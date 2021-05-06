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06.05.2021 11:39
Рубрика: Экономика

Гинцбург напомнил о высокой смертности после вакцины Moderna

Текст: Василий Кошкин
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Всемирный конгресс вакцин признал препарат американской компании Moderna лучшим от коронавируса, несмотря на высокие показатели смертности после вакцинации. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: iStock
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Ранее Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В шорт-лист номинации также попали российская вакцина "Спутник V", препарат британско-шведской компании AstraZeneca, американско-немецкая разработка от Pfizer/BioNTech и другие.

"Победу отдали несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделана Moderna) намного превышает количество смертей на 100 тысяч от AstraZeneca", - рассказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и препарат Pfizer. Гинцбург отметил, что отдать победу Pfizer было бы "совсем неприлично": по словам главы Центра имени Гамалеи, смертность после нее в 25 раз выше, чем у AstraZeneca.

Гинцбург добавил, что признание вакцины Moderna лучшей вакциной от COVID-19 является экономико-политическим решением.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины "Спутник V", которая была зарегистрирована в августе прошлого года. Сейчас препарат одобрен к применению в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

По результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян эффективность "Спутника V" составила 97,6%. Эти показатели оказались даже выше, чем данные, опубликованные в феврале медицинским журналом The Lancet (91,6%).

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