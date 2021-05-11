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11.05.2021 08:57
Рубрика: Экономика

В России упростили процедуру назначения льгот и пособий

Текст: Василий Кошкин
В России вступили в силу новые правила назначения льгот и пособий. Теперь регионы смогут назначать меры соцподдержки с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Новый порядок позволит назначать гражданам льготы и социальные пособия в беззаявительном порядке. Принцип проактивности уже реализуется с некоторыми видами соцвыплат (например, в 2020 году многие пользователи портала госуслуг получили выплаты на детей автоматически), а также при рождении ребенка (справка из роддома автоматически поступает в личный кабинет родителя на портале госуслуг).

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В целом же ЕГИССО начала работать в 2018 году, она позволяет пользователям узнать о назначенных мерах соцподдержки.

Ранее на законодательном уровне не была закреплена норма о том, что регионы могут предоставлять меры поддержки на основании данных из ЕГИССО. Чиновники либо собирали необходимые данные вручную, либо граждане должны были самостоятельно предоставлять документы. Новый документ устраняет эту проблему.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие пять лет в России будет создана единая цифровая платформа, которая позволит оформлять социальные пособия и выплаты в электронном виде. В 2021 году проект заработает в пилотном режиме в семи регионах.

"Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается в проактивном формате и без бумажной волокиты", - рассказал тогда Мишустин.

По его словам, платформа объединит информационные системы разных ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат.

"Разумеется, цифровая трансформация не заменит личного взаимодействия людей с различными ведомствами. Они по-прежнему будут проводить прием граждан. Кто захочет, сможет лично обратиться в государственные структуры для оформления различных компенсаций, пособий, во время живого общения решить все интересующие вопросы", - уточнил премьер.

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