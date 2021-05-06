Может ли автосалон заставить покупателя вернуть скидку на машину

Конкуренция между автосалонами заставляет менеджеров искать любые способы привлечения покупателей: сезонные акции, партнерские программы, выгодный трейд-ин. Иногда покупатель получает скидку на кредитный автомобиль благодаря тому, что банк покрывает часть стоимости машины.

При заключении договора прописываются все условия, при которых предоставляется скидка. Это могут быть дополнительные услуги, КАСКО, страхование жизни, техпомощь и прочее. Есть ли шанс отказаться хотя бы от части этих предложений?

В дополнительном соглашении о скидке, как правило, прописываются и случаи изменения цены, пишет aif.ru. Там может содержаться и пункт об аннулировании скидки. По пункту 2 статьи 424 ГК РФ стороны договора могут менять цену лишь при тех условиях, которые предусмотрены самим договором или законодательством.

Если сразу после покупки клиент решит отказаться от одной из прописанных услуг - страховки, кредита - это будет иметь последствия. Фактически продавец несет убытки, поэтому с его стороны логично будет потребовать доплату в размере скидки в определенные сроки. При нарушении сроков возможна неустойка за каждый день.

Нередко дело доходит до суда, особенно когда скидка бывает немаленькой. Как правило, суд встает на сторону дилера. В качестве аргумента используется то, что на момент заключения договора покупатель получил полную информацию об условиях сделки и согласился с ценой с учетом дополнительного соглашения. Затем подписал договор, подтвердив свое согласие, а после - акт приема-передачи автомобиля.

Возражений и замечаний по этим документам зафиксировано не было. Поэтому говорить о навязывании услуг в данном случае нельзя. При этом покупатель не был лишен возможности заключить договор без дополнительного соглашения к нему и прописанного там пакета услуг. Возможность аннулирования скидки сама по себе не может рассматриваться как ущемление прав потребителя.

Вывод - автосалон может потребовать вернуть скидку на автомобиль, если в договоре прописано такое условие. Поэтому главное правило - внимательно читать все документы перед тем, как их подписать.