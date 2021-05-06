Суд отправил в СИЗО на два месяца управляющую "Вечного зова"

Пресненский суд Москвы отправил под стражу на два месяца до 4 июля управляющую отеля "Вечный зов" Евгению Чумаколенко. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Чумаколенко обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло смерть двух и более человек. В данный момент суд решает вопрос об избрании меры пресечения для гендиректора фирмы - собственника здания Татьяны Вербицкой. В результате пожара, который произошел 4 мая в отеле "Вечный зов" на Кожуховской улице, погибло два человека, еще 14 было госпитализировано. В момент возгорания в гостинице находилось 305 постояльцев, в том числе 114 подростков которые приехали в Москву на слет кадетов.