В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России.

"Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter первой российской вакцины "Спутник V".

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, "Спутник Лайт" не является альтернативой "Спутнику V", но может использоваться для быстрого ответа на неблагоприятное развитие эпидпроцесса. Новый препарат создавался "для решения других задач", сказал он.

"Спутник V" формирует более стойкий иммунитет и может эффективно применяться у лиц старше 60 лет", - напомнил министр.

Он отметил также, что вакцинация "Спутником Лайт" повышает уровень антител к коронавирусу у тех, кто уже имеет иммунитет. Таким образом, новая вакцина может быть использована для вакцинации переболевших, титр антител у которых со временем снижается.

В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник Лайт" подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами.

"Спутник Лайт" разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", зарегистрированной в августе прошлого года. Новый препарат требует однократного введения, разрешение на его клинические исследования Минздрав выдал в январе.

"Суптник Лайт" стал уже четвертой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Первые три - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).