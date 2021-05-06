Омск накрыло смогом от травяных пожаров

В Омске - сильный смог и запах гари. Вокруг областного центра горят леса и трава.

Горожане плотно закрывают окна и жалуются на то, что даже в квартирах невозможно дышать.

- На территории города Омска в настоящее время действует 4 "травяных" пожара и 12 пожаров в Омском районе. Приблизительная площадь 10 гектаров. Лесной пожар также начался в поселке Харино. В связи с порывистым ветром в черте города наблюдается смог и запах гари, - сообщает ГУ МСЧ России по Омской области.

Сухая растительность горит в поселках Магистральный, Зеленое поле и селе Ребровка. Предварительная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает о том, что на территории региона введен особый противопожарный режим. Омичам запрещено выезжать в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, выжигать пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения. Жечь костры и жарить шашлыки нельзя даже на дачных участках.