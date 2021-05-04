Число жертв пожара в гостинице "Вечный зов" увеличилось до двух

Количество погибших после пожара в гостинице на юге Москвы выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

В общей сложности после пожара были госпитализированы 6 взрослых и 8 детей. Среди погибших несовершеннолетних нет. Все дети находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет. В то же время состояние одного из взрослых оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что по факту пожара в отеле "Вечный зов" возбуждено уголовное дело. Эксперты устанавливают причины ЧП и выясняют, соблюдались ли на объекте правила пожарной безопасности.