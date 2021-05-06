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06.05.2021 11:18

Фильм СУЭК удостоен международной награды Golden Award of Montreux

Документальный фильм "Пробуждение", представленный Сибирской угольной энергетической компанией, стал финалистом в номинации "Корпоративная социальная ответственность" престижной всемирной премии Golden Award of Montreux.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Премия Golden Award of Montreux была учреждена в 1989 году. Ее золотые награды вручаются компаниям и частным лицам за создание выдающейся рекламы, мультимедиа проектов, а также организацию культурных мероприятий и фестивалей.

В 2021 году в состав жюри вошли деятели из 21 страны, в том числе генеральные директора рекламных агентств, креативные директора, менеджеры по глобальному маркетингу и коммуникациям. Золотыми медалями и золотыми сертификатами конкурса в различных категориях были отмечены проекты более 100 крупных мировых корпораций и общественных организаций, таких как Unicef, Volkswagen Group, BMW Group, Samsung Electronics Germany, Duracell, eBay Deutschland, Uber, PUMA, McDonald's, Google, Facebook, New York Тimes, Netflix. Среди них и фильм-финалист СУЭК, удостоенный золотого сертификата премии и уступивший победу лишь документальной работе УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).

Главных героев киноленты "Пробуждение" объединил суровый "приговор" врачей и рухнувшие надежды. Съемки проходили в Таштаголе, Мурманске, Красноярске - городах, где при поддержке Сибирской угольной энергетической компании реализуется программа уникальных курсов реабилитации детей с помощью горнолыжного спорта "Лига мечты". Отметим, что в одном только Кузбассе за пять лет работы проекта его участниками стали более 400 юных жителей региона. Фильм рассказывает три истории пробуждения, побед над диагнозами, собственными страхами и предрассудками общества. Подобно природе и животным удивительных уголков России - Заповедного Кузнецкого Алатау (Кузбасс) и Столбов (Красноярский край), птичьих базаров Териберки (Мурманская область) - герои фильма выходят из "зимней скованности", обретая веру в свои силы, безграничные способности и светлое будущее.

- Мы понимаем, что высокая ответственность компании это в том числе поддержание социальной стабильности. В этом году в рамках комплексной юбилейной программы "СУЭК: 20 лет роста и созидания" компанией реализуется более сотни различных социальных программ, - подчеркивает заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев. - Причем оздоровление детей - одно из наших ключевых направлений. Поэтому мы всеми силами поддерживаем такую нужную и полезную программу реабилитации и социализации как "Лига мечты". Мы видим, что эти занятия для детей и их родителей - крайне нужная и важная поддержка в сложной ситуации.

Отметим, что в апреле текущего года фильм "Пробуждение", созданный совместно с кинокомпанией VOzDUHFILM company (режиссер Константин Кузнецов), был удостоен еще одной награды - Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME в аналогичной номинации.

Премьера документальной ленты состоится в середине мая в Москве, в Кемеровской области - Кузбассе показ картины пройдет на Международном женском форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов" 24-25 мая в городе Кемерово. Напомним, что в марте 2019 года в Новокузнецке в рамках Международного женского форума состоялось подписание трехстороннего соглашения между Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса в лице председателя совета Анны Цивилевой, Центром социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты" (с сентября 2020 года - АНО "Программа комплексной реабилитации личности "Лига мечты") в лице директора Натальи Белоголовцевой и Фондом социально-экономической поддержки регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ" в лице исполнительного директора Марьяны Лисовой. Согласно документу, продолжается работа по реализации комплекса совместных действий по развитию программы "Лига мечты" в регионе.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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