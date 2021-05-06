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06.05.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Штрих-ход

В Москве появится новая разметка на перекрестках
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 98(8449)
На столичных дорогах - новый эксперимент с разметкой. Скоро на диагональных пешеходных переходах появятся пунктирные линии, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
Фото: ЦОДД Фото: ЦОДД
Фото: ЦОДД

Сами диагональные переходы, как уже писала "РГ", в столице появились несколько лет назад. Переразметить их просили сами горожане. Дорогу наискосок в ряде случаев переходить и удобно, и безопасно. Диагональная бело-желтая разметка хорошо видна всем участникам движения. Однако эксперты заметили, что колеса на таких зонах могут проскальзывать.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Особенно это актуально для мотоциклистов, - поделился с "РГ" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. - Когда приходится тормозить не до перекрестка, а уже на самой разметке, это может быть опасно. У нас уже были случаи, когда байкеры просто падали, поскользнувшись на такой разметке".

В итоге было решено заменить сплошные диагональные линии на пунктирные, штрихи обозначат направление перехода. Как считают в дептрансе, такая разметка не будет скользкой. К тому же дорожные службы сэкономят на краске. Новый вид появится у переходов по 41 адресу. Судя по рендерам, новая разметка полностью не отменяет "зебру". Она останется, но частично. Пунктиром обозначат именно диагональную траекторию.

По оценкам Петра Шкуматова, сама по себе переразметка не способна кардинально повлиять на безопасность московских переходов. С другой стороны, поменять разметку важно именно сейчас, когда начинается мотосезон. Байкеры смогут спокойно проезжать пунктирные дорожки даже во время дождя. В дептрансе отмечают, что переразметку проведут летом.

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