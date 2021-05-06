Под Омском в деревне Каракуль сгорело 14 жилых домов

Крупный пожар в деревне Каракуль Большереченского района Омской области уничтожил 14 жилых домов, сараи и магазин. Сельчане остались без крыши над головой.

По словам очевидцев, огонь в деревню пришел со стороны Колосовского района, через лес и болотистую местность. По камышам, находящимся близко к надворным постройкам, пламя перекинулось на жилые дома. Сухие деревянные строения горели как спички.

- К месту было направлено две единицы пожарно-спасательной техники, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области. - На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели два дома. В кратчайшие сроки силы и средства реагирования были увеличены.

Из-за порывистого ветра пламя стремительно распространялось по сельской улице. В считаные минуты огонь оставил без крова половину деревни Каракуль. Сгорело 14 жилых домов из 33-х. Остальные дома пожарным удалось отстоять. В 18:44 пожар был локализован.

Пункт временного размещения для погорельцев развернут в поселке Большеречье в гостинице "Русь". Однако никто из сельчан пока не собирается уезжать из деревни. Потерявшие все имущество люди находятся в состоянии шока. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

В настоящее время представители надзорных органов выясняют, почему деревня оказалась не защищена от огня и что послужило причиной пожара. Виновных обещают привлечь к ответственности.

- Мы будем рассматривать факты возникновения пожаров в природной среде, которые перешли на населенные пункты, не как происшествие, а как нарушение закона в области пожарной безопасности, - заявил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Максим Новиков.