Как "Победный хор" сибирячки объединил тысячи россиян

Уже седьмой год сибирячка Ульяна Меньшикова, руководитель церковного хора, собирает в Москве народную акцию "Победный хор".

9 мая, перед шествием "Бессмертного полка", тысячи людей выходят на улицу и поют любимые песни в память о своих героях, которые больше никогда не придут на встречу однополчан.

- Идея создания "Победного хора" родилась на моих занятиях со студентами, - рассказала "РГ" Ульяна Меньшикова. - На одной из наших встреч я спросила, какие песни они поют дома, собираясь семьей за праздничным столом в День Победы. И услышала в ответ, что у них нет такой традиции. Казалось бы, всего два поколения отделяют наших детей от той войны, но они совершенно не знают военных песен. Тогда я начала играть им одну за одной - "Журавли", "Темную ночь", "Землянку", "От героев былых времен"…. Спеть вместе получилось не с первого раза. И не потому, что студенты не справлялись с музыкальным материалом, а потому, что плакали. Не все, но многие. И моментально, на глазах, взрослели. Я не рассказывала им об ужасах войны - достаточно было прекрасной музыки и стихов, чтобы проняло с первого раза.

Тогда же, накануне Дня Победы, Ульяна кинула клич в социальных сетях - "Кто 9 мая будет в Москве и у кого есть желание спеть на улице со мной и моими студентами военные песни? Сводным, так сказать, хором? С нас фонограмма и тексты. Умение петь не обязательно".

На призыв сибирячки откликнулось около 100 человек. Первый состав "Победного хора" собрался у Большого театра.

- Меня потрясло, что москвичи пришли на первую же акцию целыми семьями. Русский народ поющий, он изголодался по родной песне, - вспоминает Ульяна. - Мы пели "Катюшу", "Синий платочек", "День Победы", любимую песню моего деда Ивана Соловиченко "Эх, дороги", с которой он прошел всю войну. И прохожие останавливались и начинали петь вместе с нами.

С тех пор акция "Победный хор" стала ежегодной. К ней присоединились и жители других городов - Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Ростова, Владикавказа. Они приезжают в Москву вместе с детьми и внуками, с баянами, гармонями и аккордеонами. Самому младшему аккомпаниатору - 8 лет. Самой пожилой участнице - 93 года. В этом году "Победный хор" пройдет на Тверском бульваре у МХАТА имени Горького.

- Я очень рада, что эта акция стала по-настоящему народной, - говорит Ульяна Меньшикова. - Вырастут наши дети и внуки, которые будут помнить, как они приходили в этот знаменательный день со своими родителями петь военные песни. И именно они станут хранителями нашей русской традиции пения, которая не должна прерываться.