В полиции рассказали, как было найдено тело уральской девушки-блогера

Тело уральской Instagram-блогера, которая пропала несколько недель назад, обнаружили под Екатеринбургом практически случайно. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, страшную находку сделал шофер легковушки.

"Он ехал по трассе в сторону областного центра, остановился, чтобы справить нужду, и, когда отошел метров на десять от дороги, заметил лежащую на земле девушку, одетую в спортивный костюм", - рассказал официальный представитель региональной полиции.

Позднее водитель сказал стражам порядка, что девушка не подавала признаков жизни. Визуально не было признаков того, что ее смерть носила криминальный характер.

Напомним, накануне правоохранительные органы сообщили, что в лесу недалеко от города Арамиль действительно были ранее обнаружены останки молодой женщины. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Выяснить личность погибшей получилось не сразу, поскольку в базе данных силовых ведомств не значилось пропавших с такими приметами, отметил Горелых. Только спустя несколько дней, после кропотливого исследования, сыщики установили, что это - Кристина Журавлева.

"Расследование находится на контроле у руководства ГУ МВД области. Оперуполномоченные угрозыска вместе с коллегами из регионального СК посекундно устанавливают, как провела последние дни своей жизни девушка", - подчеркнул пресс-атташе главка.