На трассе М-12 "Москва-Казань" уложили первый асфальт

Первые метры асфальта уложены в рамках проекта строительства будущей трассы М-12 "Москва-Казань", сообщили в госкомпании "Автодор".

Строители уложили первые метры асфальтобетонного покрытия на нулевом этапе строительства трассы рядом с Москвой на территории базы на 48 километре будущей трассы, где разворачивается производство асфальтобетона. Также асфальт начали укладывать на технологической дороге на восьмом этапе трассы М-12 в Татарстане. Технологическая дорога будет служить для обеспечения подъезда техники к месту строительства трассы и для проезда местных жителей к населенному пункту Гребени, находящемуся на берегу Волги.

Вопросы подготовки к строительству трассы обсуждали в ходе совещаний у главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, которые прошли на всех этапах работ от Москвы до Казани в период с 5 по 6 мая 2021 года.

Практически на всем протяжении маршрута М-12, на более чем 800 километрах от Москвы до Казани, активно идет подготовка территории, перенос коммуникаций, которые не требуют разрешения Главгосэкспертизы.

Подрядчики обустраивают строительные городки, возводят общежития и столовые. Идет работа по запуску асфальтовых заводов, строительству технологических дорог для подвоза стройматериалов и техники к месту прохождения новой трассы.

Параллельно ведется комплексное проектирование всех 810 километров трассы.