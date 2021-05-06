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06.05.2021 11:02
Рубрика: Общество

Гинцбург назвал решение конгресса по вакцинам "экономико-политическим"

Текст: Матвей Линник
Признание вакцины компании Moderna лучшей вакциной от COVID-19 является экономико-политическим решением, заявил РИА Новости руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Ранее Всемирный конгресс вакцин признал препарат американского производителя Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В шорт-лист номинации также попали российская вакцина "Спутник V", препарат британской шведской компании AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и другие.

Фото: iStock
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"Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать "Спутник V" - это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне ", - отметил Гинцбург.

Он напомнил, что количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает количество смертей от вакцины компании AstraZeneca.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек, что составляет более 40% населения планеты. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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