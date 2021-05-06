США давят на Тайвань из-за нехватки чипов для автомобилей

Министерство торговли США оказывает давление на крупных производителей полупроводниковых чипов из Тайваня, чтобы они обеспечили ритмичные поставки таких компонентов американским автопроизводителям. Об этом 4 мая заявила сама американский министр торговли Джина Раймондо. Она уточнила, что ведомство воздействует на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) и других крупнейших производителей чипов.

Раймондо рассказала, что для увеличения выпуска чипов в самих США нужны большие и долгосрочные инвестиции. При этом требуется "перешивание" цепочки поставок.

"Мы работаем, чтобы увидеть, можем ли мы добиться от тайваньской TSMC, которая является крупной компанией, чтобы она сменила приоритеты в отгрузках компонентов в пользу американских автопроизводителей. [...] Не проходит и дня, чтобы мы не продавливали этот вопрос", - приводит слова Раймондо агентство Reuters.

Джина добавила, что в средне- и долгосрочной перспективе США было бы лучше импортозаместить львиную долю чипов, т.е. развивать их производство у себя.

5 мая в TSMC заявили, что решение проблемы дефицита чипов для автопрома - ее главный приоритет на сегодня.

Напомним, разразившейся нехватке полупроводниковых микросхем способствовали несколько факторов: а) неожиданно быстрое восстановление спроса на эти компоненты со стороны автопроизводителей после завершения "коронавирусного кризиса", б) рост продаж компьютеров и ноутбуков из-за массового перехода людей на режим удаленной работы, в) крупный пожар на заводе Asahi Kasei Microdevices в октябре 2020-го (это один из самых больших производителей чипов).

От нехватки полупроводниковых микросхем страдает весь мировой автопром. Например, в середине апреля Ford из-за нехватки компонентов выпустил партии некомплектных пикапов F-150, которые позднее дособирали уже на площадках-отстойниках. Stellantis (союз Fiat-Chrysler и PSA) по итогам первого квартала вынужден был сократить производство на 11%. GM по причине нехватки микросхем приостановил производство ряда моделей.