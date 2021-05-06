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06.05.2021 10:55
Рубрика: В мире

Эрдоган подписал указ о борьбе с ядовитой рыбой фугу

Текст: Константин Волков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о борьбе с ядовитой рыбой иглобрюх (известной также как рыба фугу), в последние годы распространившейся в восточном Средиземноморье. Документ под названием "О поддержке вылова иглобрюха" на период 2021-23 годов опубликован в официальном турецком издании Resmi Gazete.

Фото: iStock
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На борьбу с ним Министерство сельского и лесного хозяйства Турции готово выделить из бюджета 5,5 миллиона лир (661,2 тысячи долларов). За каждый сданный хвост серебристого иглобрюха власти выплачивают 5 лир (примерно 50 рублей), а за хвост других видов семейства иглобрюхих - по 50 курушей (примерно 5 рублей). Однако зачастую рыбаки предпочитают не тратить время на то, чтобы везти несколько хвостов в пункт приема за много километров, а просто убивают рыбу и выбрасывают в воду. Тем не менее, в 2020 году все же было сдано более 46 тысяч хвостов.

В основном усилия направлены на вылов серебристого иглобрюха (она же рыба-кролик, по-турецки - рыба-баллон), один из видов иглобрюхов, которых всего насчитывается 200 видов. Блюда, сделанные из некоторых видов иглобрюхов являются в Японии знаменитым деликатесом "фугу", при поедании которого существует опасность получить сильное отравление с вероятным летальным исходом из-за содержащегося в организме иглобрюхов нейропаралитического яда тетродотоксина, вызывающего паралич дыхательных мышц.

Серебристый иглобрюх считается одним из самых ядовитых видов в этом семействе рыб. Тетродотоксин содержится у него в половых железах, икре, печени, кишечнике, кожных покровах и иногда в мышцах.

Считается, что есть опасность того, что при купании можно задеть серебристого иглобрюха и получить порцию яда, находящуюся на его коже (хотя опасные для жизни дозы содержатся во внутренних органах рыбы). Стаи серебристых иглобрюхов уже замечали в Анталье рядом с берегом.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Но главная угроза - это быстрое размножение иглобрюхов. Одна самка может отложить до 3 миллионов икринок, из них появляются до 4,5 тысячи мальков, а учитывая всеядность этих рыб, их неконтролируемое размножение чревато исчезновением других видов гидробионтов. По мнению ученых, появление иглобрюхов в восточном Средиземноморье уже сказалось на уловах. Кстати, эти рыбы также были замечены и у побережья Крыма.

Впервые иглобрюхи были найдены в Средиземном море в 2005 году. Причина этого в так называемой "Лессепсианской миграции", названной по имени руководителя строительства Суэцкого канала Фердинанда де Лессепса. Потепление воды в Средиземном море привлекает в него все больше видов из тропических вод, а проникают они преимущественно через Красное море и Суэцкий канал. Подсчитано, что один новый вид обнаруживается в Средиземном море каждые две недели.

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