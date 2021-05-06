Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

После проведения очередных регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС в Островце 6 мая в 14:48 включен в сеть.

Специалисты, сообщает БЕЛТА, приступили к комплексному опробованию оборудования на номинальном уровне мощности реакторной установки. Оно продлится в течение 15 суток, уточнили агентству эксперты Министерства энергетики, подтвердив, что этот этап завершит опытно-промышленную эксплуатацию первого блока.

Обозреватели, ссылаясь на данные отраслевого министра Виктора Каранкевича, прогнозируют, что объем потребления электрической энергии в целом по Беларуси через четыре года увеличится до 44 миллиардов кВт.ч. В истекшем году, по оценке министра, этот показатель составил 38 миллиардов кВт.ч. Столь оптимистические прогнозы, по его словам, связаны с увеличением потребления энергии реальным сектором экономики с учетом реализации инвестиционных проектов по строительству новых производств и модернизации действующих объектов.

Благодаря строительству АЭС, подчеркнул он, планируется повысить и энергетическую безопасность республики, снизить зависимость от углеводородного топлива. Кроме того, с вводом атомной станции выбросы парниковых газов в атмосферу снизятся на семь миллионов тонн.

Оценивая темпы строительства первенца атомной энергетики в Гродненской области, министр подтвердил готовность на 80 процентов и второго энергоблока станции. По его словам, в этом году "завершена сборка его реактора, а в ближайшее время планируется переход к холодно-горячей обкатке установки".

Комментируя темпы интеграции первенца АЭС в единую энергосистему, в министерстве уточнили, что в прошлом году были завершены все проекты по установке электрокотлов, общая мощность которых составила 916 мВт. А очередным этапом интеграции станут работы по строительству пиково-резервных источников. Они будут установлены в ближайшее время на Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5.

Руководством министерства уже утверждена и комплексная программа по увеличению использования электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения. За счет модернизации электрических сетей, строительства новых и модернизации действующих подстанций, а также совершенствования правовой базы планируется выйти к 2025 году на увеличение электропотребления по данному направлению до 900 миллионов кВт.ч.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области.