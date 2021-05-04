СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в гостинице в Москве

После гибели мужчины при пожаре в столичной гостинице возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

Как уже сообщала "РГ", пожар произошел на 6-й Кожуховской улице минувшей ночью. В здании находились более 300 человек. Большинство людей удалось эвакуировать, однако пострадали несколько человек. Среди них есть и несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в больницы.

После гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека"). Криминалисты изучат причины пожара, назначены экспертизы. Также будет проверено, соблюдались ли в гостинице требования пожарной безопасности.