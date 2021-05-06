Глава Минздрава рассказал о вакцине "Спутник Лайт"

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" позволит ускорить формирование популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидемиологического процесса. Об этом заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

"По результатам проведенных доклинических и клинических исследований вакцина "Спутник Лайт" имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2", - заявил глава ведомства.

По его словам, вакцинация "Спутником Лайт" повышает уровень антител к коронавирусу у тех, кто уже имеет иммунитет. Таким образом, новая вакцина может быть использована для вакцинации переболевших, титр антител у которых со временем снижается.

"Спутник Лайт" разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V". Новый препарат требует однократного введения.

"Спутник Лайт" стал уже четвертой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Первые три - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).