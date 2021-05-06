Гинцбург напомнил о высокой смертности после вакцины Moderna

Всемирный конгресс вакцин признал препарат американской компании Moderna лучшим от коронавируса, несмотря на высокие показатели смертности после вакцинации. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В шорт-лист номинации также попали российская вакцина "Спутник V", препарат британско-шведской компании AstraZeneca, американско-немецкая разработка от Pfizer/BioNTech и другие.

"Победу отдали несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделана Moderna) намного превышает количество смертей на 100 тысяч от AstraZeneca", - рассказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и препарат Pfizer. Гинцбург отметил, что отдать победу Pfizer было бы "совсем неприлично": по словам главы Центра имени Гамалеи, смертность после нее в 25 раз выше, чем у AstraZeneca.

Гинцбург добавил, что признание вакцины Moderna лучшей вакциной от COVID-19 является экономико-политическим решением.

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины "Спутник V", которая была зарегистрирована в августе прошлого года. Сейчас препарат одобрен к применению в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

По результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян эффективность "Спутника V" составила 97,6%. Эти показатели оказались даже выше, чем данные, опубликованные в феврале медицинским журналом The Lancet (91,6%).