СК поддержал законопроект о запрете уравнивания роли СССР и Германии

Нас нельзя отождествлять - Следственный комитет согласен, что действия СССР и нацистской Германии во Второй Мировой войне отождествлять нельзя. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на официального представителя СК Светлану Петренко.

По словам представителя ведомства, СК полностью поддерживает законопроект о запрете ставить знак равенства между нашей страной и нацистской Германии во Второй Мировой войне. Так ответила Петренко на просьбу информационного агентства прокомментировать внесенный в Госдуму законопроект.

По словам Петренко, стремления переписать мировую историю должны получить ответ в правовой плоскости, как и любые другие действия, оскверняющие символы нашей воинской славы и оскорбляющие память о народе-победителе.

О предложенных дополнениях в закон, представитель ведомства сказала, что они должны стать еще одной "действенной и своевременной формой защиты исторической памяти и выводов Международного военного трибунала в Нюрнберге".