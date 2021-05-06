Гинцбург назвал решение конгресса по вакцинам "экономико-политическим"

Ранее Всемирный конгресс вакцин признал препарат американского производителя Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В шорт-лист номинации также попали российская вакцина "Спутник V", препарат британской шведской компании AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и другие.

"Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать "Спутник V" - это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне ", - отметил Гинцбург.

Он напомнил, что количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает количество смертей от вакцины компании AstraZeneca.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек, что составляет более 40% населения планеты. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.