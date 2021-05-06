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06.05.2021 22:41
Рубрика: Общество

Стоп, сток!

Загрязнение почвы в Большом Селе проверят
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 98(8449)
Росприроднадзор начал проверку по факту загрязнения канализационными стоками почвы в Большом Селе Ярославской области.

В прошлом номере "РГ" рассказала о странной ситуации, сложившейся в райцентре Большое Село, где были построены новые очистные сооружения, однако они до сих пор не подключены, хотя это должно было случиться еще в декабре прошлого года, а старые - уже отключены.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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- В конце Садовой улицы села можно увидеть две канализационные насосные станции - старую и новую. От старой отходит пожарный шланг, из которого на землю хлещет мутная вода с темной пеной и неприятным запахом. Проворный поток устремляется прямиком в реку Юхоть - правый приток Волги, - так описали происходящее представители регионального отделения ОНФ.

После сигнала "фронтовиков" специалисты Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора выехали на место для обследования указанной территории. "В ходе осмотра территории факт слива неочищенных сточных вод на рельеф местности подтвердился", - сообщили в ведомстве.

Приемка объекта, назначенная на 26 апреля, не состоялась из-за очередной "нештатной ситуации"

Представители межрегионального управления Росприроднадзора и областного филиала ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО" отобрали пробы почвы в месте разлива канализации и направили на исследование для определения химического состава загрязнения почвы сточными водами.

"Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц Северного водоканала к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ с дальнейшим расчетом размера вреда, причиненного почвам", - добавили в Росприроднадзоре.

По условиям контракта строительство очистных сооружений в Большом Селе должно было завершиться в декабре 2020 года, но даже в середине апреля они еще не работали: подрядчик устранял недостатки. Приемка объекта, назначенная на 26 апреля, не состоялась - из-за "нештатной ситуации", произошедшей во время тестирования работы оборудования. Однако старые очистные после внимания ОНФ И СМИ к проблеме неочищенных стоков были все же подключены.

Фото: iStock
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- На время, пока устраняются последствия нештатной ситуации, у нас работают старые очистные сооружения, - сообщил первый заместитель главы Большесельского района Сергей Виноградов.

Почему они не работали до этого, выяснят, видимо, надзорные органы. Сейчас, по словам чиновника, идет процесс передачи построенного объекта в областную собственность и определение эксплуатанта. При этом замглавы заверил, что новые очистные сооружения, даже несмотря на произошедшую аварийную ситуацию, к работе готовы, поскольку "там три комплекта оборудования и каждый из них может работать автономно".

Тем временем

У представителей ОНФ возникли вопросы не только к системе очистки сточных вод в районном центре Большое Село, но и к качеству самого строительства очистных сооружений за 190 миллионов рублей (по нацпроекту "Экология"). В середине апреля во время их визита на объект по жалобе жителей территория новых очистных была толком не огорожена, в приемный резервуар мог заглянуть любой желающий, шкаф управления оказался подперт доской, а из-под земли торчал силовой кабель. В прокуратуре Большесельского района подтвердили, что туда поступило обращение от Ярославского отделения ОНФ с просьбой выяснить, как освоены средства, выделенные на строительство очистных сооружений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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