей - на нее приходится 56% от всех полученных квитанций, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт". На втором месте - сумма в 500 рублей (17%), на третьем - 1500 рублей (4%).

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Опираясь на статистику, можно сделать вывод, что россияне традиционно совершают на дорогах незначительные правонарушения", - заключили аналитики.

Лидерами по величине средней суммы штрафа (648 рублей) стали россияне моложе 20 лет.

Второе место заняли представители возрастной группы 21-30 лет с квитанцией в 559 рублей. Водители в возрасте от 31 года до 40 лет в среднем платят за нарушение дорожных правил по 425 рублей, 51-60 лет - 388 рублей, 60 и старше - 381 рубль. Самыми аккуратными водителями в стране являются граждане 41-50 лет с средним чеком в 379 рублей.