Почти 400 тысяч автомобилей Hyundai попали под отзыв: есть риск возгорания

Более 390 тысяч автомобилей Hyundai различных моделей будут отозваны для устранения неисправностей, которые могут привести к пожару, а пока в компании рекомендуют владельцем дефектным машин парковаться не в гаражах и подальше от строений.

Под отзыв в США и Канаде попали более 203 тысяч Hyundai Santa Fe, выпущенных в период с 2013 по 2015 годы. Причём некоторые отзываются не первый раз. Причиной возгорания может стать короткое замыкание вследствие попадания тормозной жидкости в блок антиблокировочной системы тормозов - по этой причине сгорело уже 18 авто, пострадавших нет.

Старт отзывной кампании начнётся в июне, у машин будут заменены предохранители и, если есть такая необходимость, блок управления ABS.

Другая отзывная кампания касается почти 187 тысяч Hyundai Elantra выпуска 2019-2020 годов, а также моделей Kona и Veloster производства 2019-2021 годов. Автомобили, оснащённые двухлитровым двигателем, тоже могут загореться: такой сценарий возможен, если произойдёт утечка масла вследствие дефектных поршневых колец, произведённых с нарушением термообработки.

В Hyundai сообщили, что кольца могут оказаться чрезмерно твёрдыми, иметь зазубрины и повредить стенку цилиндра двигателя. Пока по этой причине сгорело пять автомобилей. Отзывная кампания предусматривает осмотр двигателя, его замену в случае необходимости и обновление ПО блока управления мотором, которое позволит вовремя определить нехарактерную детонацию и предотвратить серьёзную поломку.

Hyundai, Kia и Genesis борются с проблемой дефектных моторов на протяжении пяти лет, неисправность присутствует более чем на 8 миллионах автомобилей.