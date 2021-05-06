В Хабаровском крае глыбы льда снесли магазин на берегу Амура

В селе Богородское Хабаровского края лед снес здание магазина, расположенного на берегу реки Амур.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, что одноэтажное здание в Ульчском районе буквально раздавлено глыбами льда.

По данным спасателей, в ближайшее время уровень воды в Богородском поднимется на 1 - 1,5 метра, что приведет к подтоплению внутрипоселковых дорог, приусадебных участков в населенных пунктах, расположенных ниже по течению.

Напомним, 22 апреля в Хабаровске на набережную Амура вынесло огромные куски льда, которые снесли четыре пролета ограды и 12 метров бетонных опор.