Большинство автомобилистов совершают незначительные нарушения и получают штрафы не дороже 500 рублей. Причем большинство из них оплачивают взыскание досрочно со скидкой. Такой вывод можно сделать из исследования одного из крупнейших банков, по совместительству - крупнейшего эквайера, то есть обеспечивающего безналичные платежи.

В рамках исследования были проанализированы все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка за первый квартал этого и прошлого года. Были изучены количество операций и средние чеки в зависимости от пола, возраста и места жительства, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, россияне традиционно совершают на дорогах незначительные правонарушения. Самая популярная сумма штрафа за первые три месяца 2021 года, как и год назад, - 250 рублей. На нее пришлось 56 процентов всех квитанций. Это говорит о том, что большинство водителей предпочитают платить штрафы досрочно, то есть в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наказании.

Кстати, по данным ГИБДД, 85 процентов оштрафованных водителей из тех, у кого есть возможность оплатить половину штрафа, пользуются дисконтом. Напомним, что дисконт распространяется не на все нарушения. Так, например, за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования скидка на штраф, который налагается помимо лишения права управления, не распространяется. С 1 мая не распространяется скидка и на штрафы за нарушение правил проезда железнодорожных переездов.

На втором месте, по данным банка, - сумма в 500 рублей. Такой штраф фигурирует в 17 процентах квитанций. Очевидно, что это те автовладельцы, которые просто не успели оплатить штраф со скидкой. Либо поздно его получили, либо сами запамятовали.

На третьем по популярности - штраф в 1500 рублей. Таких было оплачено 4 процента от всех штрафов. Очевидно, что это чисто столичные штрафы, уплаченные со скидкой. А именно, штрафы за нарушение правил остановки и стоянки, а также за движение по выделенной полосе для общественного транспорта. Все остальные штрафы - на 1,5 и 3 тысячи рублей, - предусмотренные КоАП, не имеют такой массовости.

В исследовании также сделаны выводы, что россияне моложе 20 лет - лидеры по величине средней суммы штрафа. Их средний чек составил 648 рублей. На втором месте - возрастная группа 21-30 лет с чеком в 559 рублей. Третье место - у россиян 31-40 лет с чеком 425 рублей. Далее следуют клиенты 51-60 лет - 388 рублей, а за ними люди старше 60 лет (381 рубль). Самыми аккуратными водителями стали россияне в возрасте 41-50 лет с чеком штрафа в 379 рублей.

85 процентов автовладельцев оплачивают штрафы, на которые действует скидка, с дисконтом

Понятно, что это дает представление только о тех автовладельцах, которые штрафы платят. По данным ГИБДД, собираемость штрафов сейчас более 85 процентов.

Примечательно, что процент собираемости штрафов за управление в нетрезвом виде значительно ниже. Еще недавно он с трудом перевалил за 30 процентов. Сейчас в некоторых регионах достигает 50 процентов. Очевидно, что предложения еще больше его поднять, которые озвучиваются в Госдуме, приведут к резкому снижению его собираемости. А невозможность получить права, не уплатив этот штраф, приведет с росту количества водителей, управляющих без прав.