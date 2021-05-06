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06.05.2021 22:51
Рубрика: Авто

На трассе М-12 "Москва-Казань" уложили первый асфальт

Текст: Евгений Гайва
Первые метры асфальта уложены в рамках проекта строительства будущей трассы М-12 "Москва-Казань", сообщили в госкомпании "Автодор".
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
В 2021 году отремонтируют более 270 километров дорожной сети "Автодора"

Строители уложили первые метры асфальтобетонного покрытия на нулевом этапе строительства трассы рядом с Москвой на территории базы на 48 километре будущей трассы, где разворачивается производство асфальтобетона. Также асфальт начали укладывать на технологической дороге на восьмом этапе трассы М-12 в Татарстане. Технологическая дорога будет служить для обеспечения подъезда техники к месту строительства трассы и для проезда местных жителей к населенному пункту Гребени, находящемуся на берегу Волги.

Вопросы подготовки к строительству трассы обсуждали в ходе совещаний у главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, которые прошли на всех этапах работ от Москвы до Казани в период с 5 по 6 мая 2021 года.

Практически на всем протяжении маршрута М-12, на более чем 800 километрах от Москвы до Казани, активно идет подготовка территории, перенос коммуникаций, которые не требуют разрешения Главгосэкспертизы.

Подрядчики обустраивают строительные городки, возводят общежития и столовые. Идет работа по запуску асфальтовых заводов, строительству технологических дорог для подвоза стройматериалов и техники к месту прохождения новой трассы.

Параллельно ведется комплексное проектирование всех 810 километров трассы.

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