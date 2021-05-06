Путин призвал вакцинировать людей на дачах

Темпы вакцинации и тестирования в ряде регионов снижаются. Так быть не должно - мобильные лаборатории нужно отправить туда, где сейчас находятся граждане - на дачи. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая прошла в режиме видеоконференции.

"Ситуация сегодняшнего дня у нас требует определенной корректировки", - объявил Владимир Путин и обратился к правительственным чиновникам и губернаторам: майские праздники продлили, граждане отдыхают, но "это не повод для управленческих и региональных команд расслабиться и не обращать внимание на то, что происходит в их регионах".

"Без сомнения, и объемы тестирования должны сохраняться, и темпы вакцинации не должны снижаться нигде. Передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся", - обозначил Путин. "А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, дачные поселки и так далее", - уточнил он.

"Нужно просто этим заняться и как можно быстрее, особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются", - заключил президент.