СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в гостинице в Москве

Новости

Когда продолжится строительство "Северного потока-2" в водах Германии 11:56
Видео с награждением Дзюбы в костюме Дэдпула собрало почти 3 млн просмотров 11:51
Число погибших при обрушении метромоста в Мехико увеличилось до 23 11:47
Менее 500 россиян осталось в Непале, закрывающемся из-за коронавируса 11:47
МЧС Москвы предупредило о сильном ветре 11:38
Более 8 тысяч консультаций для ветеранов провели в московских центрах госуслуг 11:38
В Дании открывают театры и спортзалы 11:28
Кандидат в мэры Нью-Йорка из России считает свой акцент преимуществом 11:24
На Сахалине команды сыграли в "полярный" футбол 11:22
Правительство поможет Чечне в подготовке кадров со средним образованием 11:22
Студент из Бурятии дважды спас человека при пожаре 11:16
В Турции ужесточили локдаун, запретив покупки в магазинах 11:15
СМИ: Панарин может пропустить остаток сезона в НХЛ 11:12
В Сургуте врача будут судить по делу о взятках за срочные операции 11:10
Оперштаб: Еще 1 584 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:07
Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице 11:06
Беларусь установила тарифы для новых маршрутов транспортировки нефти 11:01
В Челябинской области задержали пьяного водителя "скорой" 10:59
В Башкирии мошенники попытались продать дом сидящего в колонии мужчины 10:55
ФАС одобрила заявку операторов связи на построение сетей 5G 10:52
В США могут на этой неделе одобрить вакцину от COVID-19 для подростков 10:51
Тропические леса стали загрязнять планету углекислым газом 10:51
Вечером в Москве пройдет вторая репетиция Парада Победы 10:48
Clubhouse начал тестирование приложения для Android-смартфонов 10:45
Астроном назвал лучшее место для наблюдения за Майскими Акваридами 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
04.05.2021 11:31
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в гостинице в Москве

Текст: Сергей Бабкин

После гибели мужчины при пожаре в столичной гостинице возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

Фото: REUTERS/Luis Cortes
Обрушение метромоста с поездом в центре Мехико попало на видео

Как уже сообщала "РГ", пожар произошел на 6-й Кожуховской улице минувшей ночью. В здании находились более 300 человек. Большинство людей удалось эвакуировать, однако пострадали несколько человек. Среди них есть и несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в больницы.

После гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека"). Криминалисты изучат причины пожара, назначены экспертизы. Также будет проверено, соблюдались ли в гостинице требования пожарной безопасности.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19
Определились все полуфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею
СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в гостинице в Москве
Россиянам напомнили о наказании при досрочном погашении кредита
Юрист предупредил дачников о штрафе за одуванчики и ромашку
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров