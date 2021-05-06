Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи"

Принят Государственной Думой 20 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2016, N 1, ст. 8; 2018, N 11, ст. 1591; 2020, N 9, ст. 1127; N 29, ст. 4516) следующие изменения:

1) в статье 69:

а) в части 1 слово "иных" заменить словами "об иных", слово "населению" заменить словом "гражданам", после слов "местных бюджетов," дополнить словами "а также в целях автоматизации процессов назначения и предоставления указанных мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат", слова ", входящей в инфраструктуру электронного правительства" исключить;

б) в части 2 слова "В информационной системе могут обрабатываться" заменить словами "В информационную систему могут направляться";

в) в части 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Информационная система обеспечивает решение следующих задач:";

в пункте 3 слова "и качества" исключить;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) осуществление процессов назначения и предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат.";

г) в пункте 2 части 4 слово "осуществляемых" заменить словом "предоставляемых";

д) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:

"51. При назначении и предоставлении мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, организациями, находящимися в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления, используется информационная система, а также ими могут использоваться собственные информационные системы в случае соответствия этих систем требованиям, предусмотренным частью 52 настоящей статьи.

52. Информационные системы органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления, должны обеспечивать:

1) обязательную передачу в информационную систему сведений, предусмотренных частью 4 настоящей статьи и пунктом 2 части 3 статьи 611 настоящего Федерального закона, а также сведений, поступивших в соответствии с частью 11 статьи 611 настоящего Федерального закона;

2) получение из информационной системы сведений, необходимых для назначения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат;

3) применение справочников, реестров и классификаторов, используемых в информационной системе;

4) взаимодействие с информационными системами органов и организаций, указанных в части 11 статьи 611 настоящего Федерального закона, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;

5) соответствие иным требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для обеспечения информационного взаимодействия с информационной системой.";

е) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Положение об информационной системе утверждается Правительством Российской Федерации и определяет состав подсистем информационной системы и их функции, распределение полномочий между операторами информационной системы, функции иных участников информационного взаимодействия, порядок направления сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в информационную систему, порядок обработки информации в информационной системе, порядок взаимодействия информационной системы с информационными системами органов, не являющихся поставщиками информации, и порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся в информационной системе, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг.";

2) в статье 610:

а) в наименовании слово "оператора" заменить словом "операторов";

б) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Государственными заказчиками создания, развития и эксплуатации информационной системы, а также операторами информационной системы являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, и Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с распределением полномочий между ними, определяемым положением об информационной системе (далее - операторы информационной системы).

На основании решения федерального органа исполнительной власти, указанного в абзаце первом настоящей части, его полномочия как оператора информационной системы может осуществлять подведомственное ему федеральное государственное учреждение.

2. К полномочиям операторов информационной системы относятся:

1) обеспечение создания, функционирования и развития информационной системы;

2) утверждение сроков регистрации в информационной системе поставщиков информации и пользователей информационной системы. Регистрация поставщиков информации и пользователей информационной системы осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации;

3) установление форм и форматов электронных документов, размещаемых в информационной системе;

4) установление требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования информационной системой, в том числе требований к ее архитектуре;

5) установление требований к функционированию и развитию информационной системы;

6) обеспечение предоставления сведений в предусмотренный частью 1 статьи 441 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.";

3) в статье 611:

а) в части 1 слова "созданием и функционированием" заменить словами "созданием, функционированием и развитием", слова "являются оператор" заменить словами "являются операторы";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Органы и организации, в распоряжении которых находятся сведения, необходимые для назначения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, представляют посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия данные сведения по межведомственным запросам поставщиков информации в целях предоставления указанных мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат.";

в) в части 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) в соответствии со статьей 69 настоящего Федерального закона осуществляют использование информационной системы, а также обеспечивают информационное взаимодействие с ней собственных информационных систем в случае их использования при назначении и предоставлении мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат;";

пункт 2 после слова "системы" дополнить словами ", к полномочиям которого относятся формирование и актуализация классификатора,";

пункт 3 после слова "предоставляют" дополнить словом "уполномоченному";

в пункте 5 слова "запросу оператора" заменить словами "запросам операторов".

Статья 2

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона по 31 декабря 2023 года устанавливается переходный период, в течение которого операторы Единой государственной информационной системы социального обеспечения и органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, организации, находящиеся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления, проводят организационные и технологические мероприятия в целях реализации положений частей 51 и 52 статьи 69 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Президент Российской Федерации В. Путин