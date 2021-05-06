Фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" вышел на Netflix и КиноПоиске одновременно

Стало известно, что российский фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" не просто появился в крупнейшем мировом онлайн-кинотеатре Netflix, но вошел в линейку оригинальных проектов - Netflix Originals. Фильм доступен онлайн и для пользователей из России.

В связи с выходом на Netflix Originals, критиков у фильма поубавилось. Те, кто еще вчера ругал фильм "Майор Гром: Чумной Доктор", уже сегодня радуются, что он обрел мировое признание вот таким вот образом. Правда, официальный релиз о "лендинге" картины на этой платформе распространили только 6 мая, хотя должны были 4 мая. В нем написано, что в ближайших планах - адаптация фильма для других территорий и перевод на другие языки.

А еще в нем указано, что "также со вчерашнего дня фильм можно посмотреть на "Кинопоиск HD". В этой фразе и кроется вся "обратная сторона вопроса" - дело в том, что "Кинопоиск HD" о выходе фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" у себя 5 мая сообщил заранее - 29 апреля. Многие фанаты комикса, которые не успели пойти в кино посмотреть "Майора Грома..." (в прокате был с 1 апреля) оформили подписку на "Кинопоиск HD", хотя при этом у них могла быть и подписка на Netflix, и они спокойно могли насладиться лентой в тот же день без дополнительных подписок. Обозреватель "РГ" всегда отмечала, что маркетологи "Кинопоиск HD" работают весьма грамотно.

Однако Ольга Филипук - руководитель медиасервисов "Яндекса", один из продюсеров фильма - посчитала нужным сделать у себя в соцсетях пост, в котором никак не комментирует ситуацию с двойной подпиской (орфография и пунктуация автора сохранены): "...Еще немного о сегодняшних новостях. Когда Netflix в начале этого года предложил поставить "Майора Грома" в линейку Originals и выпустить его во всем мире, мы - как сопродюсеры и соинвесторы фильма - восприняли это с воодушевлением. Это выход на глобальную аудиторию и поэтому, конечно, невероятно круто. А еще и индустриально важно, для будущих фильмов из России.

При этом сохранить эксклюзив КиноПоиска на Россию и СНГ в рамках сделки с Netflix было сложно. И мы решили, что гораздо важнее сделать фильм доступным для мировой аудитории, поэтому поделились эксклюзивными правами с Netflix на наших территориях. С сегодняшнего дня "Майор Гром: Чумной Доктор" можно смотреть не только на КиноПоиске в подписке Плюс, но и на Нетфликсе.

Вообще, это все очень воодушевляет. Наблюдать, как российские фильмы, сериалы, анимационные фильмы все чаще и заметнее становятся частью мировой современной культуры. И успех каждого отдельного проекта, каждого отдельного продюсера - повод для общей гордости и радости!"

Артем Габрелянов - продюсер фильма и автор сценария комментирует "голос в голос" (цитируется по релизу, присланному в "РГ"): "Мы безумно рады тому факту, что скоро наш фильм будет доступен зарубежным зрителям на крупнейшем стриминговом сервисе. Особенно приятно то, что в Netflix крайне высоко оценили наш фильм, приобретя его за рекордную для российского рынка сумму, да и к тому же выпустив под брендом Netflix Originals. Нет никаких сомнений в том, что теперь о майоре Громе узнают во всем мире".

Перефразируя известную поговорку, в связи с "двойным" выходом фильма в Сети в один и тот же день, можно сказать, что фанат платит дважды. Согласно учениям современных специалистов по контенту - самое главное - это эмоция. Добавим: ничто так хорошо не монетизируется, как она.