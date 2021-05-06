Президент Сербии предложил давать 25 евро за прививку от коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане страны, сделавшие прививку от коронавируса SARS-CoV-2 до 31 мая, получат помощь в размере трех тысяч динаров (это примерно 25 евро).

Причем деньги дадут даже тем, кто позволил ввести в организм только одну дозу препарата. По словам Вучича, данный вопрос он уже обсудил с премьер-министром Аной Брнабич. "Мы думали, как вознаградить людей, проявивших ответственность", - сказал политик в эфире Pink TV. Президент подчеркнул, что не одобряет санкции в отношении тех, кто решил не вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что Сербия стала первой в Европе страной, на территории которой началось производство вакцины "Спутник V". В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что производство соответствует самым строгим стандартам.

Вакцинация "Спутником V" в Сербии началась еще в январе. Сам Вучич привился от COVID-19 в начале апреля. Чтобы сформировался коллективный иммунитет в республике, до июня надо привить минимум три миллиона человек. Им должны ввести хотя бы один компонент вакцины.