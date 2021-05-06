Индия за сутки выявила рекордное число заразившихся коронавирусом

В Индии за минувшие 24 часа выявлено 412 262 новых случаев COVID-19, общее число заразившихся с начала пандемии в стране достигло отметки в 21 077 410. Об этом сообщает местное министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Суточный прирост новых случаев заражения в стране вновь стал рекордным, предыдущий антирекорд был установлен 1 мая и составлял 401 993. Также за последние 24 часа в стране было зафиксировано 3 980 летальных исходов. Индия уже второй раз регистрирует более 400 тысяч заболевших за сутки - такой показатель в мире до сих пор нигде больше официально не отмечался.

Ранее Индия столкнулась с небывалым распространением коронавирусной инфекции. Страна занимает второе место в мире после США по общему числу заразившихся COVID-19 с начала пандемии. Местные больницы переполнены и испытывают острую нехватку кислорода и медицинских средств. Многие государства мира, в том числе Россия, направили в Индию гуманитарную помощь.