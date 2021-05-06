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06.05.2021 22:21
Рубрика: Власть

Власти Оренбуржья помогут семьям погибших при взрыве снаряда поисковиков

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Власти Оренбуржья окажут помощь и необходимую поддержку семьям двух оренбургских поисковиков, погибших при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области.

Фото: РИА Новости
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Как сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья, такое поручение дал глава региона Денис Паслер. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших членов поискового отряда "Память".

- Это трагическое известие для всех нас накануне Дня Великой Победы, - сказал Денис Паслер. - Оренбургские поисковики часто работали на раскопках, помогали находить погибших солдат, открывать неизвестные страницы Великой Отечественной войны. Но война настигла нас даже через 76 лет.

Напомним, что трагедия произошла сегодня в Городищенском районе Волгоградской области. На высоте около поселка Самофаловка проводил раскопки отряд "Память". В ходе поисковых работ боеприпас, предположительно времен Великой Отечественной войны, взорвался. Погибли два человека - мужчина 1961 года рождения и 15-летний подросток.

Следственный комитет РФ по Волгоградской области начал проверку по данному факту

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