Новости

Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет 11:49
Найдена актриса на главную роль в ремейке "Рыжей Сони" 11:49
Гинцбург напомнил о высокой смертности после вакцины Moderna 11:39
Лавров: РФ и Армения проведут консультации по евроатлантической тематике 11:37
Лавров: РФ прорабатывает возможность поставить Армении 1 млн доз "Спутника V" 11:36
В майские праздники подрабатывает каждый десятый россиянин 11:34
Появились первые официальные кадры из приквела "Игры престолов" 11:33
Более 30 человек погибли за неделю протестов в Колумбии 11:25
В массовом ДТП под Волгоградом пострадали пять человек 11:19
Путин поздравил с Победой последнего ветерана Великой Отечественной из КНДР 11:18
Оперштаб: В столице выздоровели от COVID-19 более миллиона человек 11:18
Мошенники в Москве рассчитывались за гаджеты поддельными купюрами 11:14
В МИД КНР оценили слова глав дипведомств G7 о нарушениях прав человека 10:59
Эрдоган подписал указ о борьбе с ядовитой рыбой фугу 10:55
Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов 10:49
В Петербурге 9 мая по рекам и каналам пройдет "Бессмертная флотилия" 10:40
Компания Безоса назначила дату первого туристического полета в космос 10:40
Полицейские спасли людей из горящего дома в Новоалтайске 10:38
В полиции рассказали, как было найдено тело уральской девушки-блогера 10:37
Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник 10:22
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы 10:14
Лавров в Ереване почтил память жертв геноцида армян 10:05
В Эстонии начинаются крупнейшие за 25 лет учения США в Европе 09:35
В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности 09:34
В префектуре на западе Японии заняты все койки для тяжелобольных COVID-19 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 10:37
Рубрика: Происшествия

В полиции рассказали, как было найдено тело уральской девушки-блогера

Текст: Татьяна Воробьева

Тело уральской Instagram-блогера, которая пропала несколько недель назад, обнаружили под Екатеринбургом практически случайно. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, страшную находку сделал шофер легковушки.

Фото: iStock
В Забайкалье во время охоты убили главу регионального УФСИН

"Он ехал по трассе в сторону областного центра, остановился, чтобы справить нужду, и, когда отошел метров на десять от дороги, заметил лежащую на земле девушку, одетую в спортивный костюм", - рассказал официальный представитель региональной полиции.

Позднее водитель сказал стражам порядка, что девушка не подавала признаков жизни. Визуально не было признаков того, что ее смерть носила криминальный характер.

Напомним, накануне правоохранительные органы сообщили, что в лесу недалеко от города Арамиль действительно были ранее обнаружены останки молодой женщины. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Выяснить личность погибшей получилось не сразу, поскольку в базе данных силовых ведомств не значилось пропавших с такими приметами, отметил Горелых. Только спустя несколько дней, после кропотливого исследования, сыщики установили, что это - Кристина Журавлева.

"Расследование находится на контроле у руководства ГУ МВД области. Оперуполномоченные угрозыска вместе с коллегами из регионального СК посекундно устанавливают, как провела последние дни своей жизни девушка", - подчеркнул пресс-атташе главка.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Россия напомнила США о незаконности нахождения американцев в Сирии
Лавров: Определяющие политику РФ люди не сомневаются в союзе с Казахстаном
За сутки в России подтверждено 7 639 случаев COVID-19 в 83 регионах
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных