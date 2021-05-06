В Омске сняли фильм о генерале Карбышеве

В омском кинотеатре "Первомайский" состоялась премьера художественно-документальной ленты "Несломленный". Фильм посвящен выдающемуся генералу Дмитрию Карбышеву, который прошел пять войн и девять лагерей смерти. Сюжет - не только о герое, но и человеке, и финал тоже "другой". Краеведы нашли много интересного в его биографии. А президентский грант помог осуществить проект.

На съемки фильма омские телевизионщики потратили почти год. К созданию ленты привлечены силы всех омских театров. В эпизодах снялись две сотни актеров, родственник генерала и даже заместитель мэра Омска. Передать атмосферу начала прошлого века авторам помогли реконструкторы, ученые, архивисты. По словам специалистов, это самый масштабный проект омского кинематографа. Фильм уже окрестили народным.

- Все знают о подвиге генерала, но мало кто о том, что он был совершенно необыкновенный, неординарный человек. Образ главного героя мы собирали буквально по крупицам. И постарались показать в ленте новые страницы жизни Дмитрия Карбышева, - сообщила "РГ" режиссер Светлана Лазарева.

Сцены фильма снимались на родине генерала: в старой Омской Крепости, здании Кадетского корпуса, где он учился, на территории танкового полигона. Передать историческую подлинность сюжета помогла восстановленная боевая и ретро-техника. Оружие, конные экипажи, форма, ордена - все в точности, как тогда.

По словам историков, линия Карбышевых - это древнейший сибирский казачий род. Испытывать на прочность судьба начала Дмитрия уже в юности.

- Его старший брат Владимир тесно общался с Владимиром Ульяновым. За участие в революционном заговоре был арестован, умер в заключении. Семья попала в опалу. Дмитрию отказали в казенном обучении в Сибирском кадетском корпусе, - пояснил "РГ" омский краевед Александр Лосунов. - Но приходящий студент так блестяще сдавал экзамены, что был рекомендован в Николаевское военно-инженерное училище.

О личной жизни генерала известно немного. Окутаны тайной обстоятельства гибели его первой жены Алисы Троянович, которую молодой Карбышев "увел" у своего командира. Вторая жена Лидия Опацкая под обстрелом вынесла раненого Дмитрия с поля боя. Родила ему двух дочерей и сына.

Когда генерал попал в плен, немецкое командование было уверено, что он среди большевиков - человек случайный. И наверняка согласится перейти на их сторону. Однако было вынуждено признать его "безнадежным".

"Я совестью и Родиной не торгую!" - заявлял генерал.

Феноменально, но в застенках он не гнулся, не терял достоинства, продолжал вести свою войну. По словам историков, именно благодаря Карбышеву руководство страны изменило отношение к пленным. И это помогло многим бойцам избежать трагической участи предателей.

Роли молодого и зрелого Карбышева в фильме сыграли два ведущих актера Омской драмы Степан Дворянкин и Александр Гончарук. Закадровый текст читает омич, Заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили.

- "Великолепный фильм", "до слез, до мурашек", "впечатления замечательные", "благодаря таким проектам мы можем нашей молодежи что-то очень важное донести", - делятся омичи.

Между тем

Фильм "Несломленный" покажут во всех кинотеатрах Омской области. Бесплатные показы для школьников и студентов организуют в Омске. Создатели фильма не собираются останавливаться на достигнутом. И приступают к съемкам нового игрового художественного фильма, посвященного событиям 2019 года, а конкретно пропаже в лесу трехлетнего мальчика Коли Бархатова, в поиске которого участвовали волонтеры всей страны.