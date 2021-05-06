Система 112 Москвы сможет принимать вызовы от глухих и слабослышащих людей

Представители Службы 112 Москвы и Московской городской организации Всероссийского общества глухих провели рабочую встречу по вопросу организации вызова экстренных служб глухими и слабослышащими людьми по номеру "112". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Приказом Минцифры России 21 апреля 2021 года номер "112" официально введен в эксплуатацию на территории Москвы, и получать экстренную помощь должны все слои населения, в том числе люди с ограничениями по слуху и речи. Для решения данных вопросов в ГКУ "Система 112" проведена встреча с представителями Московской городской организации Всероссийского общества глухих (МГО ВОГ) Александром Бочковым и Татьяной Романцовой.

"Сейчас глухие и слабослышащие люди вызывают экстренную помощь по номеру "112" в Москве двумя способами, - рассказали в пресс-службе департамента. - Они отправляют sms-сообщения на номер "112" с указанием что произошло, адреса и пометкой "глухой" или звонит в любой действующий центр сурдопереводчиков, объясняя с помощью жестового языка, какая помощь ему требуется, а переводчик набирает номер "112" и сообщает оператору Службы 112 информацию. Если нужно уточнить информацию, то переводчик РЖЯ должен передать вопрос глухому, и после, соответственно, озвучить оператору экстренной службы полученный ответ.

Председатель МГО ВОГ Александр Бочков пояснил:

"Русский жестовый язык - это полноценный язык, как китайский, английский. Он для глухого является родным. Глухих, которые владеют вторым языком - русским письменным - немного, для них есть решение - обращение в Службу 112 через sms-сообщения. Большинство глухих людей, да еще в экстренной ситуации, не всегда способны правильно перевести с русского жестового на русский письменный. Поэтому для таких людей единственный способ - онлайн-связь на русском жестовом языке. Сейчас за экстренной помощью им приходится обращаться через третьих лиц, и здесь возникает проблема "испорченного телефона": переводчики онлайн-служб выполняют бытовые переводы, не зная классификации происшествий и возникающих угроз. Поэтому лучше, если глухие смогут обращаться за помощью напрямую по номеру "112" к переводчикам, которые официально аттестованы независимым органом именно для работы в экстренных и оперативных службах".

Чтобы сократить время и упростить процесс вызова экстренной помощи для глухих и слабослышащих людей, в Службе 112 Москвы уже сейчас начался активный поиск кандидатов на должность "Специалист по приему и обработке экстренных вызовов" со знанием русского жестового языка. По рекомендации московского отделения Всероссийского общества глухих, трое переводчиков РЖЯ уже пришли на собеседование в Службу 112.

"Важно понимать культуру глухих. Написать в sms: "Я упал. У меня кровь", - глухой сможет. Но если потребуется указать, где именно кровь, то это уже проблема, потому что он не знает, как это написать. А вот показать жестовым языком - может, как и описать на жестовом языке внутренние повреждения, свое самочувствие. Мы все показываем жестами, у нас развито визуальное мышление", - уточнила Татьяна Романцова начальник управления по внешним связям МГО ВОГ.

По результатам встречи стороны пришли к договоренности, что МГО ВОГ поможет Службе 112 Москвы с подбором кандидатов-переводчиков.

"Соискатели должны соответствовать требованиям вакансии и быть универсальными специалистами, которые смогут принимать вызовы как от людей имеющих, так и не имеющих ограничений по слуху. В этом мы рассчитываем на помощь Всероссийского общества глухих", - сказала Елена Каминская, первый заместитель начальника ГКУ "Система 112".

Служба 112 в свою очередь разработает памятки и проведет занятия для специалистов центров онлайн-перевода русского жестового языка, на которых подробно расскажет про алгоритмы опроса абонента в разных экстренных ситуациях.