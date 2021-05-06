Экс-глава Новочеркасска за взятку оштрафован на 3 млн рублей

В Ростовской области Октябрьский районный суд вынес приговор экс-главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину, признав его виновным в получении взятки в размере 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Суд лишил чиновника права занимать руководящие должности в органах самоуправления, а также постановил выплатить в доход государства три миллиона рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего главы было возбуждено два года назад по поводу его деяний, совершенных еще в бытность мэром города Зверево в 2017 году.

Тогда чиновник по предварительному сговору со своим заместителем, уже осужденной на шесть лет колонии, получил от руководителя строительной фирмы незаконное вознаграждение в 2,6 миллиона рублей. В обмен бывший градоначальник обещал принять работы, которые выполнялись в рамках госконтракта.